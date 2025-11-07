BursaDEX+
Harga live Propchain hari ini adalah 0.3122 USD. Lacak informasi harga aktual PROPC ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga PROPC dengan mudah di MEXC sekarang.

Selengkapnya Tentang PROPC

Info Harga PROPC

Penjelasan PROPC

Whitepaper PROPC

Situs Web Resmi PROPC

Tokenomi PROPC

Prakiraan Harga PROPC

Riwayat PROPC

Panduan Membeli PROPC

Konverter PROPC ke Mata Uang Fiat

Logo Propchain

Harga Propchain(PROPC)

Harga Live 1 PROPC ke USD:

$0.3121
$0.3121$0.3121
+2.19%1D
USD
Grafik Harga Live Propchain (PROPC)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 07:51:31 (UTC+8)

Informasi Harga Propchain (PROPC) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.2969
$ 0.2969$ 0.2969
Low 24 Jam
$ 0.3196
$ 0.3196$ 0.3196
High 24 Jam

$ 0.2969
$ 0.2969$ 0.2969

$ 0.3196
$ 0.3196$ 0.3196

$ 5.341897333509249
$ 5.341897333509249$ 5.341897333509249

$ 0.3007309977264045
$ 0.3007309977264045$ 0.3007309977264045

+1.92%

+2.19%

-19.35%

-19.35%

Harga aktual Propchain (PROPC) adalah $ 0.3122. Selama 24 jam terakhir, PROPC diperdagangkan antara low $ 0.2969 dan high $ 0.3196, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highPROPC adalah $ 5.341897333509249, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.3007309977264045.

Dalam hal kinerja jangka pendek, PROPC telah berubah sebesar +1.92% selama 1 jam terakhir, +2.19% selama 24 jam, dan -19.35% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar Propchain (PROPC)

No.977

$ 13.31M
$ 13.31M$ 13.31M

$ 132.57K
$ 132.57K$ 132.57K

$ 31.22M
$ 31.22M$ 31.22M

42.63M
42.63M 42.63M

100,000,000
100,000,000 100,000,000

100,000,000
100,000,000 100,000,000

42.63%

ETH

Kapitalisasi Pasar Propchain saat ini adalah $ 13.31M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 132.57K. Suplai beredar PROPC adalah 42.63M, dan total suplainya sebesar 100000000. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 31.22M.

Riwayat Harga Propchain (PROPC) USD

Pantau perubahan harga Propchain untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.006689+2.19%
30 Days$ -0.172-35.53%
60 Hari$ -0.1741-35.81%
90 Hari$ -0.2401-43.48%
Perubahan Harga Propchain Hari Ini

Hari ini, PROPC tercatat mengalami perubahan sebesar $ +0.006689 (+2.19%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga Propchain 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ -0.172 (-35.53%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga Propchain 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, PROPC terlihat mengalami perubahan $ -0.1741 (-35.81%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga Propchain 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ -0.2401 (-43.48%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari Propchain (PROPC)?

Lihat halaman Riwayat Harga Propchain sekarang.

Apa yang dimaksud dengan Propchain (PROPC)

Propchain is a real estate investing marketplace that provides its users with the tools to invest in global real estate properties and developments of all natures, sizes, valuations, and locations. Propchain makes use of blockchain technology to facilitate your experience on our platform and allows you to invest in fractionalized real estate as opposed to traditional investing methods.

Propchain tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi Propchain Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.

Selain itu, Anda dapat:
- Periksa PROPC ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.
- Baca ulasan dan analisis tentang Propchain di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli Propchain dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga Propchain (USD)

Berapa nilai Propchain (PROPC) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Propchain (PROPC) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Propchain.

Cek prediksi harga Propchain sekarang!

Tokenomi Propchain (PROPC)

Memahami tokenomi Propchain (PROPC) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token PROPC sekarang!

