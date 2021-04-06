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Analisis canggih MEXC AI memberikan perkembangan harian tentang Alien Worlds Trilium, termasuk analisis teknis dan peluang investasi. Dapatkan wawasan harian terbaru sekarang!Analisis canggih MEXC AI memberikan perkembangan harian tentang Alien Worlds Trilium, termasuk analisis teknis dan peluang investasi. Dapatkan wawasan harian terbaru sekarang!

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Analisis Teknis Alien Worlds Trilium (TLM) Hari Ini

Analisis Teknis Alien Worlds Trilium (TLM) Hari Ini

Halaman Analisis Alien Worlds Trilium menyediakan wawasan buatan AI mengenai kinerja harian, tren harga, dan indikator teknis utama dari TLM. Halaman ini menyoroti potensi pergerakan pasar, peluang perdagangan, dan pola teknis yang penting. Pelajari selengkapnya tentang analisis Alien Worlds Trilium di bawah ini.

Perubahan Harga Alien Worlds Trilium (TLM)

Harga Saat Ini24 Jam7 Hari30 Hari90 Hari
$0.001699---11.86%+97.28%-9.25%
Ketahui selengkapnya tentang Harga Alien Worlds Trilium

Indikator Teknikal Alien Worlds Trilium

Analisis teknis mengamati pergerakan harga dan indikator umum untuk memahami tren dan momentum. Berikut adalah gambaran otomatis dari Alien Worlds Trilium di berbagai rentang waktu, yang merangkum bias teknis saat ini dan hal yang ditunjukkan grafik selanjutnya. Ini adalah analisis teknis—bukan prakiraan yang dijamin kebenarannya, jadi harap lakukan riset Anda sendiri dan kelola risiko dengan tepat.

Strong SellJualNetralBeliStrong Buy
Jual
Jual 17
Netral 3
Beli 6
Moving Averages:Strong SellJual 14Netral 0Beli 0
Indikator Teknis:BeliJual 3Netral 3Beli 6
Nama
Klasik
Fibonacci
R3
0.001694
0.001694
R2
0.001694
0.001693
R1
0.001693
0.001693
PP
0.001693
0.001693
S1
0.001692
0.001692
S2
0.001692
0.001692
S3
0.001691
0.001692

Sinyal Pasar Alien Worlds Trilium

Volume Order Terbuka Bersih Saat Ini
-0.58M
$13.84 M
$14.43 M
Pembelian Tertunda (USDT)
Penjualan Tertunda (USDT)
Selisih Beli-Jual Aktif 3 Hari
0.03M
Pembelian Aktif 3 Hari
$0.41 M
Penjualan Aktif 3 Hari
$0.38 M
Selisih Beli-Jual Aktif 7 Hari
0.11M
Pembelian Aktif 7 Hari
$3.14 M
Penjualan Aktif 7 Hari
$3.04 M

Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi.

Aliran Modal Alien Worlds Trilium

Aliran Masuk BersihHarga TLMUSDT
RiwayatAliran Masuk BersihHarga
2026-07-28$0.01 M0.00
2026-07-27$0.12 M0.00
2026-07-26$0.05 M0.00
2026-07-25$0.18 M0.00
2026-07-24$0.19 M0.00

Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi.

Jelajahi Alien Worlds Trilium Selengkapnya

Perdagangkan Pasar Alien Worlds Trilium (TLM) di MEXC

Jelajahi pasar spot dan futures, lihat harga dan volume Alien Worlds Trilium secara live, dan perdagangkan secara langsung.

Pasangan
Harga
Perubahan 24 Jam
Volume 24 Jam
TLM/USDT
$0.001699
$0.001699$0.001699
0.00%
0.00% (USDT)
TLM/USDC
$0.0016989
$0.0016989$0.0016989
0.00%
0.00% (USDT)

Penafian

Informasi yang diberikan dalam materi ini bukan merupakan saran investasi, perpajakan, hukum, keuangan, akuntansi, atau saran profesional lainnya, serta tidak berfungsi sebagai rekomendasi untuk membeli, menjual, atau memiliki aset apa pun. MEXC Learn menyediakan konten ini untuk tujuan informasi saja dan tidak menawarkan saran investasi. Pastikan Anda sepenuhnya memahami risiko yang ada dan berhati-hatilah saat berinvestasi. MEXC tidak bertanggung jawab terhadap keputusan investasi pengguna.

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1 TLM = 0.001699 USD

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