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Analisis canggih MEXC AI memberikan perkembangan harian tentang TerraClassicUSD, termasuk analisis teknis dan peluang investasi. Dapatkan wawasan harian terbaru sekarang!Analisis canggih MEXC AI memberikan perkembangan harian tentang TerraClassicUSD, termasuk analisis teknis dan peluang investasi. Dapatkan wawasan harian terbaru sekarang!

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Analisis Teknis TerraClassicUSD (USTC) Hari Ini

Analisis Teknis TerraClassicUSD (USTC) Hari Ini

Halaman Analisis TerraClassicUSD menyediakan wawasan buatan AI mengenai kinerja harian, tren harga, dan indikator teknis utama dari USTC. Halaman ini menyoroti potensi pergerakan pasar, peluang perdagangan, dan pola teknis yang penting. Pelajari selengkapnya tentang analisis TerraClassicUSD di bawah ini.

Perubahan Harga TerraClassicUSD (USTC)

Harga Saat Ini24 Jam7 Hari30 Hari90 Hari
$0.005125---4.89%-6.09%-13.32%
Ketahui selengkapnya tentang Harga TerraClassicUSD

Indikator Teknikal TerraClassicUSD

Analisis teknis mengamati pergerakan harga dan indikator umum untuk memahami tren dan momentum. Berikut adalah gambaran otomatis dari TerraClassicUSD di berbagai rentang waktu, yang merangkum bias teknis saat ini dan hal yang ditunjukkan grafik selanjutnya. Ini adalah analisis teknis—bukan prakiraan yang dijamin kebenarannya, jadi harap lakukan riset Anda sendiri dan kelola risiko dengan tepat.

Strong SellJualNetralBeliStrong Buy
Beli
Jual 8
Netral 6
Beli 12
Moving Averages:NetralJual 5Netral 4Beli 5
Indikator Teknis:BeliJual 3Netral 2Beli 7
Nama
Klasik
Fibonacci
R3
0.005109
0.005108
R2
0.005108
0.005107
R1
0.005107
0.005107
PP
0.005106
0.005106
S1
0.005105
0.005105
S2
0.005104
0.005105
S3
0.005103
0.005104

Sinyal Pasar TerraClassicUSD

Volume Order Terbuka Bersih Saat Ini
-0.24M
$1.57 M
$1.80 M
Pembelian Tertunda (USDT)
Penjualan Tertunda (USDT)
Selisih Beli-Jual Aktif 3 Hari
0.00M
Pembelian Aktif 3 Hari
$0.04 M
Penjualan Aktif 3 Hari
$0.04 M
Selisih Beli-Jual Aktif 7 Hari
-0.01M
Pembelian Aktif 7 Hari
$0.10 M
Penjualan Aktif 7 Hari
$0.11 M

Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi.

Aliran Modal TerraClassicUSD

Aliran Masuk BersihHarga USTCUSDT
RiwayatAliran Masuk BersihHarga
2026-07-28$0.00 M0.01
2026-07-27-$0.06 M0.01
2026-07-26-$0.01 M0.01
2026-07-25-$0.01 M0.01
2026-07-24-$0.03 M0.01

Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi.

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Perdagangkan Pasar TerraClassicUSD (USTC) di MEXC

Jelajahi pasar spot dan futures, lihat harga dan volume TerraClassicUSD secara live, dan perdagangkan secara langsung.

Pasangan
Harga
Perubahan 24 Jam
Volume 24 Jam
USTC/USDT
$0.005125
$0.005125$0.005125
0.00%
0.00% (USDT)

Penafian

Informasi yang diberikan dalam materi ini bukan merupakan saran investasi, perpajakan, hukum, keuangan, akuntansi, atau saran profesional lainnya, serta tidak berfungsi sebagai rekomendasi untuk membeli, menjual, atau memiliki aset apa pun. MEXC Learn menyediakan konten ini untuk tujuan informasi saja dan tidak menawarkan saran investasi. Pastikan Anda sepenuhnya memahami risiko yang ada dan berhati-hatilah saat berinvestasi. MEXC tidak bertanggung jawab terhadap keputusan investasi pengguna.

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1 USTC = 0.005125 USD

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