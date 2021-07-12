Analisis Teknis Smooth Love Potion (SLP) Hari Ini Halaman Analisis Smooth Love Potion menyediakan wawasan buatan AI mengenai kinerja harian, tren harga, dan indikator teknis utama dari SLP. Halaman ini menyoroti potensi pergerakan pasar, peluang perdagangan, dan pola teknis yang penting. Pelajari selengkapnya tentang analisis Smooth Love Potion di bawah ini. Daftar

Perubahan Harga Smooth Love Potion (SLP) Harga Saat Ini 24 Jam 7 Hari 30 Hari 90 Hari $0.0005393 -- -2.64% +18.00% -25.36%

Indikator Teknikal Smooth Love Potion

Analisis teknis mengamati pergerakan harga dan indikator umum untuk memahami tren dan momentum. Berikut adalah gambaran otomatis dari Smooth Love Potion di berbagai rentang waktu, yang merangkum bias teknis saat ini dan hal yang ditunjukkan grafik selanjutnya. Ini adalah analisis teknis—bukan prakiraan yang dijamin kebenarannya, jadi harap lakukan riset Anda sendiri dan kelola risiko dengan tepat.

1 mnt 5 mnt 15 mnt 30 mnt 1 Jam 4 Jam 8 Jam 1 Hari 1 Mgu Strong Sell Jual Netral Beli Strong Buy Jual Jual 17 Netral 3 Beli 6 Moving Averages : Strong Sell Jual 14 Netral 0 Beli 0 Indikator Teknis : Beli Jual 3 Netral 3 Beli 6 Titik Pivot Moving Averages Indikator Teknis Nama Klasik Fibonacci R3 0.0005373 0.0005372 R2 0.0005372 0.0005372 R1 0.0005372 0.0005372 PP 0.0005371 0.0005371 S1 0.0005371 0.0005371 S2 0.000537 0.0005371 S3 0.000537 0.000537

Sinyal Pasar Smooth Love Potion Volume Order Terbuka Bersih Saat Ini -0.60M $8.94 M $9.54 M Pembelian Tertunda (USDT) Penjualan Tertunda (USDT) Selisih Beli-Jual Aktif 3 Hari 0.00M Pembelian Aktif 3 Hari $0.01 M Penjualan Aktif 3 Hari $0.01 M Selisih Beli-Jual Aktif 7 Hari 0.00M Pembelian Aktif 7 Hari $0.03 M Penjualan Aktif 7 Hari $0.03 M Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi. Aliran Modal Smooth Love Potion Aliran Masuk Bersih Harga SLPUSDT Riwayat Aliran Masuk Bersih Harga 2026-07-28 $0.00 M 0.00 2026-07-27 -$0.04 M 0.00 2026-07-26 $0.01 M 0.00 2026-07-25 $0.00 M 0.00 2026-07-24 -$0.02 M 0.00 Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi.

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