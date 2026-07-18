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Analisis canggih MEXC AI memberikan perkembangan harian tentang Raydium, termasuk analisis teknis dan peluang investasi. Dapatkan wawasan harian terbaru sekarang!Analisis canggih MEXC AI memberikan perkembangan harian tentang Raydium, termasuk analisis teknis dan peluang investasi. Dapatkan wawasan harian terbaru sekarang!

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Analisis Teknis Raydium (RAY) Hari Ini

Analisis Teknis Raydium (RAY) Hari Ini

Halaman Analisis Raydium menyediakan wawasan buatan AI mengenai kinerja harian, tren harga, dan indikator teknis utama dari RAY. Halaman ini menyoroti potensi pergerakan pasar, peluang perdagangan, dan pola teknis yang penting. Pelajari selengkapnya tentang analisis Raydium di bawah ini.

Perubahan Harga Raydium (RAY)

Harga Saat Ini24 Jam7 Hari30 Hari90 Hari
$0.6127---13.28%-1.41%-18.79%
Ketahui selengkapnya tentang Harga Raydium

Indikator Teknikal Raydium

Analisis teknis mengamati pergerakan harga dan indikator umum untuk memahami tren dan momentum. Berikut adalah gambaran otomatis dari Raydium di berbagai rentang waktu, yang merangkum bias teknis saat ini dan hal yang ditunjukkan grafik selanjutnya. Ini adalah analisis teknis—bukan prakiraan yang dijamin kebenarannya, jadi harap lakukan riset Anda sendiri dan kelola risiko dengan tepat.

Strong SellJualNetralBeliStrong Buy
Jual
Jual 16
Netral 3
Beli 7
Moving Averages:Strong SellJual 13Netral 1Beli 0
Indikator Teknis:BeliJual 3Netral 2Beli 7
Nama
Klasik
Fibonacci
R3
0.6128
0.6127
R2
0.6127
0.6126
R1
0.6126
0.6126
PP
0.6125
0.6125
S1
0.6124
0.6124
S2
0.6123
0.6124
S3
0.6122
0.6123

Sinyal Pasar Raydium

Volume Order Terbuka Bersih Saat Ini
-0.46M
$3.14 M
$3.60 M
Pembelian Tertunda (USDT)
Penjualan Tertunda (USDT)
Selisih Beli-Jual Aktif 3 Hari
0.00M
Pembelian Aktif 3 Hari
$0.10 M
Penjualan Aktif 3 Hari
$0.10 M
Selisih Beli-Jual Aktif 7 Hari
0.02M
Pembelian Aktif 7 Hari
$0.39 M
Penjualan Aktif 7 Hari
$0.37 M

Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi.

Aliran Modal Raydium

Aliran Masuk BersihHarga RAYUSDT
RiwayatAliran Masuk BersihHarga
2026-07-28$0.00 M0.62
2026-07-27-$0.04 M0.61
2026-07-26-$0.01 M0.63
2026-07-25-$0.01 M0.63
2026-07-24-$0.06 M0.62

Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi.

Jelajahi Raydium Selengkapnya

Perdagangkan Pasar Raydium (RAY) di MEXC

Jelajahi pasar spot dan futures, lihat harga dan volume Raydium secara live, dan perdagangkan secara langsung.

Pasangan
Harga
Perubahan 24 Jam
Volume 24 Jam
RAY/USDT
$0.6127
$0.6127$0.6127
0.00%
0.00% (USDT)
RAY/USDC
$0.6123
$0.6123$0.6123
0.00%
0.00% (USDT)

Penafian

Informasi yang diberikan dalam materi ini bukan merupakan saran investasi, perpajakan, hukum, keuangan, akuntansi, atau saran profesional lainnya, serta tidak berfungsi sebagai rekomendasi untuk membeli, menjual, atau memiliki aset apa pun. MEXC Learn menyediakan konten ini untuk tujuan informasi saja dan tidak menawarkan saran investasi. Pastikan Anda sepenuhnya memahami risiko yang ada dan berhati-hatilah saat berinvestasi. MEXC tidak bertanggung jawab terhadap keputusan investasi pengguna.

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1 RAY = 0.6127 USD

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