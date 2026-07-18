Analisis Teknis SSV Token (SSV) Hari Ini Halaman Analisis SSV Token menyediakan wawasan buatan AI mengenai kinerja harian, tren harga, dan indikator teknis utama dari SSV. Halaman ini menyoroti potensi pergerakan pasar, peluang perdagangan, dan pola teknis yang penting. Pelajari selengkapnya tentang analisis SSV Token di bawah ini. Daftar

Perubahan Harga SSV Token (SSV) Harga Saat Ini 24 Jam 7 Hari 30 Hari 90 Hari $2.371 -- +16.05% +18.84% -16.14%

Indikator Teknikal SSV Token

Analisis teknis mengamati pergerakan harga dan indikator umum untuk memahami tren dan momentum. Berikut adalah gambaran otomatis dari SSV Token di berbagai rentang waktu, yang merangkum bias teknis saat ini dan hal yang ditunjukkan grafik selanjutnya. Ini adalah analisis teknis—bukan prakiraan yang dijamin kebenarannya, jadi harap lakukan riset Anda sendiri dan kelola risiko dengan tepat.

1 mnt 5 mnt 15 mnt 30 mnt 1 Jam 4 Jam 8 Jam 1 Hari 1 Mgu Strong Sell Jual Netral Beli Strong Buy Netral Jual 15 Netral 1 Beli 10 Moving Averages : Jual Jual 11 Netral 0 Beli 3 Indikator Teknis : Beli Jual 4 Netral 1 Beli 7 Titik Pivot Moving Averages Indikator Teknis Nama Klasik Fibonacci R3 2.3686 2.3683 R2 2.3683 2.3679 R1 2.3676 2.3677 PP 2.3673 2.3673 S1 2.3666 2.3669 S2 2.3663 2.3667 S3 2.3656 2.3663

Sinyal Pasar SSV Token Volume Order Terbuka Bersih Saat Ini 1.03M $6.36 M $5.33 M Pembelian Tertunda (USDT) Penjualan Tertunda (USDT) Selisih Beli-Jual Aktif 3 Hari -0.01M Pembelian Aktif 3 Hari $0.06 M Penjualan Aktif 3 Hari $0.07 M Selisih Beli-Jual Aktif 7 Hari -0.01M Pembelian Aktif 7 Hari $0.10 M Penjualan Aktif 7 Hari $0.11 M Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi. Aliran Modal SSV Token Aliran Masuk Bersih Harga SSVUSDT Riwayat Aliran Masuk Bersih Harga 2026-07-28 $0.03 M 2.37 2026-07-27 -$0.08 M 2.35 2026-07-26 -$0.03 M 2.17 2026-07-25 -$0.01 M 2.10 2026-07-24 -$0.01 M 2.10 Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi.

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