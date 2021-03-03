Analisis Teknis SCRT (SCRT) Hari Ini Halaman Analisis SCRT menyediakan wawasan buatan AI mengenai kinerja harian, tren harga, dan indikator teknis utama dari SCRT. Halaman ini menyoroti potensi pergerakan pasar, peluang perdagangan, dan pola teknis yang penting. Pelajari selengkapnya tentang analisis SCRT di bawah ini. Daftar

Perubahan Harga SCRT (SCRT) Harga Saat Ini 24 Jam 7 Hari 30 Hari 90 Hari $0.03702 -- -10.56% -27.66% -64.34%

Indikator Teknikal SCRT

Analisis teknis mengamati pergerakan harga dan indikator umum untuk memahami tren dan momentum. Berikut adalah gambaran otomatis dari SCRT di berbagai rentang waktu, yang merangkum bias teknis saat ini dan hal yang ditunjukkan grafik selanjutnya. Ini adalah analisis teknis—bukan prakiraan yang dijamin kebenarannya, jadi harap lakukan riset Anda sendiri dan kelola risiko dengan tepat.

1 mnt 5 mnt 15 mnt 30 mnt 1 Jam 4 Jam 8 Jam 1 Hari 1 Mgu Strong Sell Jual Netral Beli Strong Buy Netral Jual 10 Netral 2 Beli 14 Moving Averages : Beli Jual 4 Netral 0 Beli 10 Indikator Teknis : Netral Jual 6 Netral 2 Beli 4 Titik Pivot Moving Averages Indikator Teknis Nama Klasik Fibonacci R3 0.03703 0.03702 R2 0.03702 0.03701 R1 0.03701 0.03701 PP 0.037 0.037 S1 0.03699 0.03699 S2 0.03698 0.03699 S3 0.03697 0.03698

Sinyal Pasar SCRT Volume Order Terbuka Bersih Saat Ini 0.11M $2.22 M $2.10 M Pembelian Tertunda (USDT) Penjualan Tertunda (USDT) Selisih Beli-Jual Aktif 3 Hari 0.00M Pembelian Aktif 3 Hari $0.02 M Penjualan Aktif 3 Hari $0.02 M Selisih Beli-Jual Aktif 7 Hari -0.01M Pembelian Aktif 7 Hari $0.04 M Penjualan Aktif 7 Hari $0.05 M Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi. Aliran Modal SCRT Aliran Masuk Bersih Harga SCRTUSDT Riwayat Aliran Masuk Bersih Harga 2026-07-28 $0.01 M 0.04 2026-07-27 -$0.05 M 0.04 2026-07-26 -$0.01 M 0.04 2026-07-25 -$0.02 M 0.04 2026-07-24 -$0.03 M 0.04 Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi.

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