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Analisis canggih MEXC AI memberikan perkembangan harian tentang UMA, termasuk analisis teknis dan peluang investasi. Dapatkan wawasan harian terbaru sekarang!Analisis canggih MEXC AI memberikan perkembangan harian tentang UMA, termasuk analisis teknis dan peluang investasi. Dapatkan wawasan harian terbaru sekarang!

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Analisis Teknis UMA (UMA) Hari Ini

Analisis Teknis UMA (UMA) Hari Ini

Halaman Analisis UMA menyediakan wawasan buatan AI mengenai kinerja harian, tren harga, dan indikator teknis utama dari UMA. Halaman ini menyoroti potensi pergerakan pasar, peluang perdagangan, dan pola teknis yang penting. Pelajari selengkapnya tentang analisis UMA di bawah ini.

Perubahan Harga UMA (UMA)

Harga Saat Ini24 Jam7 Hari30 Hari90 Hari
$0.3605---1.86%-6.25%-20.25%
Ketahui selengkapnya tentang Harga UMA

Indikator Teknikal UMA

Analisis teknis mengamati pergerakan harga dan indikator umum untuk memahami tren dan momentum. Berikut adalah gambaran otomatis dari UMA di berbagai rentang waktu, yang merangkum bias teknis saat ini dan hal yang ditunjukkan grafik selanjutnya. Ini adalah analisis teknis—bukan prakiraan yang dijamin kebenarannya, jadi harap lakukan riset Anda sendiri dan kelola risiko dengan tepat.

Strong SellJualNetralBeliStrong Buy
Netral
Jual 12
Netral 2
Beli 12
Moving Averages:BeliJual 5Netral 0Beli 9
Indikator Teknis:JualJual 7Netral 2Beli 3
Nama
Klasik
Fibonacci
R3
0.3617
0.3616
R2
0.3616
0.3615
R1
0.3615
0.3615
PP
0.3614
0.3614
S1
0.3613
0.3613
S2
0.3612
0.3613
S3
0.3611
0.3612

Sinyal Pasar UMA

Volume Order Terbuka Bersih Saat Ini
-0.50M
$7.76 M
$8.25 M
Pembelian Tertunda (USDT)
Penjualan Tertunda (USDT)
Selisih Beli-Jual Aktif 3 Hari
-0.01M
Pembelian Aktif 3 Hari
$0.05 M
Penjualan Aktif 3 Hari
$0.06 M
Selisih Beli-Jual Aktif 7 Hari
-0.01M
Pembelian Aktif 7 Hari
$0.09 M
Penjualan Aktif 7 Hari
$0.10 M

Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi.

Aliran Modal UMA

Aliran Masuk BersihHarga UMAUSDT
RiwayatAliran Masuk BersihHarga
2026-07-28$0.05 M0.36
2026-07-27-$0.02 M0.35
2026-07-26$0.02 M0.36
2026-07-25$0.01 M0.36
2026-07-24$0.00 M0.36

Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi.

Jelajahi UMA Selengkapnya

Perdagangkan Pasar UMA (UMA) di MEXC

Jelajahi pasar spot dan futures, lihat harga dan volume UMA secara live, dan perdagangkan secara langsung.

Pasangan
Harga
Perubahan 24 Jam
Volume 24 Jam
UMA/USDT
$0.3592
$0.3592$0.3592
0.00%
0.00% (USDT)
UMA/USDC
$0.3588
$0.3588$0.3588
0.00%
0.00% (USDT)

Penafian

Informasi yang diberikan dalam materi ini bukan merupakan saran investasi, perpajakan, hukum, keuangan, akuntansi, atau saran profesional lainnya, serta tidak berfungsi sebagai rekomendasi untuk membeli, menjual, atau memiliki aset apa pun. MEXC Learn menyediakan konten ini untuk tujuan informasi saja dan tidak menawarkan saran investasi. Pastikan Anda sepenuhnya memahami risiko yang ada dan berhati-hatilah saat berinvestasi. MEXC tidak bertanggung jawab terhadap keputusan investasi pengguna.

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UMA
USD
USD

1 UMA = 0.3605 USD

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