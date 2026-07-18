Analisis Teknis TerraClassicUSD (USTC) Hari Ini Halaman Analisis TerraClassicUSD menyediakan wawasan buatan AI mengenai kinerja harian, tren harga, dan indikator teknis utama dari USTC. Halaman ini menyoroti potensi pergerakan pasar, peluang perdagangan, dan pola teknis yang penting. Pelajari selengkapnya tentang analisis TerraClassicUSD di bawah ini. Daftar

Perubahan Harga TerraClassicUSD (USTC) Harga Saat Ini 24 Jam 7 Hari 30 Hari 90 Hari $0.005125 -- -4.89% -6.09% -13.32%

Indikator Teknikal TerraClassicUSD

Analisis teknis mengamati pergerakan harga dan indikator umum untuk memahami tren dan momentum. Berikut adalah gambaran otomatis dari TerraClassicUSD di berbagai rentang waktu, yang merangkum bias teknis saat ini dan hal yang ditunjukkan grafik selanjutnya. Ini adalah analisis teknis—bukan prakiraan yang dijamin kebenarannya, jadi harap lakukan riset Anda sendiri dan kelola risiko dengan tepat.

1 mnt 5 mnt 15 mnt 30 mnt 1 Jam 4 Jam 8 Jam 1 Hari 1 Mgu Strong Sell Jual Netral Beli Strong Buy Beli Jual 8 Netral 6 Beli 12 Moving Averages : Netral Jual 5 Netral 4 Beli 5 Indikator Teknis : Beli Jual 3 Netral 2 Beli 7 Titik Pivot Moving Averages Indikator Teknis Nama Klasik Fibonacci R3 0.005109 0.005108 R2 0.005108 0.005107 R1 0.005107 0.005107 PP 0.005106 0.005106 S1 0.005105 0.005105 S2 0.005104 0.005105 S3 0.005103 0.005104

Sinyal Pasar TerraClassicUSD Volume Order Terbuka Bersih Saat Ini -0.24M $1.57 M $1.80 M Pembelian Tertunda (USDT) Penjualan Tertunda (USDT) Selisih Beli-Jual Aktif 3 Hari 0.00M Pembelian Aktif 3 Hari $0.04 M Penjualan Aktif 3 Hari $0.04 M Selisih Beli-Jual Aktif 7 Hari -0.01M Pembelian Aktif 7 Hari $0.10 M Penjualan Aktif 7 Hari $0.11 M Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi. Aliran Modal TerraClassicUSD Aliran Masuk Bersih Harga USTCUSDT Riwayat Aliran Masuk Bersih Harga 2026-07-28 $0.00 M 0.01 2026-07-27 -$0.06 M 0.01 2026-07-26 -$0.01 M 0.01 2026-07-25 -$0.01 M 0.01 2026-07-24 -$0.03 M 0.01 Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi.

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