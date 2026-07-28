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Analisis canggih MEXC AI memberikan perkembangan harian tentang SNX, termasuk analisis teknis dan peluang investasi. Dapatkan wawasan harian terbaru sekarang!Analisis canggih MEXC AI memberikan perkembangan harian tentang SNX, termasuk analisis teknis dan peluang investasi. Dapatkan wawasan harian terbaru sekarang!

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Analisis Teknis SNX (SNX) Hari Ini

Analisis Teknis SNX (SNX) Hari Ini

Halaman Analisis SNX menyediakan wawasan buatan AI mengenai kinerja harian, tren harga, dan indikator teknis utama dari SNX. Halaman ini menyoroti potensi pergerakan pasar, peluang perdagangan, dan pola teknis yang penting. Pelajari selengkapnya tentang analisis SNX di bawah ini.

Perubahan Harga SNX (SNX)

Harga Saat Ini24 Jam7 Hari30 Hari90 Hari
$0.2183---6.43%-8.24%-30.88%
Ketahui selengkapnya tentang Harga SNX

Indikator Teknikal SNX

Analisis teknis mengamati pergerakan harga dan indikator umum untuk memahami tren dan momentum. Berikut adalah gambaran otomatis dari SNX di berbagai rentang waktu, yang merangkum bias teknis saat ini dan hal yang ditunjukkan grafik selanjutnya. Ini adalah analisis teknis—bukan prakiraan yang dijamin kebenarannya, jadi harap lakukan riset Anda sendiri dan kelola risiko dengan tepat.

Strong SellJualNetralBeliStrong Buy
Netral
Jual 12
Netral 4
Beli 10
Moving Averages:JualJual 10Netral 1Beli 3
Indikator Teknis:BeliJual 2Netral 3Beli 7
Nama
Klasik
Fibonacci
R3
0.218
0.218
R2
0.218
0.2179
R1
0.2179
0.2179
PP
0.2179
0.2179
S1
0.2178
0.2178
S2
0.2178
0.2178
S3
0.2177
0.2178

Sinyal Pasar SNX

Volume Order Terbuka Bersih Saat Ini
0.63M
$3.19 M
$2.57 M
Pembelian Tertunda (USDT)
Penjualan Tertunda (USDT)
Selisih Beli-Jual Aktif 3 Hari
0.01M
Pembelian Aktif 3 Hari
$0.14 M
Penjualan Aktif 3 Hari
$0.13 M
Selisih Beli-Jual Aktif 7 Hari
0.06M
Pembelian Aktif 7 Hari
$0.58 M
Penjualan Aktif 7 Hari
$0.52 M

Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi.

Aliran Modal SNX

Aliran Masuk BersihHarga SNXUSDT
RiwayatAliran Masuk BersihHarga
2026-07-28$0.04 M0.22
2026-07-27$0.14 M0.22
2026-07-26$0.04 M0.22
2026-07-25$0.01 M0.22
2026-07-24-$0.02 M0.22

Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi.

Jelajahi SNX Selengkapnya

Perdagangkan Pasar SNX (SNX) di MEXC

Jelajahi pasar spot dan futures, lihat harga dan volume SNX secara live, dan perdagangkan secara langsung.

Pasangan
Harga
Perubahan 24 Jam
Volume 24 Jam
SNX/USDT
$0.2183
$0.2183$0.2183
0.00%
0.00% (USDT)
SNX/USDC
$0.2182
$0.2182$0.2182
0.00%
0.00% (USDT)

Penafian

Informasi yang diberikan dalam materi ini bukan merupakan saran investasi, perpajakan, hukum, keuangan, akuntansi, atau saran profesional lainnya, serta tidak berfungsi sebagai rekomendasi untuk membeli, menjual, atau memiliki aset apa pun. MEXC Learn menyediakan konten ini untuk tujuan informasi saja dan tidak menawarkan saran investasi. Pastikan Anda sepenuhnya memahami risiko yang ada dan berhati-hatilah saat berinvestasi. MEXC tidak bertanggung jawab terhadap keputusan investasi pengguna.

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SNX
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1 SNX = 0.2183 USD

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