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Analisis canggih MEXC AI memberikan perkembangan harian tentang SSV Token, termasuk analisis teknis dan peluang investasi. Dapatkan wawasan harian terbaru sekarang!Analisis canggih MEXC AI memberikan perkembangan harian tentang SSV Token, termasuk analisis teknis dan peluang investasi. Dapatkan wawasan harian terbaru sekarang!

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Analisis Teknis SSV Token (SSV) Hari Ini

Analisis Teknis SSV Token (SSV) Hari Ini

Halaman Analisis SSV Token menyediakan wawasan buatan AI mengenai kinerja harian, tren harga, dan indikator teknis utama dari SSV. Halaman ini menyoroti potensi pergerakan pasar, peluang perdagangan, dan pola teknis yang penting. Pelajari selengkapnya tentang analisis SSV Token di bawah ini.

Perubahan Harga SSV Token (SSV)

Harga Saat Ini24 Jam7 Hari30 Hari90 Hari
$2.371--+16.05%+18.84%-16.14%
Ketahui selengkapnya tentang Harga SSV Token

Indikator Teknikal SSV Token

Analisis teknis mengamati pergerakan harga dan indikator umum untuk memahami tren dan momentum. Berikut adalah gambaran otomatis dari SSV Token di berbagai rentang waktu, yang merangkum bias teknis saat ini dan hal yang ditunjukkan grafik selanjutnya. Ini adalah analisis teknis—bukan prakiraan yang dijamin kebenarannya, jadi harap lakukan riset Anda sendiri dan kelola risiko dengan tepat.

Strong SellJualNetralBeliStrong Buy
Netral
Jual 15
Netral 1
Beli 10
Moving Averages:JualJual 11Netral 0Beli 3
Indikator Teknis:BeliJual 4Netral 1Beli 7
Nama
Klasik
Fibonacci
R3
2.3686
2.3683
R2
2.3683
2.3679
R1
2.3676
2.3677
PP
2.3673
2.3673
S1
2.3666
2.3669
S2
2.3663
2.3667
S3
2.3656
2.3663

Sinyal Pasar SSV Token

Volume Order Terbuka Bersih Saat Ini
1.03M
$6.36 M
$5.33 M
Pembelian Tertunda (USDT)
Penjualan Tertunda (USDT)
Selisih Beli-Jual Aktif 3 Hari
-0.01M
Pembelian Aktif 3 Hari
$0.06 M
Penjualan Aktif 3 Hari
$0.07 M
Selisih Beli-Jual Aktif 7 Hari
-0.01M
Pembelian Aktif 7 Hari
$0.10 M
Penjualan Aktif 7 Hari
$0.11 M

Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi.

Aliran Modal SSV Token

Aliran Masuk BersihHarga SSVUSDT
RiwayatAliran Masuk BersihHarga
2026-07-28$0.03 M2.37
2026-07-27-$0.08 M2.35
2026-07-26-$0.03 M2.17
2026-07-25-$0.01 M2.10
2026-07-24-$0.01 M2.10

Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi.

Jelajahi SSV Token Selengkapnya

Perdagangkan Pasar SSV Token (SSV) di MEXC

Jelajahi pasar spot dan futures, lihat harga dan volume SSV Token secara live, dan perdagangkan secara langsung.

Pasangan
Harga
Perubahan 24 Jam
Volume 24 Jam
SSV/USDT
$2.374
$2.374$2.374
0.00%
0.00% (USDT)

Penafian

Informasi yang diberikan dalam materi ini bukan merupakan saran investasi, perpajakan, hukum, keuangan, akuntansi, atau saran profesional lainnya, serta tidak berfungsi sebagai rekomendasi untuk membeli, menjual, atau memiliki aset apa pun. MEXC Learn menyediakan konten ini untuk tujuan informasi saja dan tidak menawarkan saran investasi. Pastikan Anda sepenuhnya memahami risiko yang ada dan berhati-hatilah saat berinvestasi. MEXC tidak bertanggung jawab terhadap keputusan investasi pengguna.

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1 SSV = 2.371 USD

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