Analisis Teknis UMA (UMA) Hari Ini Halaman Analisis UMA menyediakan wawasan buatan AI mengenai kinerja harian, tren harga, dan indikator teknis utama dari UMA. Halaman ini menyoroti potensi pergerakan pasar, peluang perdagangan, dan pola teknis yang penting. Pelajari selengkapnya tentang analisis UMA di bawah ini. Daftar

Perubahan Harga UMA (UMA) Harga Saat Ini 24 Jam 7 Hari 30 Hari 90 Hari $0.3605 -- -1.86% -6.25% -20.25%

Indikator Teknikal UMA

Analisis teknis mengamati pergerakan harga dan indikator umum untuk memahami tren dan momentum. Berikut adalah gambaran otomatis dari UMA di berbagai rentang waktu, yang merangkum bias teknis saat ini dan hal yang ditunjukkan grafik selanjutnya. Ini adalah analisis teknis—bukan prakiraan yang dijamin kebenarannya, jadi harap lakukan riset Anda sendiri dan kelola risiko dengan tepat.

1 mnt 5 mnt 15 mnt 30 mnt 1 Jam 4 Jam 8 Jam 1 Hari 1 Mgu Strong Sell Jual Netral Beli Strong Buy Netral Jual 12 Netral 2 Beli 12 Moving Averages : Beli Jual 5 Netral 0 Beli 9 Indikator Teknis : Jual Jual 7 Netral 2 Beli 3 Titik Pivot Moving Averages Indikator Teknis Nama Klasik Fibonacci R3 0.3617 0.3616 R2 0.3616 0.3615 R1 0.3615 0.3615 PP 0.3614 0.3614 S1 0.3613 0.3613 S2 0.3612 0.3613 S3 0.3611 0.3612

Sinyal Pasar UMA Volume Order Terbuka Bersih Saat Ini -0.50M $7.76 M $8.25 M Pembelian Tertunda (USDT) Penjualan Tertunda (USDT) Selisih Beli-Jual Aktif 3 Hari -0.01M Pembelian Aktif 3 Hari $0.05 M Penjualan Aktif 3 Hari $0.06 M Selisih Beli-Jual Aktif 7 Hari -0.01M Pembelian Aktif 7 Hari $0.09 M Penjualan Aktif 7 Hari $0.10 M Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi. Aliran Modal UMA Aliran Masuk Bersih Harga UMAUSDT Riwayat Aliran Masuk Bersih Harga 2026-07-28 $0.05 M 0.36 2026-07-27 -$0.02 M 0.35 2026-07-26 $0.02 M 0.36 2026-07-25 $0.01 M 0.36 2026-07-24 $0.00 M 0.36 Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi.

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