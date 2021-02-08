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Analisis canggih MEXC AI memberikan perkembangan harian tentang SafePal, termasuk analisis teknis dan peluang investasi. Dapatkan wawasan harian terbaru sekarang!Analisis canggih MEXC AI memberikan perkembangan harian tentang SafePal, termasuk analisis teknis dan peluang investasi. Dapatkan wawasan harian terbaru sekarang!

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Analisis Teknis SafePal (SFP) Hari Ini

Analisis Teknis SafePal (SFP) Hari Ini

Halaman Analisis SafePal menyediakan wawasan buatan AI mengenai kinerja harian, tren harga, dan indikator teknis utama dari SFP. Halaman ini menyoroti potensi pergerakan pasar, peluang perdagangan, dan pola teknis yang penting. Pelajari selengkapnya tentang analisis SafePal di bawah ini.

Perubahan Harga SafePal (SFP)

Harga Saat Ini24 Jam7 Hari30 Hari90 Hari
$0.2118---1.31%-0.33%-37.93%
Ketahui selengkapnya tentang Harga SafePal

Indikator Teknikal SafePal

Analisis teknis mengamati pergerakan harga dan indikator umum untuk memahami tren dan momentum. Berikut adalah gambaran otomatis dari SafePal di berbagai rentang waktu, yang merangkum bias teknis saat ini dan hal yang ditunjukkan grafik selanjutnya. Ini adalah analisis teknis—bukan prakiraan yang dijamin kebenarannya, jadi harap lakukan riset Anda sendiri dan kelola risiko dengan tepat.

Strong SellJualNetralBeliStrong Buy
Jual
Jual 15
Netral 4
Beli 7
Moving Averages:Strong SellJual 12Netral 2Beli 0
Indikator Teknis:BeliJual 3Netral 2Beli 7
Nama
Klasik
Fibonacci
R3
0.2117
0.2116
R2
0.2116
0.2115
R1
0.2115
0.2115
PP
0.2114
0.2114
S1
0.2113
0.2113
S2
0.2112
0.2113
S3
0.2111
0.2112

Sinyal Pasar SafePal

Volume Order Terbuka Bersih Saat Ini
1.14M
$2.85 M
$1.71 M
Pembelian Tertunda (USDT)
Penjualan Tertunda (USDT)
Selisih Beli-Jual Aktif 3 Hari
0.01M
Pembelian Aktif 3 Hari
$0.06 M
Penjualan Aktif 3 Hari
$0.06 M
Selisih Beli-Jual Aktif 7 Hari
0.01M
Pembelian Aktif 7 Hari
$0.13 M
Penjualan Aktif 7 Hari
$0.13 M

Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi.

Aliran Modal SafePal

Aliran Masuk BersihHarga SFPUSDT
RiwayatAliran Masuk BersihHarga
2026-07-28$0.01 M0.21
2026-07-27$0.00 M0.21
2026-07-26$0.00 M0.22
2026-07-25$0.00 M0.22
2026-07-24$0.00 M0.21

Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi.

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Perdagangkan Pasar SafePal (SFP) di MEXC

Jelajahi pasar spot dan futures, lihat harga dan volume SafePal secara live, dan perdagangkan secara langsung.

Pasangan
Harga
Perubahan 24 Jam
Volume 24 Jam
SFP/USDT
$0.2118
$0.2118$0.2118
0.00%
0.00% (USDT)

Penafian

Informasi yang diberikan dalam materi ini bukan merupakan saran investasi, perpajakan, hukum, keuangan, akuntansi, atau saran profesional lainnya, serta tidak berfungsi sebagai rekomendasi untuk membeli, menjual, atau memiliki aset apa pun. MEXC Learn menyediakan konten ini untuk tujuan informasi saja dan tidak menawarkan saran investasi. Pastikan Anda sepenuhnya memahami risiko yang ada dan berhati-hatilah saat berinvestasi. MEXC tidak bertanggung jawab terhadap keputusan investasi pengguna.

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1 SFP = 0.2118 USD

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