Analisis Teknis Bittensor (TAO) Hari Ini Halaman Analisis Bittensor menyediakan wawasan buatan AI mengenai kinerja harian, tren harga, dan indikator teknis utama dari TAO. Halaman ini menyoroti potensi pergerakan pasar, peluang perdagangan, dan pola teknis yang penting. Pelajari selengkapnya tentang analisis Bittensor di bawah ini. Daftar

Perubahan Harga Bittensor (TAO) Harga Saat Ini 24 Jam 7 Hari 30 Hari 90 Hari $192.57 -- -1.19% -7.99% -25.09%

Indikator Teknikal Bittensor

Analisis teknis mengamati pergerakan harga dan indikator umum untuk memahami tren dan momentum. Berikut adalah gambaran otomatis dari Bittensor di berbagai rentang waktu, yang merangkum bias teknis saat ini dan hal yang ditunjukkan grafik selanjutnya. Ini adalah analisis teknis—bukan prakiraan yang dijamin kebenarannya, jadi harap lakukan riset Anda sendiri dan kelola risiko dengan tepat.

1 mnt 5 mnt 15 mnt 30 mnt 1 Jam 4 Jam 8 Jam 1 Hari 1 Mgu Strong Sell Jual Netral Beli Strong Buy Beli Jual 8 Netral 3 Beli 15 Moving Averages : Beli Jual 5 Netral 0 Beli 9 Indikator Teknis : Beli Jual 3 Netral 3 Beli 6 Titik Pivot Moving Averages Indikator Teknis Nama Klasik Fibonacci R3 192.81 192.72 R2 192.72 192.6627 R1 192.66 192.6273 PP 192.57 192.57 S1 192.51 192.5127 S2 192.42 192.4773 S3 192.36 192.42

Sinyal Pasar Bittensor Volume Order Terbuka Bersih Saat Ini 0.58M $12.38 M $11.81 M Pembelian Tertunda (USDT) Penjualan Tertunda (USDT) Selisih Beli-Jual Aktif 3 Hari -1.47M Pembelian Aktif 3 Hari $88.28 M Penjualan Aktif 3 Hari $89.75 M Selisih Beli-Jual Aktif 7 Hari -0.12M Pembelian Aktif 7 Hari $286.79 M Penjualan Aktif 7 Hari $286.91 M Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi. Aliran Modal Bittensor Aliran Masuk Bersih Harga TAOUSDT Riwayat Aliran Masuk Bersih Harga 2026-07-28 -$0.12 M 194.37 2026-07-27 -$0.21 M 193.16 2026-07-26 $0.92 M 198.11 2026-07-25 $0.28 M 190.68 2026-07-24 -$0.37 M 188.95 Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi.

Perdagangkan Pasar Bittensor (TAO) di MEXC Jelajahi pasar spot dan futures, lihat harga dan volume Bittensor secara live, dan perdagangkan secara langsung. Pasangan Harga Perubahan 24 Jam Volume 24 Jam TAO / USDT $192.8 $192.8 $192.8 0.00% 0.00% (USDT) Trade TAO / USDC $192.45 $192.45 $192.45 0.00% 0.00% (USDT) Trade TAO / EUR $169.56 $169.56 $169.56 0.00% 0.00% (USDT) Trade TAO / USD1 $192.88 $192.88 $192.88 0.00% 0.00% (USDT) Trade