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Analisis canggih MEXC AI memberikan perkembangan harian tentang SCRT, termasuk analisis teknis dan peluang investasi. Dapatkan wawasan harian terbaru sekarang!Analisis canggih MEXC AI memberikan perkembangan harian tentang SCRT, termasuk analisis teknis dan peluang investasi. Dapatkan wawasan harian terbaru sekarang!

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Analisis Teknis SCRT (SCRT) Hari Ini

Analisis Teknis SCRT (SCRT) Hari Ini

Halaman Analisis SCRT menyediakan wawasan buatan AI mengenai kinerja harian, tren harga, dan indikator teknis utama dari SCRT. Halaman ini menyoroti potensi pergerakan pasar, peluang perdagangan, dan pola teknis yang penting. Pelajari selengkapnya tentang analisis SCRT di bawah ini.

Perubahan Harga SCRT (SCRT)

Harga Saat Ini24 Jam7 Hari30 Hari90 Hari
$0.03702---10.56%-27.66%-64.34%
Ketahui selengkapnya tentang Harga SCRT

Indikator Teknikal SCRT

Analisis teknis mengamati pergerakan harga dan indikator umum untuk memahami tren dan momentum. Berikut adalah gambaran otomatis dari SCRT di berbagai rentang waktu, yang merangkum bias teknis saat ini dan hal yang ditunjukkan grafik selanjutnya. Ini adalah analisis teknis—bukan prakiraan yang dijamin kebenarannya, jadi harap lakukan riset Anda sendiri dan kelola risiko dengan tepat.

Strong SellJualNetralBeliStrong Buy
Netral
Jual 10
Netral 2
Beli 14
Moving Averages:BeliJual 4Netral 0Beli 10
Indikator Teknis:NetralJual 6Netral 2Beli 4
Nama
Klasik
Fibonacci
R3
0.03703
0.03702
R2
0.03702
0.03701
R1
0.03701
0.03701
PP
0.037
0.037
S1
0.03699
0.03699
S2
0.03698
0.03699
S3
0.03697
0.03698

Sinyal Pasar SCRT

Volume Order Terbuka Bersih Saat Ini
0.11M
$2.22 M
$2.10 M
Pembelian Tertunda (USDT)
Penjualan Tertunda (USDT)
Selisih Beli-Jual Aktif 3 Hari
0.00M
Pembelian Aktif 3 Hari
$0.02 M
Penjualan Aktif 3 Hari
$0.02 M
Selisih Beli-Jual Aktif 7 Hari
-0.01M
Pembelian Aktif 7 Hari
$0.04 M
Penjualan Aktif 7 Hari
$0.05 M

Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi.

Aliran Modal SCRT

Aliran Masuk BersihHarga SCRTUSDT
RiwayatAliran Masuk BersihHarga
2026-07-28$0.01 M0.04
2026-07-27-$0.05 M0.04
2026-07-26-$0.01 M0.04
2026-07-25-$0.02 M0.04
2026-07-24-$0.03 M0.04

Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi.

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Perdagangkan Pasar SCRT (SCRT) di MEXC

Jelajahi pasar spot dan futures, lihat harga dan volume SCRT secara live, dan perdagangkan secara langsung.

Pasangan
Harga
Perubahan 24 Jam
Volume 24 Jam
SCRT/USDT
$0.03707
$0.03707$0.03707
0.00%
0.00% (USDT)

Penafian

Informasi yang diberikan dalam materi ini bukan merupakan saran investasi, perpajakan, hukum, keuangan, akuntansi, atau saran profesional lainnya, serta tidak berfungsi sebagai rekomendasi untuk membeli, menjual, atau memiliki aset apa pun. MEXC Learn menyediakan konten ini untuk tujuan informasi saja dan tidak menawarkan saran investasi. Pastikan Anda sepenuhnya memahami risiko yang ada dan berhati-hatilah saat berinvestasi. MEXC tidak bertanggung jawab terhadap keputusan investasi pengguna.

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1 SCRT = 0.03701 USD

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