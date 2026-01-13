Harga UDOG Hari Ini

Harga live UDOG (UDOG) hari ini adalah $ 0.00051091, dengan perubahan 1.29% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi UDOG ke USD saat ini adalah $ 0.00051091 per UDOG.

UDOG saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar --, dengan suplai yang beredar -- UDOG. Selama 24 jam terakhir, UDOG diperdagangkan antara $ 0.00005902 (low) dan $ 0.00135935 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah --, sementara all-time low aset ini adalah --.

Dalam kinerja jangka pendek, UDOG bergerak +9.65% dalam satu jam terakhir dan +366.58% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai $ 61.78K.

Informasi Pasar UDOG (UDOG)

Kapitalisasi Pasar ---- -- Volume (24 Jam) $ 61.78K$ 61.78K $ 61.78K Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Suplai Peredaran ---- -- Total Suplai ---- -- Blockchain Publik BSC

Kapitalisasi Pasar UDOG saat ini adalah --, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 61.78K. Suplai beredar UDOG adalah --, dan total suplainya sebesar --. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah --.