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Analisis canggih MEXC AI memberikan perkembangan harian tentang Bittensor, termasuk analisis teknis dan peluang investasi. Dapatkan wawasan harian terbaru sekarang!Analisis canggih MEXC AI memberikan perkembangan harian tentang Bittensor, termasuk analisis teknis dan peluang investasi. Dapatkan wawasan harian terbaru sekarang!

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Analisis Teknis Bittensor (TAO) Hari Ini

Analisis Teknis Bittensor (TAO) Hari Ini

Halaman Analisis Bittensor menyediakan wawasan buatan AI mengenai kinerja harian, tren harga, dan indikator teknis utama dari TAO. Halaman ini menyoroti potensi pergerakan pasar, peluang perdagangan, dan pola teknis yang penting. Pelajari selengkapnya tentang analisis Bittensor di bawah ini.

Perubahan Harga Bittensor (TAO)

Harga Saat Ini24 Jam7 Hari30 Hari90 Hari
$192.57---1.19%-7.99%-25.09%
Ketahui selengkapnya tentang Harga Bittensor

Indikator Teknikal Bittensor

Analisis teknis mengamati pergerakan harga dan indikator umum untuk memahami tren dan momentum. Berikut adalah gambaran otomatis dari Bittensor di berbagai rentang waktu, yang merangkum bias teknis saat ini dan hal yang ditunjukkan grafik selanjutnya. Ini adalah analisis teknis—bukan prakiraan yang dijamin kebenarannya, jadi harap lakukan riset Anda sendiri dan kelola risiko dengan tepat.

Strong SellJualNetralBeliStrong Buy
Beli
Jual 8
Netral 3
Beli 15
Moving Averages:BeliJual 5Netral 0Beli 9
Indikator Teknis:BeliJual 3Netral 3Beli 6
Nama
Klasik
Fibonacci
R3
192.81
192.72
R2
192.72
192.6627
R1
192.66
192.6273
PP
192.57
192.57
S1
192.51
192.5127
S2
192.42
192.4773
S3
192.36
192.42

Sinyal Pasar Bittensor

Volume Order Terbuka Bersih Saat Ini
0.58M
$12.38 M
$11.81 M
Pembelian Tertunda (USDT)
Penjualan Tertunda (USDT)
Selisih Beli-Jual Aktif 3 Hari
-1.47M
Pembelian Aktif 3 Hari
$88.28 M
Penjualan Aktif 3 Hari
$89.75 M
Selisih Beli-Jual Aktif 7 Hari
-0.12M
Pembelian Aktif 7 Hari
$286.79 M
Penjualan Aktif 7 Hari
$286.91 M

Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi.

Aliran Modal Bittensor

Aliran Masuk BersihHarga TAOUSDT
RiwayatAliran Masuk BersihHarga
2026-07-28-$0.12 M194.37
2026-07-27-$0.21 M193.16
2026-07-26$0.92 M198.11
2026-07-25$0.28 M190.68
2026-07-24-$0.37 M188.95

Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi.

Jelajahi Bittensor Selengkapnya

Perdagangkan Pasar Bittensor (TAO) di MEXC

Jelajahi pasar spot dan futures, lihat harga dan volume Bittensor secara live, dan perdagangkan secara langsung.

Pasangan
Harga
Perubahan 24 Jam
Volume 24 Jam
TAO/USDT
$192.8
$192.8$192.8
0.00%
0.00% (USDT)
TAO/USDC
$192.45
$192.45$192.45
0.00%
0.00% (USDT)
TAO/EUR
$169.56
$169.56$169.56
0.00%
0.00% (USDT)
TAO/USD1
$192.88
$192.88$192.88
0.00%
0.00% (USDT)

Penafian

Informasi yang diberikan dalam materi ini bukan merupakan saran investasi, perpajakan, hukum, keuangan, akuntansi, atau saran profesional lainnya, serta tidak berfungsi sebagai rekomendasi untuk membeli, menjual, atau memiliki aset apa pun. MEXC Learn menyediakan konten ini untuk tujuan informasi saja dan tidak menawarkan saran investasi. Pastikan Anda sepenuhnya memahami risiko yang ada dan berhati-hatilah saat berinvestasi. MEXC tidak bertanggung jawab terhadap keputusan investasi pengguna.

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1 TAO = 192.57 USD

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