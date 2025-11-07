BursaDEX+
Beli KriptoPasarSpotFutures500XTabunganAcara
Lainnya
Harga live Tectum EmissionToken hari ini adalah 0.5768 USD. Lacak informasi harga aktual TET ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga TET dengan mudah di MEXC sekarang.Harga live Tectum EmissionToken hari ini adalah 0.5768 USD. Lacak informasi harga aktual TET ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga TET dengan mudah di MEXC sekarang.

Selengkapnya Tentang TET

Info Harga TET

Penjelasan TET

Whitepaper TET

Situs Web Resmi TET

Tokenomi TET

Prakiraan Harga TET

Riwayat TET

Panduan Membeli TET

Konverter TET ke Mata Uang Fiat

Spot TET

Prapasar

Earn

Airdrop+

Berita

Blog

Learn

Logo Tectum EmissionToken

Harga Tectum EmissionToken(TET)

Harga Live 1 TET ke USD:

$0.5764
$0.5764$0.5764
-4.44%1D
USD
Grafik Harga Live Tectum EmissionToken (TET)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 10:19:01 (UTC+8)

Informasi Harga Tectum EmissionToken (TET) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.5752
$ 0.5752$ 0.5752
Low 24 Jam
$ 0.6501
$ 0.6501$ 0.6501
High 24 Jam

$ 0.5752
$ 0.5752$ 0.5752

$ 0.6501
$ 0.6501$ 0.6501

$ 45.24342090893949
$ 45.24342090893949$ 45.24342090893949

$ 0.34821281324983916
$ 0.34821281324983916$ 0.34821281324983916

-0.26%

-4.44%

-22.25%

-22.25%

Harga aktual Tectum EmissionToken (TET) adalah $ 0.5768. Selama 24 jam terakhir, TET diperdagangkan antara low $ 0.5752 dan high $ 0.6501, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highTET adalah $ 45.24342090893949, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.34821281324983916.

Dalam hal kinerja jangka pendek, TET telah berubah sebesar -0.26% selama 1 jam terakhir, -4.44% selama 24 jam, dan -22.25% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar Tectum EmissionToken (TET)

No.1332

$ 5.71M
$ 5.71M$ 5.71M

$ 85.91K
$ 85.91K$ 85.91K

$ 5.77M
$ 5.77M$ 5.77M

9.89M
9.89M 9.89M

10,000,000
10,000,000 10,000,000

10,000,000
10,000,000 10,000,000

98.94%

ETH

Kapitalisasi Pasar Tectum EmissionToken saat ini adalah $ 5.71M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 85.91K. Suplai beredar TET adalah 9.89M, dan total suplainya sebesar 10000000. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 5.77M.

Riwayat Harga Tectum EmissionToken (TET) USD

Pantau perubahan harga Tectum EmissionToken untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.026781-4.44%
30 Days$ -0.5187-47.35%
60 Hari$ -0.2258-28.14%
90 Hari$ -0.6378-52.52%
Perubahan Harga Tectum EmissionToken Hari Ini

Hari ini, TET tercatat mengalami perubahan sebesar $ -0.026781 (-4.44%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga Tectum EmissionToken 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ -0.5187 (-47.35%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga Tectum EmissionToken 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, TET terlihat mengalami perubahan $ -0.2258 (-28.14%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga Tectum EmissionToken 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ -0.6378 (-52.52%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari Tectum EmissionToken (TET)?

Lihat halaman Riwayat Harga Tectum EmissionToken sekarang.

Apa yang dimaksud dengan Tectum EmissionToken (TET)

Tectum is the only Blockchain network to employ proprietary Proof-of-Utility (PoU) Consensus and super-fast Network Protocol as described in the Tectum White Paper. PoU protocol optimizes data distribution, and the Network Protocol enables nodes to distribute and validate over 1 Million digital events per second, making Tectum the fastest Blockchain in the world by far.

Tectum EmissionToken tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi Tectum EmissionToken Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.

Selain itu, Anda dapat:
- Periksa TET ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.
- Baca ulasan dan analisis tentang Tectum EmissionToken di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli Tectum EmissionToken dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga Tectum EmissionToken (USD)

Berapa nilai Tectum EmissionToken (TET) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Tectum EmissionToken (TET) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Tectum EmissionToken.

