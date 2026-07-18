Analisis Teknis Stacks (STX) Hari Ini Halaman Analisis Stacks menyediakan wawasan buatan AI mengenai kinerja harian, tren harga, dan indikator teknis utama dari STX. Halaman ini menyoroti potensi pergerakan pasar, peluang perdagangan, dan pola teknis yang penting. Pelajari selengkapnya tentang analisis Stacks di bawah ini. Daftar

Perubahan Harga Stacks (STX) Harga Saat Ini 24 Jam 7 Hari 30 Hari 90 Hari $0.1378 -- -16.84% -18.22% -38.95%

Indikator Teknikal Stacks

Analisis teknis mengamati pergerakan harga dan indikator umum untuk memahami tren dan momentum. Berikut adalah gambaran otomatis dari Stacks di berbagai rentang waktu, yang merangkum bias teknis saat ini dan hal yang ditunjukkan grafik selanjutnya. Ini adalah analisis teknis—bukan prakiraan yang dijamin kebenarannya, jadi harap lakukan riset Anda sendiri dan kelola risiko dengan tepat.

1 mnt 5 mnt 15 mnt 30 mnt 1 Jam 4 Jam 8 Jam 1 Hari 1 Mgu Strong Sell Jual Netral Beli Strong Buy Jual Jual 11 Netral 9 Beli 6 Moving Averages : Netral Jual 4 Netral 6 Beli 4 Indikator Teknis : Jual Jual 7 Netral 3 Beli 2 Titik Pivot Moving Averages Indikator Teknis Nama Klasik Fibonacci R3 0.1378 0.1377 R2 0.1377 0.1377 R1 0.1377 0.1377 PP 0.1376 0.1376 S1 0.1376 0.1376 S2 0.1375 0.1376 S3 0.1375 0.1375

Sinyal Pasar Stacks Volume Order Terbuka Bersih Saat Ini 0.26M $10.58 M $10.32 M Pembelian Tertunda (USDT) Penjualan Tertunda (USDT) Selisih Beli-Jual Aktif 3 Hari -0.05M Pembelian Aktif 3 Hari $0.85 M Penjualan Aktif 3 Hari $0.90 M Selisih Beli-Jual Aktif 7 Hari 0.08M Pembelian Aktif 7 Hari $2.37 M Penjualan Aktif 7 Hari $2.29 M Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi. Aliran Modal Stacks Aliran Masuk Bersih Harga STXUSDT Riwayat Aliran Masuk Bersih Harga 2026-07-28 -$0.03 M 0.14 2026-07-27 $0.30 M 0.14 2026-07-26 -$0.03 M 0.14 2026-07-25 -$0.24 M 0.14 2026-07-24 $0.79 M 0.14 Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi.

Perdagangkan Pasar Stacks (STX) di MEXC Jelajahi pasar spot dan futures, lihat harga dan volume Stacks secara live, dan perdagangkan secara langsung. Pasangan Harga Perubahan 24 Jam Volume 24 Jam STX / USDT $0.1378 $0.1378 $0.1378 0.00% 0.00% (USDT) Trade STX / USDC $0.13774 $0.13774 $0.13774 0.00% 0.00% (USDT) Trade