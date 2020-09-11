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Analisis canggih MEXC AI memberikan perkembangan harian tentang SUN, termasuk analisis teknis dan peluang investasi. Dapatkan wawasan harian terbaru sekarang!Analisis canggih MEXC AI memberikan perkembangan harian tentang SUN, termasuk analisis teknis dan peluang investasi. Dapatkan wawasan harian terbaru sekarang!

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Analisis Teknis SUN (SUN) Hari Ini

Analisis Teknis SUN (SUN) Hari Ini

Halaman Analisis SUN menyediakan wawasan buatan AI mengenai kinerja harian, tren harga, dan indikator teknis utama dari SUN. Halaman ini menyoroti potensi pergerakan pasar, peluang perdagangan, dan pola teknis yang penting. Pelajari selengkapnya tentang analisis SUN di bawah ini.

Perubahan Harga SUN (SUN)

Harga Saat Ini24 Jam7 Hari30 Hari90 Hari
$0.017786---4.74%+6.92%-3.07%
Ketahui selengkapnya tentang Harga SUN

Indikator Teknikal SUN

Analisis teknis mengamati pergerakan harga dan indikator umum untuk memahami tren dan momentum. Berikut adalah gambaran otomatis dari SUN di berbagai rentang waktu, yang merangkum bias teknis saat ini dan hal yang ditunjukkan grafik selanjutnya. Ini adalah analisis teknis—bukan prakiraan yang dijamin kebenarannya, jadi harap lakukan riset Anda sendiri dan kelola risiko dengan tepat.

Strong SellJualNetralBeliStrong Buy
Jual
Jual 17
Netral 2
Beli 7
Moving Averages:Strong SellJual 12Netral 1Beli 1
Indikator Teknis:NetralJual 5Netral 1Beli 6
Nama
Klasik
Fibonacci
R3
0.01774
0.017739
R2
0.017739
0.017739
R1
0.017739
0.017739
PP
0.017738
0.017738
S1
0.017738
0.017738
S2
0.017737
0.017738
S3
0.017737
0.017737

Sinyal Pasar SUN

Volume Order Terbuka Bersih Saat Ini
0.92M
$11.35 M
$10.43 M
Pembelian Tertunda (USDT)
Penjualan Tertunda (USDT)
Selisih Beli-Jual Aktif 3 Hari
-0.01M
Pembelian Aktif 3 Hari
$0.16 M
Penjualan Aktif 3 Hari
$0.17 M
Selisih Beli-Jual Aktif 7 Hari
-0.05M
Pembelian Aktif 7 Hari
$0.25 M
Penjualan Aktif 7 Hari
$0.30 M

Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi.

Aliran Modal SUN

Aliran Masuk BersihHarga SUNUSDT
RiwayatAliran Masuk BersihHarga
2026-07-28$0.02 M0.02
2026-07-27$0.04 M0.02
2026-07-26-$0.01 M0.02
2026-07-25$0.02 M0.02
2026-07-24-$0.05 M0.02

Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi.

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Perdagangkan Pasar SUN (SUN) di MEXC

Jelajahi pasar spot dan futures, lihat harga dan volume SUN secara live, dan perdagangkan secara langsung.

Pasangan
Harga
Perubahan 24 Jam
Volume 24 Jam
SUN/USDT
$0.017786
$0.017786$0.017786
0.00%
0.00% (USDT)

Penafian

Informasi yang diberikan dalam materi ini bukan merupakan saran investasi, perpajakan, hukum, keuangan, akuntansi, atau saran profesional lainnya, serta tidak berfungsi sebagai rekomendasi untuk membeli, menjual, atau memiliki aset apa pun. MEXC Learn menyediakan konten ini untuk tujuan informasi saja dan tidak menawarkan saran investasi. Pastikan Anda sepenuhnya memahami risiko yang ada dan berhati-hatilah saat berinvestasi. MEXC tidak bertanggung jawab terhadap keputusan investasi pengguna.

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1 SUN = 0.017786 USD

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