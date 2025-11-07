BursaDEX+
Beli KriptoPasarSpotFutures500XTabunganAcara
Lainnya
Harga live Scotty AI hari ini adalah 0.0002222 USD. Lacak informasi harga aktual SCOTTYAI ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga SCOTTYAI dengan mudah di MEXC sekarang.Harga live Scotty AI hari ini adalah 0.0002222 USD. Lacak informasi harga aktual SCOTTYAI ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga SCOTTYAI dengan mudah di MEXC sekarang.

Selengkapnya Tentang SCOTTYAI

Info Harga SCOTTYAI

Penjelasan SCOTTYAI

Whitepaper SCOTTYAI

Situs Web Resmi SCOTTYAI

Tokenomi SCOTTYAI

Prakiraan Harga SCOTTYAI

Riwayat SCOTTYAI

Panduan Membeli SCOTTYAI

Konverter SCOTTYAI ke Mata Uang Fiat

Spot SCOTTYAI

Prapasar

Earn

Airdrop+

Berita

Blog

Learn

Logo Scotty AI

Harga Scotty AI(SCOTTYAI)

Harga Live 1 SCOTTYAI ke USD:

$0.0002222
$0.0002222$0.0002222
+0.77%1D
USD
Grafik Harga Live Scotty AI (SCOTTYAI)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 06:34:30 (UTC+8)

Informasi Harga Scotty AI (SCOTTYAI) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.0002205
$ 0.0002205$ 0.0002205
Low 24 Jam
$ 0.0002307
$ 0.0002307$ 0.0002307
High 24 Jam

$ 0.0002205
$ 0.0002205$ 0.0002205

$ 0.0002307
$ 0.0002307$ 0.0002307

$ 0.03184509216147668
$ 0.03184509216147668$ 0.03184509216147668

$ 0.000169749715449722
$ 0.000169749715449722$ 0.000169749715449722

0.00%

+0.77%

+3.92%

+3.92%

Harga aktual Scotty AI (SCOTTYAI) adalah $ 0.0002222. Selama 24 jam terakhir, SCOTTYAI diperdagangkan antara low $ 0.0002205 dan high $ 0.0002307, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highSCOTTYAI adalah $ 0.03184509216147668, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.000169749715449722.

Dalam hal kinerja jangka pendek, SCOTTYAI telah berubah sebesar 0.00% selama 1 jam terakhir, +0.77% selama 24 jam, dan +3.92% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar Scotty AI (SCOTTYAI)

No.7693

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 11.10
$ 11.10$ 11.10

$ 385.42K
$ 385.42K$ 385.42K

0.00
0.00 0.00

1,734,567,890
1,734,567,890 1,734,567,890

1,734,567,890
1,734,567,890 1,734,567,890

0.00%

ETH

Kapitalisasi Pasar Scotty AI saat ini adalah $ 0.00, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 11.10. Suplai beredar SCOTTYAI adalah 0.00, dan total suplainya sebesar 1734567890. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 385.42K.

Riwayat Harga Scotty AI (SCOTTYAI) USD

Pantau perubahan harga Scotty AI untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.000001698+0.77%
30 Days$ -0.0001455-39.58%
60 Hari$ +0.0000277+14.24%
90 Hari$ -0.0002074-48.28%
Perubahan Harga Scotty AI Hari Ini

Hari ini, SCOTTYAI tercatat mengalami perubahan sebesar $ +0.000001698 (+0.77%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga Scotty AI 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ -0.0001455 (-39.58%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga Scotty AI 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, SCOTTYAI terlihat mengalami perubahan $ +0.0000277 (+14.24%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga Scotty AI 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ -0.0002074 (-48.28%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari Scotty AI (SCOTTYAI)?

Lihat halaman Riwayat Harga Scotty AI sekarang.

Apa yang dimaksud dengan Scotty AI (SCOTTYAI)

Scotty AI is an innovative crypto project centered around AI. It combines advanced artificial intelligence with a deep understanding of blockchain technology to serve as a guardian and protector of the secrets within the crypto universe.

Scotty AI tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi Scotty AI Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.

Selain itu, Anda dapat:
- Periksa SCOTTYAI ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.
- Baca ulasan dan analisis tentang Scotty AI di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli Scotty AI dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga Scotty AI (USD)

Berapa nilai Scotty AI (SCOTTYAI) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Scotty AI (SCOTTYAI) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Scotty AI.

Cek prediksi harga Scotty AI sekarang!

Tokenomi Scotty AI (SCOTTYAI)

Memahami tokenomi Scotty AI (SCOTTYAI) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token SCOTTYAI sekarang!

Cara membeli Scotty AI (SCOTTYAI)

Ingin mengetahui cara membeli Scotty AI? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli Scotty AI di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

SCOTTYAI ke Mata Uang Lokal

1 Scotty AI(SCOTTYAI) ke VND
5.847193
1 Scotty AI(SCOTTYAI) ke AUD
A$0.000342188
1 Scotty AI(SCOTTYAI) ke GBP
0.000168872
1 Scotty AI(SCOTTYAI) ke EUR
0.000191092
1 Scotty AI(SCOTTYAI) ke USD
$0.0002222
1 Scotty AI(SCOTTYAI) ke MYR
RM0.000928796
1 Scotty AI(SCOTTYAI) ke TRY
0.009372396
1 Scotty AI(SCOTTYAI) ke JPY
¥0.0339966
1 Scotty AI(SCOTTYAI) ke ARS
ARS$0.322494414
1 Scotty AI(SCOTTYAI) ke RUB
0.018051528
1 Scotty AI(SCOTTYAI) ke INR
0.019702474
1 Scotty AI(SCOTTYAI) ke IDR
Rp3.703331852
1 Scotty AI(SCOTTYAI) ke PHP
0.013114244
1 Scotty AI(SCOTTYAI) ke EGP
￡E.0.010507838
1 Scotty AI(SCOTTYAI) ke BRL
R$0.00118877
1 Scotty AI(SCOTTYAI) ke CAD
C$0.000313302
1 Scotty AI(SCOTTYAI) ke BDT
0.027110622
1 Scotty AI(SCOTTYAI) ke NGN
0.319710248
1 Scotty AI(SCOTTYAI) ke COP
$0.851339302
1 Scotty AI(SCOTTYAI) ke ZAR
R.0.003861836
1 Scotty AI(SCOTTYAI) ke UAH
0.009345732
1 Scotty AI(SCOTTYAI) ke TZS
T.Sh.0.5459454
1 Scotty AI(SCOTTYAI) ke VES
Bs0.0504394
1 Scotty AI(SCOTTYAI) ke CLP
$0.2095346
1 Scotty AI(SCOTTYAI) ke PKR
Rs0.062802608
1 Scotty AI(SCOTTYAI) ke KZT
0.116883866
1 Scotty AI(SCOTTYAI) ke THB
฿0.00719928
1 Scotty AI(SCOTTYAI) ke TWD
NT$0.006885978
1 Scotty AI(SCOTTYAI) ke AED
د.إ0.000815474
1 Scotty AI(SCOTTYAI) ke CHF
Fr0.00017776
1 Scotty AI(SCOTTYAI) ke HKD
HK$0.001726494
1 Scotty AI(SCOTTYAI) ke AMD
֏0.08496928
1 Scotty AI(SCOTTYAI) ke MAD
.د.م0.00206646
1 Scotty AI(SCOTTYAI) ke MXN
$0.004128476
1 Scotty AI(SCOTTYAI) ke SAR
ريال0.00083325
1 Scotty AI(SCOTTYAI) ke ETB
Br0.034194358
1 Scotty AI(SCOTTYAI) ke KES
KSh0.028699352
1 Scotty AI(SCOTTYAI) ke JOD
د.أ0.0001575398
1 Scotty AI(SCOTTYAI) ke PLN
0.000817696
1 Scotty AI(SCOTTYAI) ke RON
лв0.00097768
1 Scotty AI(SCOTTYAI) ke SEK
kr0.002124232
1 Scotty AI(SCOTTYAI) ke BGN
лв0.000375518
1 Scotty AI(SCOTTYAI) ke HUF
Ft0.074288126
1 Scotty AI(SCOTTYAI) ke CZK
0.004683976
1 Scotty AI(SCOTTYAI) ke KWD
د.ك0.0000679932
1 Scotty AI(SCOTTYAI) ke ILS
0.000726594
1 Scotty AI(SCOTTYAI) ke BOB
Bs0.00153318
1 Scotty AI(SCOTTYAI) ke AZN
0.00037774
1 Scotty AI(SCOTTYAI) ke TJS
SM0.002048684
1 Scotty AI(SCOTTYAI) ke GEL
0.000602162
1 Scotty AI(SCOTTYAI) ke AOA
Kz0.20273528
1 Scotty AI(SCOTTYAI) ke BHD
.د.ب0.0000835472
1 Scotty AI(SCOTTYAI) ke BMD
$0.0002222
1 Scotty AI(SCOTTYAI) ke DKK
kr0.001435412
1 Scotty AI(SCOTTYAI) ke HNL
L0.005839416
1 Scotty AI(SCOTTYAI) ke MUR
0.0102212
1 Scotty AI(SCOTTYAI) ke NAD
$0.003859614
1 Scotty AI(SCOTTYAI) ke NOK
kr0.00226644
1 Scotty AI(SCOTTYAI) ke NZD
$0.000393294
1 Scotty AI(SCOTTYAI) ke PAB
B/.0.0002222
1 Scotty AI(SCOTTYAI) ke PGK
K0.000948794
1 Scotty AI(SCOTTYAI) ke QAR
ر.ق0.000808808
1 Scotty AI(SCOTTYAI) ke RSD
дин.0.022559966
1 Scotty AI(SCOTTYAI) ke UZS
soʻm2.645237672
1 Scotty AI(SCOTTYAI) ke ALL
L0.018635914
1 Scotty AI(SCOTTYAI) ke ANG
ƒ0.000397738
1 Scotty AI(SCOTTYAI) ke AWG
ƒ0.00039996
1 Scotty AI(SCOTTYAI) ke BBD
$0.0004444
1 Scotty AI(SCOTTYAI) ke BAM
KM0.000375518
1 Scotty AI(SCOTTYAI) ke BIF
Fr0.6552678
1 Scotty AI(SCOTTYAI) ke BND
$0.00028886
1 Scotty AI(SCOTTYAI) ke BSD
$0.0002222
1 Scotty AI(SCOTTYAI) ke JMD
$0.03562977
1 Scotty AI(SCOTTYAI) ke KHR
0.892368532
1 Scotty AI(SCOTTYAI) ke KMF
Fr0.093324
1 Scotty AI(SCOTTYAI) ke LAK
4.830434686
1 Scotty AI(SCOTTYAI) ke LKR
රු0.067742114
1 Scotty AI(SCOTTYAI) ke MDL
L0.003801842
1 Scotty AI(SCOTTYAI) ke MGA
Ar1.0008999
1 Scotty AI(SCOTTYAI) ke MOP
P0.0017776
1 Scotty AI(SCOTTYAI) ke MVR
0.00342188
1 Scotty AI(SCOTTYAI) ke MWK
MK0.38509482
1 Scotty AI(SCOTTYAI) ke MZN
MT0.01420969
1 Scotty AI(SCOTTYAI) ke NPR
रु0.03148574
1 Scotty AI(SCOTTYAI) ke PYG
1.5758424
1 Scotty AI(SCOTTYAI) ke RWF
Fr0.3224122
1 Scotty AI(SCOTTYAI) ke SBD
$0.001826484
1 Scotty AI(SCOTTYAI) ke SCR
0.00334411
1 Scotty AI(SCOTTYAI) ke SRD
$0.0085547
1 Scotty AI(SCOTTYAI) ke SVC
$0.001942028
1 Scotty AI(SCOTTYAI) ke SZL
L0.003857392
1 Scotty AI(SCOTTYAI) ke TMT
m0.0007777
1 Scotty AI(SCOTTYAI) ke TND
د.ت0.0006574898
1 Scotty AI(SCOTTYAI) ke TTD
$0.001504294
1 Scotty AI(SCOTTYAI) ke UGX
Sh0.7768112
1 Scotty AI(SCOTTYAI) ke XAF
Fr0.1262096
1 Scotty AI(SCOTTYAI) ke XCD
$0.00059994
1 Scotty AI(SCOTTYAI) ke XOF
Fr0.1262096
1 Scotty AI(SCOTTYAI) ke XPF
Fr0.0228866
1 Scotty AI(SCOTTYAI) ke BWP
P0.00298859
1 Scotty AI(SCOTTYAI) ke BZD
$0.000446622
1 Scotty AI(SCOTTYAI) ke CVE
$0.021295648
1 Scotty AI(SCOTTYAI) ke DJF
Fr0.0393294
1 Scotty AI(SCOTTYAI) ke DOP
$0.014289682
1 Scotty AI(SCOTTYAI) ke DZD
د.ج0.029010432
1 Scotty AI(SCOTTYAI) ke FJD
$0.000506616
1 Scotty AI(SCOTTYAI) ke GNF
Fr1.932029
1 Scotty AI(SCOTTYAI) ke GTQ
Q0.001702052
1 Scotty AI(SCOTTYAI) ke GYD
$0.046475352
1 Scotty AI(SCOTTYAI) ke ISK
kr0.0279972