Cek prediksi harga Tectum EmissionToken sekarang!

Tokenomi Tectum EmissionToken (TET)

Memahami tokenomi Tectum EmissionToken (TET) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token TET sekarang!

Cara membeli Tectum EmissionToken (TET)

Ingin mengetahui cara membeli Tectum EmissionToken? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli Tectum EmissionToken di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

TET ke Mata Uang Lokal

1 Tectum EmissionToken(TET) ke VND
15,178.492
1 Tectum EmissionToken(TET) ke AUD
A$0.888272
1 Tectum EmissionToken(TET) ke GBP
0.438368
1 Tectum EmissionToken(TET) ke EUR
0.496048
1 Tectum EmissionToken(TET) ke USD
$0.5768
1 Tectum EmissionToken(TET) ke MYR
RM2.405256
1 Tectum EmissionToken(TET) ke TRY
24.335192
1 Tectum EmissionToken(TET) ke JPY
¥88.2504
1 Tectum EmissionToken(TET) ke ARS
ARS$837.150216
1 Tectum EmissionToken(TET) ke RUB
46.859232
1 Tectum EmissionToken(TET) ke INR
51.127552
1 Tectum EmissionToken(TET) ke IDR
Rp9,613.329488
1 Tectum EmissionToken(TET) ke PHP
34.100416
1 Tectum EmissionToken(TET) ke EGP
￡E.27.276872
1 Tectum EmissionToken(TET) ke BRL
R$3.08588
1 Tectum EmissionToken(TET) ke CAD
C$0.813288
1 Tectum EmissionToken(TET) ke BDT
70.277312
1 Tectum EmissionToken(TET) ke NGN
828.734704
1 Tectum EmissionToken(TET) ke COP
$2,209.957288
1 Tectum EmissionToken(TET) ke ZAR
R.10.019016
1 Tectum EmissionToken(TET) ke UAH
24.231368
1 Tectum EmissionToken(TET) ke TZS
T.Sh.1,417.1976
1 Tectum EmissionToken(TET) ke VES
Bs130.9336
1 Tectum EmissionToken(TET) ke CLP
$543.9224
1 Tectum EmissionToken(TET) ke PKR
Rs162.842176
1 Tectum EmissionToken(TET) ke KZT
303.096864
1 Tectum EmissionToken(TET) ke THB
฿18.671016
1 Tectum EmissionToken(TET) ke TWD
NT$17.857728
1 Tectum EmissionToken(TET) ke AED
د.إ2.116856
1 Tectum EmissionToken(TET) ke CHF
Fr0.46144
1 Tectum EmissionToken(TET) ke HKD
HK$4.481736
1 Tectum EmissionToken(TET) ke AMD
֏220.56832
1 Tectum EmissionToken(TET) ke MAD
.د.م5.36424
1 Tectum EmissionToken(TET) ke MXN
$10.711176
1 Tectum EmissionToken(TET) ke SAR
ريال2.163
1 Tectum EmissionToken(TET) ke ETB
Br88.763752
1 Tectum EmissionToken(TET) ke KES
KSh74.395664
1 Tectum EmissionToken(TET) ke JOD
د.أ0.4089512
1 Tectum EmissionToken(TET) ke PLN
2.122624
1 Tectum EmissionToken(TET) ke RON
лв2.53792
1 Tectum EmissionToken(TET) ke SEK
kr5.519976
1 Tectum EmissionToken(TET) ke BGN
лв0.974792
1 Tectum EmissionToken(TET) ke HUF
Ft193.037656
1 Tectum EmissionToken(TET) ke CZK
12.164712
1 Tectum EmissionToken(TET) ke KWD
د.ك0.1765008
1 Tectum EmissionToken(TET) ke ILS
1.886136
1 Tectum EmissionToken(TET) ke BOB
Bs3.97992
1 Tectum EmissionToken(TET) ke AZN
0.98056
1 Tectum EmissionToken(TET) ke TJS
SM5.318096
1 Tectum EmissionToken(TET) ke GEL
