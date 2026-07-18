Analisis Teknis SKALE (SKL) Hari Ini Halaman Analisis SKALE menyediakan wawasan buatan AI mengenai kinerja harian, tren harga, dan indikator teknis utama dari SKL. Halaman ini menyoroti potensi pergerakan pasar, peluang perdagangan, dan pola teknis yang penting. Pelajari selengkapnya tentang analisis SKALE di bawah ini. Daftar

Perubahan Harga SKALE (SKL) Harga Saat Ini 24 Jam 7 Hari 30 Hari 90 Hari $0.003804 -- -3.60% +8.09% -44.51%

Indikator Teknikal SKALE

Analisis teknis mengamati pergerakan harga dan indikator umum untuk memahami tren dan momentum. Berikut adalah gambaran otomatis dari SKALE di berbagai rentang waktu, yang merangkum bias teknis saat ini dan hal yang ditunjukkan grafik selanjutnya. Ini adalah analisis teknis—bukan prakiraan yang dijamin kebenarannya, jadi harap lakukan riset Anda sendiri dan kelola risiko dengan tepat.

1 mnt 5 mnt 15 mnt 30 mnt 1 Jam 4 Jam 8 Jam 1 Hari 1 Mgu Strong Sell Jual Netral Beli Strong Buy Beli Jual 5 Netral 10 Beli 11 Moving Averages : Netral Jual 4 Netral 5 Beli 5 Indikator Teknis : Strong Buy Jual 1 Netral 5 Beli 6 Titik Pivot Moving Averages Indikator Teknis Nama Klasik Fibonacci R3 0.003804 0.003803 R2 0.003803 0.003803 R1 0.003803 0.003803 PP 0.003802 0.003802 S1 0.003802 0.003802 S2 0.003801 0.003802 S3 0.003801 0.003801

Sinyal Pasar SKALE Volume Order Terbuka Bersih Saat Ini -0.06M $2.42 M $2.48 M Pembelian Tertunda (USDT) Penjualan Tertunda (USDT) Selisih Beli-Jual Aktif 3 Hari 0.00M Pembelian Aktif 3 Hari $0.03 M Penjualan Aktif 3 Hari $0.04 M Selisih Beli-Jual Aktif 7 Hari 0.00M Pembelian Aktif 7 Hari $0.15 M Penjualan Aktif 7 Hari $0.15 M Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi. Aliran Modal SKALE Aliran Masuk Bersih Harga SKLUSDT Riwayat Aliran Masuk Bersih Harga 2026-07-28 $0.02 M 0.00 2026-07-27 $0.00 M 0.00 2026-07-26 $0.01 M 0.00 2026-07-25 -$0.02 M 0.00 2026-07-24 $0.02 M 0.00 Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi.

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