Cara membeli Propchain (PROPC)

Ingin mengetahui cara membeli Propchain? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli Propchain di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

PROPC ke Mata Uang Lokal

1 Propchain(PROPC) ke VND
8,215.543
1 Propchain(PROPC) ke AUD
A$0.480788
1 Propchain(PROPC) ke GBP
0.237272
1 Propchain(PROPC) ke EUR
0.268492
1 Propchain(PROPC) ke USD
$0.3122
1 Propchain(PROPC) ke MYR
RM1.304996
1 Propchain(PROPC) ke TRY
13.171718
1 Propchain(PROPC) ke JPY
¥47.4544
1 Propchain(PROPC) ke ARS
ARS$453.117714
1 Propchain(PROPC) ke RUB
25.360006
1 Propchain(PROPC) ke INR
27.682774
1 Propchain(PROPC) ke IDR
Rp5,203.331252
1 Propchain(PROPC) ke PHP
18.426044
1 Propchain(PROPC) ke EGP
￡E.14.763938
1 Propchain(PROPC) ke BRL
R$1.667148
1 Propchain(PROPC) ke CAD
C$0.440202
1 Propchain(PROPC) ke BDT
38.091522
1 Propchain(PROPC) ke NGN
449.205848
1 Propchain(PROPC) ke COP
$1,196.166202
1 Propchain(PROPC) ke ZAR
R.5.422914
1 Propchain(PROPC) ke UAH
13.131132
1 Propchain(PROPC) ke TZS
T.Sh.767.0754
1 Propchain(PROPC) ke VES
Bs70.8694
1 Propchain(PROPC) ke CLP
$294.4046
1 Propchain(PROPC) ke PKR
Rs88.240208
1 Propchain(PROPC) ke KZT
164.226566
1 Propchain(PROPC) ke THB
฿10.11528
1 Propchain(PROPC) ke TWD
NT$9.675078
1 Propchain(PROPC) ke AED
د.إ1.145774
1 Propchain(PROPC) ke CHF
Fr0.24976
1 Propchain(PROPC) ke HKD
HK$2.425794
1 Propchain(PROPC) ke AMD
֏119.38528
1 Propchain(PROPC) ke MAD
.د.م2.90346
1 Propchain(PROPC) ke MXN
$5.797554
1 Propchain(PROPC) ke SAR
ريال1.17075
1 Propchain(PROPC) ke ETB
Br48.044458
1 Propchain(PROPC) ke KES
KSh40.323752
1 Propchain(PROPC) ke JOD
د.أ0.2213498
1 Propchain(PROPC) ke PLN
1.145774
1 Propchain(PROPC) ke RON
лв1.37368
1 Propchain(PROPC) ke SEK
kr2.984632
1 Propchain(PROPC) ke BGN
лв0.527618
1 Propchain(PROPC) ke HUF
Ft104.377826
1 Propchain(PROPC) ke CZK
6.578054
1 Propchain(PROPC) ke KWD
د.ك0.0955332
1 Propchain(PROPC) ke ILS
1.020894
1 Propchain(PROPC) ke BOB
Bs2.15418
1 Propchain(PROPC) ke AZN
0.53074
1 Propchain(PROPC) ke TJS
SM2.878484
1 Propchain(PROPC) ke GEL
0.846062
1 Propchain(PROPC) ke AOA
Kz286.159398
1 Propchain(PROPC) ke BHD
.د.ب0.1173872
1 Propchain(PROPC) ke BMD
$0.3122
1 Propchain(PROPC) ke DKK
kr2.016812
1 Propchain(PROPC) ke HNL
L8.223348
1 Propchain(PROPC) ke MUR
14.3612
1 Propchain(PROPC) ke NAD
$5.422914
1 Propchain(PROPC) ke NOK
kr3.181318
1 Propchain(PROPC) ke NZD
$0.552594
1 Propchain(PROPC) ke PAB
B/.0.3122
1 Propchain(PROPC) ke PGK
K1.31124
1 Propchain(PROPC) ke QAR
ر.ق1.136408
1 Propchain(PROPC) ke RSD
дин.31.685178
1 Propchain(PROPC) ke UZS
soʻm3,761.444918
1 Propchain(PROPC) ke ALL
L26.17797
1 Propchain(PROPC) ke ANG
ƒ0.558838
1 Propchain(PROPC) ke AWG
ƒ0.56196
1 Propchain(PROPC) ke BBD
$0.6244
1 Propchain(PROPC) ke BAM
KM0.527618