1.563128
1 Tectum EmissionToken(TET) ke AOA
Kz528.689112
1 Tectum EmissionToken(TET) ke BHD
.د.ب0.2168768
1 Tectum EmissionToken(TET) ke BMD
$0.5768
1 Tectum EmissionToken(TET) ke DKK
kr3.726128
1 Tectum EmissionToken(TET) ke HNL
L15.192912
1 Tectum EmissionToken(TET) ke MUR
26.498192
1 Tectum EmissionToken(TET) ke NAD
$10.00748
1 Tectum EmissionToken(TET) ke NOK
kr5.88336
1 Tectum EmissionToken(TET) ke NZD
$1.020936
1 Tectum EmissionToken(TET) ke PAB
B/.0.5768
1 Tectum EmissionToken(TET) ke PGK
K2.42256
1 Tectum EmissionToken(TET) ke QAR
ر.ق2.099552
1 Tectum EmissionToken(TET) ke RSD
дин.58.579808
1 Tectum EmissionToken(TET) ke UZS
soʻm6,866.665568
1 Tectum EmissionToken(TET) ke ALL
L48.307
1 Tectum EmissionToken(TET) ke ANG
ƒ1.032472
1 Tectum EmissionToken(TET) ke AWG
ƒ1.03824
1 Tectum EmissionToken(TET) ke BBD
$1.1536
1 Tectum EmissionToken(TET) ke BAM
KM0.974792
1 Tectum EmissionToken(TET) ke BIF
Fr1,696.3688
1 Tectum EmissionToken(TET) ke BND
$0.74984
1 Tectum EmissionToken(TET) ke BSD
$0.5768
1 Tectum EmissionToken(TET) ke JMD
$92.37452
1 Tectum EmissionToken(TET) ke KHR
2,307.2
1 Tectum EmissionToken(TET) ke KMF
Fr242.256
1 Tectum EmissionToken(TET) ke LAK
12,539.130184
1 Tectum EmissionToken(TET) ke LKR
රු175.6356
1 Tectum EmissionToken(TET) ke MDL
L9.857512
1 Tectum EmissionToken(TET) ke MGA
Ar2,598.1956
1 Tectum EmissionToken(TET) ke MOP
P4.608632
1 Tectum EmissionToken(TET) ke MVR
8.88272
1 Tectum EmissionToken(TET) ke MWK
MK997.92168
1 Tectum EmissionToken(TET) ke MZN
MT36.88636
1 Tectum EmissionToken(TET) ke NPR
रु81.73256
1 Tectum EmissionToken(TET) ke PYG
4,090.6656
1 Tectum EmissionToken(TET) ke RWF
Fr836.9368
1 Tectum EmissionToken(TET) ke SBD
$4.747064
1 Tectum EmissionToken(TET) ke SCR
8.0752
1 Tectum EmissionToken(TET) ke SRD
$22.2068
1 Tectum EmissionToken(TET) ke SVC
$5.035464
1 Tectum EmissionToken(TET) ke SZL
L9.995944
1 Tectum EmissionToken(TET) ke TMT
m2.0188
1 Tectum EmissionToken(TET) ke TND
د.ت1.7067512
1 Tectum EmissionToken(TET) ke TTD
$3.899168
1 Tectum EmissionToken(TET) ke UGX
Sh2,016.4928
1 Tectum EmissionToken(TET) ke XAF
Fr327.6224
1 Tectum EmissionToken(TET) ke XCD
$1.55736
1 Tectum EmissionToken(TET) ke XOF
Fr327.6224
1 Tectum EmissionToken(TET) ke XPF
Fr59.4104
1 Tectum EmissionToken(TET) ke BWP
P7.746424
1 Tectum EmissionToken(TET) ke BZD
$1.1536
1 Tectum EmissionToken(TET) ke CVE
$55.280512
1 Tectum EmissionToken(TET) ke DJF
Fr102.0936
1 Tectum EmissionToken(TET) ke DOP
$37.094008
1 Tectum EmissionToken(TET) ke DZD
د.ج75.260864
1 Tectum EmissionToken(TET) ke FJD
$1.315104
1 Tectum EmissionToken(TET) ke GNF
Fr5,015.276
1 Tectum EmissionToken(TET) ke GTQ
Q4.418288
1 Tectum EmissionToken(TET) ke GYD
$120.643488
1 Tectum EmissionToken(TET) ke ISK
kr72.6768

