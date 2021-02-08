Analisis Teknis SafePal (SFP) Hari Ini Halaman Analisis SafePal menyediakan wawasan buatan AI mengenai kinerja harian, tren harga, dan indikator teknis utama dari SFP. Halaman ini menyoroti potensi pergerakan pasar, peluang perdagangan, dan pola teknis yang penting. Pelajari selengkapnya tentang analisis SafePal di bawah ini. Daftar

Perubahan Harga SafePal (SFP) Harga Saat Ini 24 Jam 7 Hari 30 Hari 90 Hari $0.2118 -- -1.31% -0.33% -37.93%

Indikator Teknikal SafePal

Analisis teknis mengamati pergerakan harga dan indikator umum untuk memahami tren dan momentum. Berikut adalah gambaran otomatis dari SafePal di berbagai rentang waktu, yang merangkum bias teknis saat ini dan hal yang ditunjukkan grafik selanjutnya. Ini adalah analisis teknis—bukan prakiraan yang dijamin kebenarannya, jadi harap lakukan riset Anda sendiri dan kelola risiko dengan tepat.

1 mnt 5 mnt 15 mnt 30 mnt 1 Jam 4 Jam 8 Jam 1 Hari 1 Mgu Strong Sell Jual Netral Beli Strong Buy Jual Jual 15 Netral 4 Beli 7 Moving Averages : Strong Sell Jual 12 Netral 2 Beli 0 Indikator Teknis : Beli Jual 3 Netral 2 Beli 7 Titik Pivot Moving Averages Indikator Teknis Nama Klasik Fibonacci R3 0.2117 0.2116 R2 0.2116 0.2115 R1 0.2115 0.2115 PP 0.2114 0.2114 S1 0.2113 0.2113 S2 0.2112 0.2113 S3 0.2111 0.2112

Sinyal Pasar SafePal Volume Order Terbuka Bersih Saat Ini 1.14M $2.85 M $1.71 M Pembelian Tertunda (USDT) Penjualan Tertunda (USDT) Selisih Beli-Jual Aktif 3 Hari 0.01M Pembelian Aktif 3 Hari $0.06 M Penjualan Aktif 3 Hari $0.06 M Selisih Beli-Jual Aktif 7 Hari 0.01M Pembelian Aktif 7 Hari $0.13 M Penjualan Aktif 7 Hari $0.13 M Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi. Aliran Modal SafePal Aliran Masuk Bersih Harga SFPUSDT Riwayat Aliran Masuk Bersih Harga 2026-07-28 $0.01 M 0.21 2026-07-27 $0.00 M 0.21 2026-07-26 $0.00 M 0.22 2026-07-25 $0.00 M 0.22 2026-07-24 $0.00 M 0.21 Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi.

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