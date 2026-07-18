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Analisis canggih MEXC AI memberikan perkembangan harian tentang SKALE, termasuk analisis teknis dan peluang investasi. Dapatkan wawasan harian terbaru sekarang!Analisis canggih MEXC AI memberikan perkembangan harian tentang SKALE, termasuk analisis teknis dan peluang investasi. Dapatkan wawasan harian terbaru sekarang!

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Analisis Teknis SKALE (SKL) Hari Ini

Analisis Teknis SKALE (SKL) Hari Ini

Halaman Analisis SKALE menyediakan wawasan buatan AI mengenai kinerja harian, tren harga, dan indikator teknis utama dari SKL. Halaman ini menyoroti potensi pergerakan pasar, peluang perdagangan, dan pola teknis yang penting. Pelajari selengkapnya tentang analisis SKALE di bawah ini.

Perubahan Harga SKALE (SKL)

Harga Saat Ini24 Jam7 Hari30 Hari90 Hari
$0.003804---3.60%+8.09%-44.51%
Ketahui selengkapnya tentang Harga SKALE

Indikator Teknikal SKALE

Analisis teknis mengamati pergerakan harga dan indikator umum untuk memahami tren dan momentum. Berikut adalah gambaran otomatis dari SKALE di berbagai rentang waktu, yang merangkum bias teknis saat ini dan hal yang ditunjukkan grafik selanjutnya. Ini adalah analisis teknis—bukan prakiraan yang dijamin kebenarannya, jadi harap lakukan riset Anda sendiri dan kelola risiko dengan tepat.

Strong SellJualNetralBeliStrong Buy
Beli
Jual 5
Netral 10
Beli 11
Moving Averages:NetralJual 4Netral 5Beli 5
Indikator Teknis:Strong BuyJual 1Netral 5Beli 6
Nama
Klasik
Fibonacci
R3
0.003804
0.003803
R2
0.003803
0.003803
R1
0.003803
0.003803
PP
0.003802
0.003802
S1
0.003802
0.003802
S2
0.003801
0.003802
S3
0.003801
0.003801

Sinyal Pasar SKALE

Volume Order Terbuka Bersih Saat Ini
-0.06M
$2.42 M
$2.48 M
Pembelian Tertunda (USDT)
Penjualan Tertunda (USDT)
Selisih Beli-Jual Aktif 3 Hari
0.00M
Pembelian Aktif 3 Hari
$0.03 M
Penjualan Aktif 3 Hari
$0.04 M
Selisih Beli-Jual Aktif 7 Hari
0.00M
Pembelian Aktif 7 Hari
$0.15 M
Penjualan Aktif 7 Hari
$0.15 M

Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi.

Aliran Modal SKALE

Aliran Masuk BersihHarga SKLUSDT
RiwayatAliran Masuk BersihHarga
2026-07-28$0.02 M0.00
2026-07-27$0.00 M0.00
2026-07-26$0.01 M0.00
2026-07-25-$0.02 M0.00
2026-07-24$0.02 M0.00

Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi.

Jelajahi SKALE Selengkapnya

Perdagangkan Pasar SKALE (SKL) di MEXC

Jelajahi pasar spot dan futures, lihat harga dan volume SKALE secara live, dan perdagangkan secara langsung.

Pasangan
Harga
Perubahan 24 Jam
Volume 24 Jam
SKL/USDT
$0.003804
$0.003804$0.003804
0.00%
0.00% (USDT)
SKL/USDC
$0.003801
$0.003801$0.003801
0.00%
0.00% (USDT)

Penafian

Informasi yang diberikan dalam materi ini bukan merupakan saran investasi, perpajakan, hukum, keuangan, akuntansi, atau saran profesional lainnya, serta tidak berfungsi sebagai rekomendasi untuk membeli, menjual, atau memiliki aset apa pun. MEXC Learn menyediakan konten ini untuk tujuan informasi saja dan tidak menawarkan saran investasi. Pastikan Anda sepenuhnya memahami risiko yang ada dan berhati-hatilah saat berinvestasi. MEXC tidak bertanggung jawab terhadap keputusan investasi pengguna.

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1 SKL = 0.003804 USD

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