Sumber Daya Tectum EmissionToken

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai Tectum EmissionToken, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Whitepaper
Situs Web Resmi Tectum EmissionToken
Explorer Blok

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Tectum EmissionToken

Berapa nilai Tectum EmissionToken (TET) hari ini?
Harga live TET dalam USD adalah 0.5768 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga TET ke USD saat ini?
Harga TET ke USD saat ini adalah $ 0.5768. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar Tectum EmissionToken?
Kapitalisasi pasar TET adalah $ 5.71M USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar TET?
Suplai beredar TET adalah 9.89M USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) TET?
TET mencapai harga ATH sebesar 45.24342090893949 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) TET?
TET mencapai harga ATL 0.34821281324983916 USD.
Berapa volume perdagangan TET?
Volume perdagangan 24 jam live TET adalah $ 85.91K USD.
Akankah harga TET naik lebih tinggi tahun ini?
TET mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga TET untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 10:19:01 (UTC+8)

Perkembangan Industri Penting Tectum EmissionToken (TET)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Berita Populer

TweetoniumDAO, Inovasi NFT Art dari Indonesia

November 6, 2025

Apa Itu PooCoin (POOCOIN)? Token Unik yang Redefinisi Alat Analisis di Dunia DeFi

November 6, 2025

Vitalik Buterin Kehilangan Status Miliarder Pasca Ethereum Anjlok!

November 6, 2025
Lihat Selengkapnya

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

Kalkulator TET ke USD

Jumlah

TET
TET
USD
USD

1 TET = 0.5768 USD

Perdagangkan TET

TET/USDT
$0.5764
$0.5764$0.5764
-4.50%

Bergabunglah dengan MEXC Sekarang Juga

Biaya Maker Spot --, Biaya Taker Spot --
Biaya Maker Futures --, Biaya Taker Futures --

POPULER

Mata uang kripto yang sedang tren saat ini dan menarik perhatian pasar yang signifikan

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$101,600.41
$101,600.41$101,600.41

-0.39%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,320.47
$3,320.47$3,320.47

+0.62%

Logo Solana

Solana

SOL

$157.10
$157.10$157.10

+0.75%

Logo ChainOpera AI

ChainOpera AI

COAI

$1.0033
$1.0033$1.0033

+16.93%

Logo USDCoin

USDCoin

USDC

$1.0003
$1.0003$1.0003

0.00%

Volume TERATAS

Mata uang kripto dengan volume trading tertinggi

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$101,600.41
$101,600.41$101,600.41

-0.39%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,320.47
$3,320.47$3,320.47

+0.62%

Logo XRP

XRP

XRP

$2.2131
$2.2131$2.2131

-0.95%

Logo Solana

Solana

SOL

$157.10
$157.10$157.10

+0.75%

Logo Aster

Aster

ASTER

$1.0103
$1.0103$1.0103

-0.57%

Baru Ditambahkan

Mata uang kripto yang baru saja masuk listing dan tersedia untuk trading

Logo Neuralinker

Neuralinker

NEURALINKER

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo SN51

SN51

SN51

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Capybobo

Capybobo

PYBOBO

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo ELIZAOS

ELIZAOS

ELIZAOS

$0.010789
$0.010789$0.010789

+169.72%

Logo SN64

SN64

SN64

$29.79
$29.79$29.79

+98.60%

Gainer Teratas

Pump kripto teratas hari ini

Logo Arbit

Arbit

ARBT

$0.012999
$0.012999$0.012999

+1,199.90%

Logo Folks Finance

Folks Finance

FOLKS

$4.347
$4.347$4.347

+334.70%

Logo Sudeng

Sudeng

HIPPO

$0.008514
$0.008514$0.008514

+298.96%

Logo UnifAI

UnifAI

UAI

$0.0931
$0.0931$0.0931

+86.20%

Logo Burnr

Burnr

BURNR

$0.00001741
$0.00001741$0.00001741

+61.65%