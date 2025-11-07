BursaDEX+
Harga live Stohn Coin hari ini adalah 0.01076 USD. Lacak informasi harga aktual SOH ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga SOH dengan mudah di MEXC sekarang.

Selengkapnya Tentang SOH

Info Harga SOH

Penjelasan SOH

Whitepaper SOH

Situs Web Resmi SOH

Tokenomi SOH

Prakiraan Harga SOH

Riwayat SOH

Panduan Membeli SOH

Konverter SOH ke Mata Uang Fiat

Harga Stohn Coin(SOH)

Harga Live 1 SOH ke USD:

$0.01076
$0.01076
+2.67%1D
USD
Grafik Harga Live Stohn Coin (SOH)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 07:58:06 (UTC+8)

Informasi Harga Stohn Coin (SOH) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.01034
$ 0.01034
Low 24 Jam
$ 0.01105
$ 0.01105
High 24 Jam

$ 0.01034
$ 0.01034

$ 0.01105
$ 0.01105

$ 0.12002167088212497
$ 0.12002167088212497

$ 0.002123899099248126
$ 0.002123899099248126

-2.63%

+2.67%

-12.74%

-12.74%

Harga aktual Stohn Coin (SOH) adalah $ 0.01076. Selama 24 jam terakhir, SOH diperdagangkan antara low $ 0.01034 dan high $ 0.01105, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highSOH adalah $ 0.12002167088212497, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.002123899099248126.

Dalam hal kinerja jangka pendek, SOH telah berubah sebesar -2.63% selama 1 jam terakhir, +2.67% selama 24 jam, dan -12.74% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar Stohn Coin (SOH)

No.7599

$ 0.00
$ 0.00

$ 11.16K
$ 11.16K

$ 430.40K
$ 430.40K

0.00
0.00

40,000,000
40,000,000

14,946,414
14,946,414

0.00%

SOH

Kapitalisasi Pasar Stohn Coin saat ini adalah $ 0.00, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 11.16K. Suplai beredar SOH adalah 0.00, dan total suplainya sebesar 14946414. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 430.40K.

Riwayat Harga Stohn Coin (SOH) USD

Pantau perubahan harga Stohn Coin untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.0002798+2.67%
30 Days$ -0.01669-60.81%
60 Hari$ +0.00353+48.82%
90 Hari$ +0.00509+89.77%
Perubahan Harga Stohn Coin Hari Ini

Hari ini, SOH tercatat mengalami perubahan sebesar $ +0.0002798 (+2.67%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga Stohn Coin 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ -0.01669 (-60.81%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga Stohn Coin 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, SOH terlihat mengalami perubahan $ +0.00353 (+48.82%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga Stohn Coin 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ +0.00509 (+89.77%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari Stohn Coin (SOH)?

Lihat halaman Riwayat Harga Stohn Coin sekarang.

Apa yang dimaksud dengan Stohn Coin (SOH)

Stohn Coin is a decentralized digital currency designed for fast, secure, and cost-effective transactions. Unlike traditional banking systems that rely on intermediaries like banks or governments, Stohn Coin operates on a peer-to-peer network powered by blockchain technology. This allows users to send and receive payments directly, anywhere in the world, without delays or high fees.With a capped supply of 43,982,139 coins, Stohn Coin is deflationary by design, making it a scarce and potentially valuable digital asset over time. New coins are introduced through mining, with a block time of just 5 minutes, ensuring a steady and predictable release of coins while securing the network.

Stohn Coin tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi Stohn Coin Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.

Selain itu, Anda dapat:
- Periksa SOH ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.
- Baca ulasan dan analisis tentang Stohn Coin di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli Stohn Coin dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga Stohn Coin (USD)

Berapa nilai Stohn Coin (SOH) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Stohn Coin (SOH) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Stohn Coin.

Cek prediksi harga Stohn Coin sekarang!

Tokenomi Stohn Coin (SOH)

Memahami tokenomi Stohn Coin (SOH) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token SOH sekarang!

Cara membeli Stohn Coin (SOH)

Ingin mengetahui cara membeli Stohn Coin? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli Stohn Coin di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

Sumber Daya Stohn Coin

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai Stohn Coin, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Whitepaper
Situs Web Resmi Stohn Coin
Explorer Blok

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Stohn Coin

Berapa nilai Stohn Coin (SOH) hari ini?
Harga live SOH dalam USD adalah 0.01076 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga SOH ke USD saat ini?
Harga SOH ke USD saat ini adalah $ 0.01076. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar Stohn Coin?
Kapitalisasi pasar SOH adalah $ 0.00 USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar SOH?
Suplai beredar SOH adalah 0.00 USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) SOH?
SOH mencapai harga ATH sebesar 0.12002167088212497 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) SOH?
SOH mencapai harga ATL 0.002123899099248126 USD.
Berapa volume perdagangan SOH?
Volume perdagangan 24 jam live SOH adalah $ 11.16K USD.
Akankah harga SOH naik lebih tinggi tahun ini?
SOH mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga SOH untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 07:58:06 (UTC+8)

Perkembangan Industri Penting Stohn Coin (SOH)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Berita Populer

TweetoniumDAO, Inovasi NFT Art dari Indonesia

November 6, 2025

Apa Itu PooCoin (POOCOIN)? Token Unik yang Redefinisi Alat Analisis di Dunia DeFi

November 6, 2025

Vitalik Buterin Kehilangan Status Miliarder Pasca Ethereum Anjlok!

November 6, 2025
Lihat Selengkapnya

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

Perdagangkan SOH

SOH/USDT
$0.01076
$0.01076
+2.67%

$101,366.60

$3,314.14

$155.23

$1.0560

$1.0004

$101,366.60

$3,314.14

$155.23

$2.2128

$1.0160

$0.00000

$0.00000

$30.60

$0.0800

$0.0004046

$0.013199

$4.210

$0.007853

$0.0000002478

$0.001764

