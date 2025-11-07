BursaDEX+
Harga live PrompTale AI hari ini adalah 0.00224 USD. Lacak informasi harga aktual TALE ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga TALE dengan mudah di MEXC sekarang.

Selengkapnya Tentang TALE

Info Harga TALE

Penjelasan TALE

Whitepaper TALE

Situs Web Resmi TALE

Tokenomi TALE

Prakiraan Harga TALE

Riwayat TALE

Panduan Membeli TALE

Konverter TALE ke Mata Uang Fiat

Spot TALE

Futures USDT-M TALE

Prapasar

Earn

Airdrop+

Berita

Blog

Learn

Logo PrompTale AI

Harga PrompTale AI(TALE)

Harga Live 1 TALE ke USD:

$0.00224
-6.89%1D
USD
Grafik Harga Live PrompTale AI (TALE)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 06:45:43 (UTC+8)

Informasi Harga PrompTale AI (TALE) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.001499
Low 24 Jam
$ 0.002619
High 24 Jam

$ 0.001499
$ 0.002619
$ 0.3090272322133998
$ 0.002040742614008206
-2.78%

-6.89%

-25.29%

-25.29%

Harga aktual PrompTale AI (TALE) adalah $ 0.00224. Selama 24 jam terakhir, TALE diperdagangkan antara low $ 0.001499 dan high $ 0.002619, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highTALE adalah $ 0.3090272322133998, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.002040742614008206.

Dalam hal kinerja jangka pendek, TALE telah berubah sebesar -2.78% selama 1 jam terakhir, -6.89% selama 24 jam, dan -25.29% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar PrompTale AI (TALE)

No.2762

$ 227.12K
$ 20.78K
$ 1.12M
101.39M
500,000,000
500,000,000
20.27%

BSC

Kapitalisasi Pasar PrompTale AI saat ini adalah $ 227.12K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 20.78K. Suplai beredar TALE adalah 101.39M, dan total suplainya sebesar 500000000. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 1.12M.

Riwayat Harga PrompTale AI (TALE) USD

Pantau perubahan harga PrompTale AI untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.00016576-6.89%
30 Days$ -0.002413-51.86%
60 Hari$ -0.001805-44.63%
90 Hari$ -0.003299-59.56%
Perubahan Harga PrompTale AI Hari Ini

Hari ini, TALE tercatat mengalami perubahan sebesar $ -0.00016576 (-6.89%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga PrompTale AI 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ -0.002413 (-51.86%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga PrompTale AI 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, TALE terlihat mengalami perubahan $ -0.001805 (-44.63%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga PrompTale AI 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ -0.003299 (-59.56%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari PrompTale AI (TALE)?

Lihat halaman Riwayat Harga PrompTale AI sekarang.

Apa yang dimaksud dengan PrompTale AI (TALE)

A Decentralized, Trustless AI for Content Creators.

PrompTale AI tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi PrompTale AI Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.

Selain itu, Anda dapat:
- Periksa TALE ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.
- Baca ulasan dan analisis tentang PrompTale AI di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli PrompTale AI dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga PrompTale AI (USD)

Berapa nilai PrompTale AI (TALE) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda PrompTale AI (TALE) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk PrompTale AI.

Cek prediksi harga PrompTale AI sekarang!

Tokenomi PrompTale AI (TALE)

Memahami tokenomi PrompTale AI (TALE) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token TALE sekarang!

Cara membeli PrompTale AI (TALE)

Ingin mengetahui cara membeli PrompTale AI? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli PrompTale AI di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

Sumber Daya PrompTale AI

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai PrompTale AI, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Whitepaper
Situs Web Resmi PrompTale AI
Explorer Blok

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang PrompTale AI

Berapa nilai PrompTale AI (TALE) hari ini?
Harga live TALE dalam USD adalah 0.00224 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga TALE ke USD saat ini?
Harga TALE ke USD saat ini adalah $ 0.00224. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar PrompTale AI?
Kapitalisasi pasar TALE adalah $ 227.12K USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar TALE?
Suplai beredar TALE adalah 101.39M USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) TALE?
TALE mencapai harga ATH sebesar 0.3090272322133998 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) TALE?
TALE mencapai harga ATL 0.002040742614008206 USD.
Berapa volume perdagangan TALE?
Volume perdagangan 24 jam live TALE adalah $ 20.78K USD.
Akankah harga TALE naik lebih tinggi tahun ini?
TALE mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga TALE untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Perkembangan Industri Penting PrompTale AI (TALE)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Berita Populer

TweetoniumDAO, Inovasi NFT Art dari Indonesia

November 6, 2025

Apa Itu PooCoin (POOCOIN)? Token Unik yang Redefinisi Alat Analisis di Dunia DeFi

November 6, 2025

Vitalik Buterin Kehilangan Status Miliarder Pasca Ethereum Anjlok!

November 6, 2025
Lihat Selengkapnya

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

Kalkulator TALE ke USD

Jumlah

TALE
USD
1 TALE = 0.00223 USD

Perdagangkan TALE

TALE/USDT
$0.00224
-6.89%

Bergabunglah dengan MEXC Sekarang Juga

Biaya Maker Spot --, Biaya Taker Spot --
Biaya Maker Futures --, Biaya Taker Futures --

