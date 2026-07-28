Analisis Teknis Stargate Finance (STG) Hari Ini Halaman Analisis Stargate Finance menyediakan wawasan buatan AI mengenai kinerja harian, tren harga, dan indikator teknis utama dari STG. Halaman ini menyoroti potensi pergerakan pasar, peluang perdagangan, dan pola teknis yang penting. Pelajari selengkapnya tentang analisis Stargate Finance di bawah ini. Daftar

Perubahan Harga Stargate Finance (STG) Harga Saat Ini 24 Jam 7 Hari 30 Hari 90 Hari $0.1301 -- -5.87% -23.57% -39.10%

Indikator Teknikal Stargate Finance

Analisis teknis mengamati pergerakan harga dan indikator umum untuk memahami tren dan momentum. Berikut adalah gambaran otomatis dari Stargate Finance di berbagai rentang waktu, yang merangkum bias teknis saat ini dan hal yang ditunjukkan grafik selanjutnya. Ini adalah analisis teknis—bukan prakiraan yang dijamin kebenarannya, jadi harap lakukan riset Anda sendiri dan kelola risiko dengan tepat.

1 mnt 5 mnt 15 mnt 30 mnt 1 Jam 4 Jam 8 Jam 1 Hari 1 Mgu Strong Sell Jual Netral Beli Strong Buy Jual Jual 15 Netral 3 Beli 8 Moving Averages : Strong Sell Jual 12 Netral 1 Beli 1 Indikator Teknis : Beli Jual 3 Netral 2 Beli 7 Titik Pivot Moving Averages Indikator Teknis Nama Klasik Fibonacci R3 0.1305 0.1304 R2 0.1304 0.1303 R1 0.1303 0.1303 PP 0.1302 0.1302 S1 0.1301 0.1301 S2 0.13 0.1301 S3 0.1299 0.13

Sinyal Pasar Stargate Finance Volume Order Terbuka Bersih Saat Ini 0.03M $7.29 M $7.27 M Pembelian Tertunda (USDT) Penjualan Tertunda (USDT) Selisih Beli-Jual Aktif 3 Hari -0.07M Pembelian Aktif 3 Hari $0.12 M Penjualan Aktif 3 Hari $0.19 M Selisih Beli-Jual Aktif 7 Hari -0.08M Pembelian Aktif 7 Hari $0.38 M Penjualan Aktif 7 Hari $0.46 M Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi. Aliran Modal Stargate Finance Aliran Masuk Bersih Harga STGUSDT Riwayat Aliran Masuk Bersih Harga 2026-07-28 $0.00 M 0.13 2026-07-27 -$0.05 M 0.13 2026-07-26 -$0.03 M 0.13 2026-07-25 $0.11 M 0.14 2026-07-24 -$0.04 M 0.13 Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi.

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