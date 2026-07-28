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Analisis canggih MEXC AI memberikan perkembangan harian tentang Stargate Finance, termasuk analisis teknis dan peluang investasi. Dapatkan wawasan harian terbaru sekarang!Analisis canggih MEXC AI memberikan perkembangan harian tentang Stargate Finance, termasuk analisis teknis dan peluang investasi. Dapatkan wawasan harian terbaru sekarang!

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Analisis Teknis Stargate Finance (STG) Hari Ini

Analisis Teknis Stargate Finance (STG) Hari Ini

Halaman Analisis Stargate Finance menyediakan wawasan buatan AI mengenai kinerja harian, tren harga, dan indikator teknis utama dari STG. Halaman ini menyoroti potensi pergerakan pasar, peluang perdagangan, dan pola teknis yang penting. Pelajari selengkapnya tentang analisis Stargate Finance di bawah ini.

Perubahan Harga Stargate Finance (STG)

Harga Saat Ini24 Jam7 Hari30 Hari90 Hari
$0.1301---5.87%-23.57%-39.10%
Ketahui selengkapnya tentang Harga Stargate Finance

Indikator Teknikal Stargate Finance

Analisis teknis mengamati pergerakan harga dan indikator umum untuk memahami tren dan momentum. Berikut adalah gambaran otomatis dari Stargate Finance di berbagai rentang waktu, yang merangkum bias teknis saat ini dan hal yang ditunjukkan grafik selanjutnya. Ini adalah analisis teknis—bukan prakiraan yang dijamin kebenarannya, jadi harap lakukan riset Anda sendiri dan kelola risiko dengan tepat.

Strong SellJualNetralBeliStrong Buy
Jual
Jual 15
Netral 3
Beli 8
Moving Averages:Strong SellJual 12Netral 1Beli 1
Indikator Teknis:BeliJual 3Netral 2Beli 7
Nama
Klasik
Fibonacci
R3
0.1305
0.1304
R2
0.1304
0.1303
R1
0.1303
0.1303
PP
0.1302
0.1302
S1
0.1301
0.1301
S2
0.13
0.1301
S3
0.1299
0.13

Sinyal Pasar Stargate Finance

Volume Order Terbuka Bersih Saat Ini
0.03M
$7.29 M
$7.27 M
Pembelian Tertunda (USDT)
Penjualan Tertunda (USDT)
Selisih Beli-Jual Aktif 3 Hari
-0.07M
Pembelian Aktif 3 Hari
$0.12 M
Penjualan Aktif 3 Hari
$0.19 M
Selisih Beli-Jual Aktif 7 Hari
-0.08M
Pembelian Aktif 7 Hari
$0.38 M
Penjualan Aktif 7 Hari
$0.46 M

Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi.

Aliran Modal Stargate Finance

Aliran Masuk BersihHarga STGUSDT
RiwayatAliran Masuk BersihHarga
2026-07-28$0.00 M0.13
2026-07-27-$0.05 M0.13
2026-07-26-$0.03 M0.13
2026-07-25$0.11 M0.14
2026-07-24-$0.04 M0.13

Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi.

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Perdagangkan Pasar Stargate Finance (STG) di MEXC

Jelajahi pasar spot dan futures, lihat harga dan volume Stargate Finance secara live, dan perdagangkan secara langsung.

Pasangan
Harga
Perubahan 24 Jam
Volume 24 Jam
STG/USDT
$0.1301
$0.1301$0.1301
0.00%
0.00% (USDT)

Penafian

Informasi yang diberikan dalam materi ini bukan merupakan saran investasi, perpajakan, hukum, keuangan, akuntansi, atau saran profesional lainnya, serta tidak berfungsi sebagai rekomendasi untuk membeli, menjual, atau memiliki aset apa pun. MEXC Learn menyediakan konten ini untuk tujuan informasi saja dan tidak menawarkan saran investasi. Pastikan Anda sepenuhnya memahami risiko yang ada dan berhati-hatilah saat berinvestasi. MEXC tidak bertanggung jawab terhadap keputusan investasi pengguna.

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1 STG = 0.1301 USD

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