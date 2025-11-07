Apa yang dimaksud dengan SEED (SEED)

From a Telegram Miniapp with over 60M users, SEED is evolving into the top RPG in Web3 gaming, inspired by the success of games like Pokémon Go and Axie Infinity. Leveraging the power of VR, AI, and seamless messenger-based onboarding, SEED not only ensures mass accessibility but also creates an engaging and interconnected gaming universe.With the Sui Foundation's backing, SEED is transforming from a Telegram Miniapp into the first 100M-user Web3 gaming ecosystem on the Sui blockchain.

Tokenomi SEED (SEED)

Memahami tokenomi SEED (SEED) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token SEED sekarang!

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang SEED Berapa nilai SEED (SEED) hari ini? Harga live SEED dalam USD adalah 0.0005099 USD . Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru. Berapa harga SEED ke USD saat ini? $ 0.0005099 . Cobalah Harga SEED ke USD saat ini adalah. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat. Berapa kapitalisasi pasar SEED? Kapitalisasi pasar SEED adalah $ 181.43K USD . Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini. Berapa suplai beredar SEED? Suplai beredar SEED adalah 355.82M USD . Berapa harga all‑time high (ATH) SEED? SEED mencapai harga ATH sebesar 0.02706459218732856 USD . Berapa harga all‑time low (ATL) SEED? SEED mencapai harga ATL 0.000500896246542715 USD . Berapa volume perdagangan SEED? Volume perdagangan 24 jam live SEED adalah $ 99.69K USD . Akankah harga SEED naik lebih tinggi tahun ini? SEED mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga SEED untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.

