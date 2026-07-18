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Analisis canggih MEXC AI memberikan perkembangan harian tentang Stacks, termasuk analisis teknis dan peluang investasi. Dapatkan wawasan harian terbaru sekarang!Analisis canggih MEXC AI memberikan perkembangan harian tentang Stacks, termasuk analisis teknis dan peluang investasi. Dapatkan wawasan harian terbaru sekarang!

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Analisis Teknis Stacks (STX) Hari Ini

Analisis Teknis Stacks (STX) Hari Ini

Halaman Analisis Stacks menyediakan wawasan buatan AI mengenai kinerja harian, tren harga, dan indikator teknis utama dari STX. Halaman ini menyoroti potensi pergerakan pasar, peluang perdagangan, dan pola teknis yang penting. Pelajari selengkapnya tentang analisis Stacks di bawah ini.

Perubahan Harga Stacks (STX)

Harga Saat Ini24 Jam7 Hari30 Hari90 Hari
$0.1378---16.84%-18.22%-38.95%
Ketahui selengkapnya tentang Harga Stacks

Indikator Teknikal Stacks

Analisis teknis mengamati pergerakan harga dan indikator umum untuk memahami tren dan momentum. Berikut adalah gambaran otomatis dari Stacks di berbagai rentang waktu, yang merangkum bias teknis saat ini dan hal yang ditunjukkan grafik selanjutnya. Ini adalah analisis teknis—bukan prakiraan yang dijamin kebenarannya, jadi harap lakukan riset Anda sendiri dan kelola risiko dengan tepat.

Strong SellJualNetralBeliStrong Buy
Jual
Jual 11
Netral 9
Beli 6
Moving Averages:NetralJual 4Netral 6Beli 4
Indikator Teknis:JualJual 7Netral 3Beli 2
Nama
Klasik
Fibonacci
R3
0.1378
0.1377
R2
0.1377
0.1377
R1
0.1377
0.1377
PP
0.1376
0.1376
S1
0.1376
0.1376
S2
0.1375
0.1376
S3
0.1375
0.1375

Sinyal Pasar Stacks

Volume Order Terbuka Bersih Saat Ini
0.26M
$10.58 M
$10.32 M
Pembelian Tertunda (USDT)
Penjualan Tertunda (USDT)
Selisih Beli-Jual Aktif 3 Hari
-0.05M
Pembelian Aktif 3 Hari
$0.85 M
Penjualan Aktif 3 Hari
$0.90 M
Selisih Beli-Jual Aktif 7 Hari
0.08M
Pembelian Aktif 7 Hari
$2.37 M
Penjualan Aktif 7 Hari
$2.29 M

Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi.

Aliran Modal Stacks

Aliran Masuk BersihHarga STXUSDT
RiwayatAliran Masuk BersihHarga
2026-07-28-$0.03 M0.14
2026-07-27$0.30 M0.14
2026-07-26-$0.03 M0.14
2026-07-25-$0.24 M0.14
2026-07-24$0.79 M0.14

Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi.

Jelajahi Stacks Selengkapnya

Perdagangkan Pasar Stacks (STX) di MEXC

Jelajahi pasar spot dan futures, lihat harga dan volume Stacks secara live, dan perdagangkan secara langsung.

Pasangan
Harga
Perubahan 24 Jam
Volume 24 Jam
STX/USDT
$0.1378
$0.1378$0.1378
0.00%
0.00% (USDT)
STX/USDC
$0.13774
$0.13774$0.13774
0.00%
0.00% (USDT)

Penafian

Informasi yang diberikan dalam materi ini bukan merupakan saran investasi, perpajakan, hukum, keuangan, akuntansi, atau saran profesional lainnya, serta tidak berfungsi sebagai rekomendasi untuk membeli, menjual, atau memiliki aset apa pun. MEXC Learn menyediakan konten ini untuk tujuan informasi saja dan tidak menawarkan saran investasi. Pastikan Anda sepenuhnya memahami risiko yang ada dan berhati-hatilah saat berinvestasi. MEXC tidak bertanggung jawab terhadap keputusan investasi pengguna.

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1 STX = 0.1378 USD

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