Sumber Daya Scotty AI

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai Scotty AI, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Whitepaper
Situs Web Resmi Scotty AI
Explorer Blok

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Scotty AI

Berapa nilai Scotty AI (SCOTTYAI) hari ini?
Harga live SCOTTYAI dalam USD adalah 0.0002222 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga SCOTTYAI ke USD saat ini?
Harga SCOTTYAI ke USD saat ini adalah $ 0.0002222. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar Scotty AI?
Kapitalisasi pasar SCOTTYAI adalah $ 0.00 USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar SCOTTYAI?
Suplai beredar SCOTTYAI adalah 0.00 USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) SCOTTYAI?
SCOTTYAI mencapai harga ATH sebesar 0.03184509216147668 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) SCOTTYAI?
SCOTTYAI mencapai harga ATL 0.000169749715449722 USD.
Berapa volume perdagangan SCOTTYAI?
Volume perdagangan 24 jam live SCOTTYAI adalah $ 11.10 USD.
Akankah harga SCOTTYAI naik lebih tinggi tahun ini?
SCOTTYAI mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga SCOTTYAI untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 06:34:30 (UTC+8)

Perkembangan Industri Penting Scotty AI (SCOTTYAI)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Berita Populer

TweetoniumDAO, Inovasi NFT Art dari Indonesia

November 6, 2025

Apa Itu PooCoin (POOCOIN)? Token Unik yang Redefinisi Alat Analisis di Dunia DeFi

November 6, 2025

Vitalik Buterin Kehilangan Status Miliarder Pasca Ethereum Anjlok!

November 6, 2025
Lihat Selengkapnya

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

Kalkulator SCOTTYAI ke USD

Jumlah

SCOTTYAI
SCOTTYAI
USD
USD

1 SCOTTYAI = 0.0002222 USD

Perdagangkan SCOTTYAI

SCOTTYAI/USDT
$0.0002222
$0.0002222$0.0002222
+0.77%

Bergabunglah dengan MEXC Sekarang Juga

Biaya Maker Spot --, Biaya Taker Spot --
Biaya Maker Futures --, Biaya Taker Futures --

POPULER

Mata uang kripto yang sedang tren saat ini dan menarik perhatian pasar yang signifikan

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$101,243.83
$101,243.83$101,243.83

-0.74%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,313.46
$3,313.46$3,313.46

+0.41%

Logo Solana

Solana

SOL

$154.98
$154.98$154.98

-0.60%

Logo ChainOpera AI

ChainOpera AI

COAI

$1.0941
$1.0941$1.0941

+27.51%

Logo USDCoin

USDCoin

USDC

$1.0004
$1.0004$1.0004

0.00%

Volume TERATAS

Mata uang kripto dengan volume trading tertinggi

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$101,243.83
$101,243.83$101,243.83

-0.74%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,313.46
$3,313.46$3,313.46

+0.41%

Logo Solana

Solana

SOL

$154.98
$154.98$154.98

-0.60%

Logo XRP

XRP

XRP

$2.2184
$2.2184$2.2184

-0.72%

Logo Aster

Aster

ASTER

$1.0195
$1.0195$1.0195

+0.33%

Baru Ditambahkan

Mata uang kripto yang baru saja masuk listing dan tersedia untuk trading

Logo Neuralinker

Neuralinker

NEURALINKER

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo SN51

SN51

SN51

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo SN64

SN64

SN64

$30.65
$30.65$30.65

+104.33%

Logo UnifAI

UnifAI

UAI

$0.1108
$0.1108$0.1108

+121.60%

Logo Shardeum

Shardeum

SHM

$0.0004013
$0.0004013$0.0004013

+167.53%

Gainer Teratas

Pump kripto teratas hari ini

Logo Arbit

Arbit

ARBT

$0.013374
$0.013374$0.013374

+1,237.40%

Logo Folks Finance

Folks Finance

FOLKS

$4.470
$4.470$4.470

+347.00%

Logo Sudeng

Sudeng

HIPPO

$0.007558
$0.007558$0.007558

+254.17%

Logo UnifAI

UnifAI

UAI

$0.1108
$0.1108$0.1108

+121.60%

Logo Notevia

Notevia

NVA

$0.0000002315
$0.0000002315$0.0000002315

+54.33%