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Analisis canggih MEXC AI memberikan perkembangan harian tentang SUSHI, termasuk analisis teknis dan peluang investasi. Dapatkan wawasan harian terbaru sekarang!Analisis canggih MEXC AI memberikan perkembangan harian tentang SUSHI, termasuk analisis teknis dan peluang investasi. Dapatkan wawasan harian terbaru sekarang!

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Analisis Teknis SUSHI (SUSHI) Hari Ini

Analisis Teknis SUSHI (SUSHI) Hari Ini

Halaman Analisis SUSHI menyediakan wawasan buatan AI mengenai kinerja harian, tren harga, dan indikator teknis utama dari SUSHI. Halaman ini menyoroti potensi pergerakan pasar, peluang perdagangan, dan pola teknis yang penting. Pelajari selengkapnya tentang analisis SUSHI di bawah ini.

Perubahan Harga SUSHI (SUSHI)

Harga Saat Ini24 Jam7 Hari30 Hari90 Hari
$0.1592---4.10%+2.77%-25.86%
Ketahui selengkapnya tentang Harga SUSHI

Indikator Teknikal SUSHI

Analisis teknis mengamati pergerakan harga dan indikator umum untuk memahami tren dan momentum. Berikut adalah gambaran otomatis dari SUSHI di berbagai rentang waktu, yang merangkum bias teknis saat ini dan hal yang ditunjukkan grafik selanjutnya. Ini adalah analisis teknis—bukan prakiraan yang dijamin kebenarannya, jadi harap lakukan riset Anda sendiri dan kelola risiko dengan tepat.

Strong SellJualNetralBeliStrong Buy
Netral
Jual 9
Netral 6
Beli 11
Moving Averages:Strong BuyJual 2Netral 2Beli 10
Indikator Teknis:Strong SellJual 7Netral 4Beli 1
Nama
Klasik
Fibonacci
R3
0.1591
0.159
R2
0.159
0.1589
R1
0.1589
0.1589
PP
0.1588
0.1588
S1
0.1587
0.1587
S2
0.1586
0.1587
S3
0.1585
0.1586

Sinyal Pasar SUSHI

Volume Order Terbuka Bersih Saat Ini
-0.07M
$12.48 M
$12.55 M
Pembelian Tertunda (USDT)
Penjualan Tertunda (USDT)
Selisih Beli-Jual Aktif 3 Hari
0.00M
Pembelian Aktif 3 Hari
$0.06 M
Penjualan Aktif 3 Hari
$0.06 M
Selisih Beli-Jual Aktif 7 Hari
0.00M
Pembelian Aktif 7 Hari
$0.34 M
Penjualan Aktif 7 Hari
$0.34 M

Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi.

Aliran Modal SUSHI

Aliran Masuk BersihHarga SUSHIUSDT
RiwayatAliran Masuk BersihHarga
2026-07-28$0.00 M0.16
2026-07-27$0.02 M0.16
2026-07-26-$0.01 M0.17
2026-07-25-$0.05 M0.16
2026-07-24$0.01 M0.17

Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi.

Jelajahi SUSHI Selengkapnya

Perdagangkan Pasar SUSHI (SUSHI) di MEXC

Jelajahi pasar spot dan futures, lihat harga dan volume SUSHI secara live, dan perdagangkan secara langsung.

Pasangan
Harga
Perubahan 24 Jam
Volume 24 Jam
SUSHI/USDT
$0.1591
$0.1591$0.1591
0.00%
0.00% (USDT)
SUSHI/USDC
$0.1591
$0.1591$0.1591
0.00%
0.00% (USDT)

Penafian

Informasi yang diberikan dalam materi ini bukan merupakan saran investasi, perpajakan, hukum, keuangan, akuntansi, atau saran profesional lainnya, serta tidak berfungsi sebagai rekomendasi untuk membeli, menjual, atau memiliki aset apa pun. MEXC Learn menyediakan konten ini untuk tujuan informasi saja dan tidak menawarkan saran investasi. Pastikan Anda sepenuhnya memahami risiko yang ada dan berhati-hatilah saat berinvestasi. MEXC tidak bertanggung jawab terhadap keputusan investasi pengguna.

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1 SUSHI = 0.1592 USD

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