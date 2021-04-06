Analisis Teknis Alien Worlds Trilium (TLM) Hari Ini Halaman Analisis Alien Worlds Trilium menyediakan wawasan buatan AI mengenai kinerja harian, tren harga, dan indikator teknis utama dari TLM. Halaman ini menyoroti potensi pergerakan pasar, peluang perdagangan, dan pola teknis yang penting. Pelajari selengkapnya tentang analisis Alien Worlds Trilium di bawah ini. Daftar

Perubahan Harga Alien Worlds Trilium (TLM) Harga Saat Ini 24 Jam 7 Hari 30 Hari 90 Hari $0.001699 -- -11.86% +97.28% -9.25%

Indikator Teknikal Alien Worlds Trilium

Analisis teknis mengamati pergerakan harga dan indikator umum untuk memahami tren dan momentum. Berikut adalah gambaran otomatis dari Alien Worlds Trilium di berbagai rentang waktu, yang merangkum bias teknis saat ini dan hal yang ditunjukkan grafik selanjutnya. Ini adalah analisis teknis—bukan prakiraan yang dijamin kebenarannya, jadi harap lakukan riset Anda sendiri dan kelola risiko dengan tepat.

1 mnt 5 mnt 15 mnt 30 mnt 1 Jam 4 Jam 8 Jam 1 Hari 1 Mgu Strong Sell Jual Netral Beli Strong Buy Jual Jual 17 Netral 3 Beli 6 Moving Averages : Strong Sell Jual 14 Netral 0 Beli 0 Indikator Teknis : Beli Jual 3 Netral 3 Beli 6 Titik Pivot Moving Averages Indikator Teknis Nama Klasik Fibonacci R3 0.001694 0.001694 R2 0.001694 0.001693 R1 0.001693 0.001693 PP 0.001693 0.001693 S1 0.001692 0.001692 S2 0.001692 0.001692 S3 0.001691 0.001692

Sinyal Pasar Alien Worlds Trilium Volume Order Terbuka Bersih Saat Ini -0.58M $13.84 M $14.43 M Pembelian Tertunda (USDT) Penjualan Tertunda (USDT) Selisih Beli-Jual Aktif 3 Hari 0.03M Pembelian Aktif 3 Hari $0.41 M Penjualan Aktif 3 Hari $0.38 M Selisih Beli-Jual Aktif 7 Hari 0.11M Pembelian Aktif 7 Hari $3.14 M Penjualan Aktif 7 Hari $3.04 M Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi. Aliran Modal Alien Worlds Trilium Aliran Masuk Bersih Harga TLMUSDT Riwayat Aliran Masuk Bersih Harga 2026-07-28 $0.01 M 0.00 2026-07-27 $0.12 M 0.00 2026-07-26 $0.05 M 0.00 2026-07-25 $0.18 M 0.00 2026-07-24 $0.19 M 0.00 Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi.

Perdagangkan Pasar Alien Worlds Trilium (TLM) di MEXC Jelajahi pasar spot dan futures, lihat harga dan volume Alien Worlds Trilium secara live, dan perdagangkan secara langsung. Pasangan Harga Perubahan 24 Jam Volume 24 Jam TLM / USDT $0.001699 $0.001699 $0.001699 0.00% 0.00% (USDT) Trade TLM / USDC $0.0016989 $0.0016989 $0.0016989 0.00% 0.00% (USDT) Trade