Analisis Teknis SUSHI (SUSHI) Hari Ini Halaman Analisis SUSHI menyediakan wawasan buatan AI mengenai kinerja harian, tren harga, dan indikator teknis utama dari SUSHI. Halaman ini menyoroti potensi pergerakan pasar, peluang perdagangan, dan pola teknis yang penting. Pelajari selengkapnya tentang analisis SUSHI di bawah ini. Daftar

Perubahan Harga SUSHI (SUSHI) Harga Saat Ini 24 Jam 7 Hari 30 Hari 90 Hari $0.1592 -- -4.10% +2.77% -25.86%

Indikator Teknikal SUSHI

Analisis teknis mengamati pergerakan harga dan indikator umum untuk memahami tren dan momentum. Berikut adalah gambaran otomatis dari SUSHI di berbagai rentang waktu, yang merangkum bias teknis saat ini dan hal yang ditunjukkan grafik selanjutnya. Ini adalah analisis teknis—bukan prakiraan yang dijamin kebenarannya, jadi harap lakukan riset Anda sendiri dan kelola risiko dengan tepat.

1 mnt 5 mnt 15 mnt 30 mnt 1 Jam 4 Jam 8 Jam 1 Hari 1 Mgu Strong Sell Jual Netral Beli Strong Buy Netral Jual 9 Netral 6 Beli 11 Moving Averages : Strong Buy Jual 2 Netral 2 Beli 10 Indikator Teknis : Strong Sell Jual 7 Netral 4 Beli 1 Titik Pivot Moving Averages Indikator Teknis Nama Klasik Fibonacci R3 0.1591 0.159 R2 0.159 0.1589 R1 0.1589 0.1589 PP 0.1588 0.1588 S1 0.1587 0.1587 S2 0.1586 0.1587 S3 0.1585 0.1586

Sinyal Pasar SUSHI Volume Order Terbuka Bersih Saat Ini -0.07M $12.48 M $12.55 M Pembelian Tertunda (USDT) Penjualan Tertunda (USDT) Selisih Beli-Jual Aktif 3 Hari 0.00M Pembelian Aktif 3 Hari $0.06 M Penjualan Aktif 3 Hari $0.06 M Selisih Beli-Jual Aktif 7 Hari 0.00M Pembelian Aktif 7 Hari $0.34 M Penjualan Aktif 7 Hari $0.34 M Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi. Aliran Modal SUSHI Aliran Masuk Bersih Harga SUSHIUSDT Riwayat Aliran Masuk Bersih Harga 2026-07-28 $0.00 M 0.16 2026-07-27 $0.02 M 0.16 2026-07-26 -$0.01 M 0.17 2026-07-25 -$0.05 M 0.16 2026-07-24 $0.01 M 0.17 Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi.

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