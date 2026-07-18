Analisis Teknis Raydium (RAY) Hari Ini Halaman Analisis Raydium menyediakan wawasan buatan AI mengenai kinerja harian, tren harga, dan indikator teknis utama dari RAY. Halaman ini menyoroti potensi pergerakan pasar, peluang perdagangan, dan pola teknis yang penting. Pelajari selengkapnya tentang analisis Raydium di bawah ini. Daftar

Perubahan Harga Raydium (RAY) Harga Saat Ini 24 Jam 7 Hari 30 Hari 90 Hari $0.6127 -- -13.28% -1.41% -18.79%

Indikator Teknikal Raydium

Analisis teknis mengamati pergerakan harga dan indikator umum untuk memahami tren dan momentum. Berikut adalah gambaran otomatis dari Raydium di berbagai rentang waktu, yang merangkum bias teknis saat ini dan hal yang ditunjukkan grafik selanjutnya. Ini adalah analisis teknis—bukan prakiraan yang dijamin kebenarannya, jadi harap lakukan riset Anda sendiri dan kelola risiko dengan tepat.

1 mnt 5 mnt 15 mnt 30 mnt 1 Jam 4 Jam 8 Jam 1 Hari 1 Mgu Strong Sell Jual Netral Beli Strong Buy Jual Jual 16 Netral 3 Beli 7 Moving Averages : Strong Sell Jual 13 Netral 1 Beli 0 Indikator Teknis : Beli Jual 3 Netral 2 Beli 7 Titik Pivot Moving Averages Indikator Teknis Nama Klasik Fibonacci R3 0.6128 0.6127 R2 0.6127 0.6126 R1 0.6126 0.6126 PP 0.6125 0.6125 S1 0.6124 0.6124 S2 0.6123 0.6124 S3 0.6122 0.6123

Sinyal Pasar Raydium Volume Order Terbuka Bersih Saat Ini -0.46M $3.14 M $3.60 M Pembelian Tertunda (USDT) Penjualan Tertunda (USDT) Selisih Beli-Jual Aktif 3 Hari 0.00M Pembelian Aktif 3 Hari $0.10 M Penjualan Aktif 3 Hari $0.10 M Selisih Beli-Jual Aktif 7 Hari 0.02M Pembelian Aktif 7 Hari $0.39 M Penjualan Aktif 7 Hari $0.37 M Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi. Aliran Modal Raydium Aliran Masuk Bersih Harga RAYUSDT Riwayat Aliran Masuk Bersih Harga 2026-07-28 $0.00 M 0.62 2026-07-27 -$0.04 M 0.61 2026-07-26 -$0.01 M 0.63 2026-07-25 -$0.01 M 0.63 2026-07-24 -$0.06 M 0.62 Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi.

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