1 Propchain(PROPC) ke BIF
Fr920.6778
1 Propchain(PROPC) ke BND
$0.40586
1 Propchain(PROPC) ke BSD
$0.3122
1 Propchain(PROPC) ke JMD
$50.06127
1 Propchain(PROPC) ke KHR
1,253.813932
1 Propchain(PROPC) ke KMF
Fr131.124
1 Propchain(PROPC) ke LAK
6,786.956386
1 Propchain(PROPC) ke LKR
රු95.180414
1 Propchain(PROPC) ke MDL
L5.3074
1 Propchain(PROPC) ke MGA
Ar1,406.3049
1 Propchain(PROPC) ke MOP
P2.4976
1 Propchain(PROPC) ke MVR
4.80788
1 Propchain(PROPC) ke MWK
MK542.013542
1 Propchain(PROPC) ke MZN
MT19.96519
1 Propchain(PROPC) ke NPR
रु44.23874
1 Propchain(PROPC) ke PYG
2,214.1224
1 Propchain(PROPC) ke RWF
Fr453.0022
1 Propchain(PROPC) ke SBD
$2.569406
1 Propchain(PROPC) ke SCR
4.69861
1 Propchain(PROPC) ke SRD
$12.0197
1 Propchain(PROPC) ke SVC
$2.728628
1 Propchain(PROPC) ke SZL
L5.419792
1 Propchain(PROPC) ke TMT
m1.0927
1 Propchain(PROPC) ke TND
د.ت0.9237998
1 Propchain(PROPC) ke TTD
$2.113594
1 Propchain(PROPC) ke UGX
Sh1,091.4512
1 Propchain(PROPC) ke XAF
Fr177.0174
1 Propchain(PROPC) ke XCD
$0.84294
1 Propchain(PROPC) ke XOF
Fr177.0174
1 Propchain(PROPC) ke XPF
Fr32.1566
1 Propchain(PROPC) ke BWP
P4.19909
1 Propchain(PROPC) ke BZD
$0.627522
1 Propchain(PROPC) ke CVE
$29.921248
1 Propchain(PROPC) ke DJF
Fr55.2594
1 Propchain(PROPC) ke DOP
$20.077582
1 Propchain(PROPC) ke DZD
د.ج40.760832
1 Propchain(PROPC) ke FJD
$0.711816
1 Propchain(PROPC) ke GNF
Fr2,714.579
1 Propchain(PROPC) ke GTQ
Q2.391452
1 Propchain(PROPC) ke GYD
$65.299752
1 Propchain(PROPC) ke ISK
kr39.3372

Sumber Daya Propchain

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai Propchain, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Whitepaper
Situs Web Resmi Propchain
Explorer Blok

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Propchain

Berapa nilai Propchain (PROPC) hari ini?
Harga live PROPC dalam USD adalah 0.3122 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga PROPC ke USD saat ini?
Harga PROPC ke USD saat ini adalah $ 0.3122. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar Propchain?
Kapitalisasi pasar PROPC adalah $ 13.31M USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar PROPC?
Suplai beredar PROPC adalah 42.63M USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) PROPC?
PROPC mencapai harga ATH sebesar 5.341897333509249 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) PROPC?
PROPC mencapai harga ATL 0.3007309977264045 USD.
Berapa volume perdagangan PROPC?
Volume perdagangan 24 jam live PROPC adalah $ 132.57K USD.
Akankah harga PROPC naik lebih tinggi tahun ini?
PROPC mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga PROPC untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 07:51:31 (UTC+8)

Perkembangan Industri Penting Propchain (PROPC)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Penafian

