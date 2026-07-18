Analisis Teknis Synapse (SYN) Hari Ini Halaman Analisis Synapse menyediakan wawasan buatan AI mengenai kinerja harian, tren harga, dan indikator teknis utama dari SYN. Halaman ini menyoroti potensi pergerakan pasar, peluang perdagangan, dan pola teknis yang penting. Pelajari selengkapnya tentang analisis Synapse di bawah ini. Daftar

Perubahan Harga Synapse (SYN) Harga Saat Ini 24 Jam 7 Hari 30 Hari 90 Hari $0.14219 -- -33.83% -52.16% +164.49%

Indikator Teknikal Synapse

Analisis teknis mengamati pergerakan harga dan indikator umum untuk memahami tren dan momentum. Berikut adalah gambaran otomatis dari Synapse di berbagai rentang waktu, yang merangkum bias teknis saat ini dan hal yang ditunjukkan grafik selanjutnya. Ini adalah analisis teknis—bukan prakiraan yang dijamin kebenarannya, jadi harap lakukan riset Anda sendiri dan kelola risiko dengan tepat.

1 mnt 5 mnt 15 mnt 30 mnt 1 Jam 4 Jam 8 Jam 1 Hari 1 Mgu Strong Sell Jual Netral Beli Strong Buy Jual Jual 16 Netral 3 Beli 7 Moving Averages : Strong Sell Jual 14 Netral 0 Beli 0 Indikator Teknis : Beli Jual 2 Netral 3 Beli 7 Titik Pivot Moving Averages Indikator Teknis Nama Klasik Fibonacci R3 0.1425 0.1423 R2 0.1423 0.1422 R1 0.1422 0.1421 PP 0.142 0.142 S1 0.1419 0.1419 S2 0.1417 0.1418 S3 0.1416 0.1417

Sinyal Pasar Synapse Volume Order Terbuka Bersih Saat Ini -0.76M $10.11 M $10.87 M Pembelian Tertunda (USDT) Penjualan Tertunda (USDT) Selisih Beli-Jual Aktif 3 Hari 0.05M Pembelian Aktif 3 Hari $3.06 M Penjualan Aktif 3 Hari $3.01 M Selisih Beli-Jual Aktif 7 Hari 0.04M Pembelian Aktif 7 Hari $9.96 M Penjualan Aktif 7 Hari $9.92 M Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi. Aliran Modal Synapse Aliran Masuk Bersih Harga SYNUSDT Riwayat Aliran Masuk Bersih Harga 2026-07-28 $0.00 M 0.14 2026-07-27 -$0.13 M 0.14 2026-07-26 -$0.36 M 0.16 2026-07-25 -$0.57 M 0.18 2026-07-24 -$0.18 M 0.15 Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi.

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