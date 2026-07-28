Analisis Teknis SNX (SNX) Hari Ini Halaman Analisis SNX menyediakan wawasan buatan AI mengenai kinerja harian, tren harga, dan indikator teknis utama dari SNX. Halaman ini menyoroti potensi pergerakan pasar, peluang perdagangan, dan pola teknis yang penting. Pelajari selengkapnya tentang analisis SNX di bawah ini. Daftar

Perubahan Harga SNX (SNX) Harga Saat Ini 24 Jam 7 Hari 30 Hari 90 Hari $0.2183 -- -6.43% -8.24% -30.88%

Indikator Teknikal SNX

Analisis teknis mengamati pergerakan harga dan indikator umum untuk memahami tren dan momentum. Berikut adalah gambaran otomatis dari SNX di berbagai rentang waktu, yang merangkum bias teknis saat ini dan hal yang ditunjukkan grafik selanjutnya. Ini adalah analisis teknis—bukan prakiraan yang dijamin kebenarannya, jadi harap lakukan riset Anda sendiri dan kelola risiko dengan tepat.

1 mnt 5 mnt 15 mnt 30 mnt 1 Jam 4 Jam 8 Jam 1 Hari 1 Mgu Strong Sell Jual Netral Beli Strong Buy Netral Jual 12 Netral 4 Beli 10 Moving Averages : Jual Jual 10 Netral 1 Beli 3 Indikator Teknis : Beli Jual 2 Netral 3 Beli 7 Titik Pivot Moving Averages Indikator Teknis Nama Klasik Fibonacci R3 0.218 0.218 R2 0.218 0.2179 R1 0.2179 0.2179 PP 0.2179 0.2179 S1 0.2178 0.2178 S2 0.2178 0.2178 S3 0.2177 0.2178

Sinyal Pasar SNX Volume Order Terbuka Bersih Saat Ini 0.63M $3.19 M $2.57 M Pembelian Tertunda (USDT) Penjualan Tertunda (USDT) Selisih Beli-Jual Aktif 3 Hari 0.01M Pembelian Aktif 3 Hari $0.14 M Penjualan Aktif 3 Hari $0.13 M Selisih Beli-Jual Aktif 7 Hari 0.06M Pembelian Aktif 7 Hari $0.58 M Penjualan Aktif 7 Hari $0.52 M Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi. Aliran Modal SNX Aliran Masuk Bersih Harga SNXUSDT Riwayat Aliran Masuk Bersih Harga 2026-07-28 $0.04 M 0.22 2026-07-27 $0.14 M 0.22 2026-07-26 $0.04 M 0.22 2026-07-25 $0.01 M 0.22 2026-07-24 -$0.02 M 0.22 Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi.

Perdagangkan Pasar SNX (SNX) di MEXC Jelajahi pasar spot dan futures, lihat harga dan volume SNX secara live, dan perdagangkan secara langsung. Pasangan Harga Perubahan 24 Jam Volume 24 Jam SNX / USDT $0.2183 $0.2183 $0.2183 0.00% 0.00% (USDT) Trade SNX / USDC $0.2182 $0.2182 $0.2182 0.00% 0.00% (USDT) Trade