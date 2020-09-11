Analisis Teknis SUN (SUN) Hari Ini Halaman Analisis SUN menyediakan wawasan buatan AI mengenai kinerja harian, tren harga, dan indikator teknis utama dari SUN. Halaman ini menyoroti potensi pergerakan pasar, peluang perdagangan, dan pola teknis yang penting. Pelajari selengkapnya tentang analisis SUN di bawah ini. Daftar

Perubahan Harga SUN (SUN) Harga Saat Ini 24 Jam 7 Hari 30 Hari 90 Hari $0.017786 -- -4.74% +6.92% -3.07%

Indikator Teknikal SUN

Analisis teknis mengamati pergerakan harga dan indikator umum untuk memahami tren dan momentum. Berikut adalah gambaran otomatis dari SUN di berbagai rentang waktu, yang merangkum bias teknis saat ini dan hal yang ditunjukkan grafik selanjutnya. Ini adalah analisis teknis—bukan prakiraan yang dijamin kebenarannya, jadi harap lakukan riset Anda sendiri dan kelola risiko dengan tepat.

1 mnt 5 mnt 15 mnt 30 mnt 1 Jam 4 Jam 8 Jam 1 Hari 1 Mgu Strong Sell Jual Netral Beli Strong Buy Jual Jual 17 Netral 2 Beli 7 Moving Averages : Strong Sell Jual 12 Netral 1 Beli 1 Indikator Teknis : Netral Jual 5 Netral 1 Beli 6 Titik Pivot Moving Averages Indikator Teknis Nama Klasik Fibonacci R3 0.01774 0.017739 R2 0.017739 0.017739 R1 0.017739 0.017739 PP 0.017738 0.017738 S1 0.017738 0.017738 S2 0.017737 0.017738 S3 0.017737 0.017737

Sinyal Pasar SUN Volume Order Terbuka Bersih Saat Ini 0.92M $11.35 M $10.43 M Pembelian Tertunda (USDT) Penjualan Tertunda (USDT) Selisih Beli-Jual Aktif 3 Hari -0.01M Pembelian Aktif 3 Hari $0.16 M Penjualan Aktif 3 Hari $0.17 M Selisih Beli-Jual Aktif 7 Hari -0.05M Pembelian Aktif 7 Hari $0.25 M Penjualan Aktif 7 Hari $0.30 M Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi. Aliran Modal SUN Aliran Masuk Bersih Harga SUNUSDT Riwayat Aliran Masuk Bersih Harga 2026-07-28 $0.02 M 0.02 2026-07-27 $0.04 M 0.02 2026-07-26 -$0.01 M 0.02 2026-07-25 $0.02 M 0.02 2026-07-24 -$0.05 M 0.02 Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi.

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