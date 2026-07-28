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Analisis canggih MEXC AI memberikan perkembangan harian tentang VANRY, termasuk analisis teknis dan peluang investasi. Dapatkan wawasan harian terbaru sekarang!Analisis canggih MEXC AI memberikan perkembangan harian tentang VANRY, termasuk analisis teknis dan peluang investasi. Dapatkan wawasan harian terbaru sekarang!

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Analisis Teknis VANRY (VANRY) Hari Ini

Analisis Teknis VANRY (VANRY) Hari Ini

Halaman Analisis VANRY menyediakan wawasan buatan AI mengenai kinerja harian, tren harga, dan indikator teknis utama dari VANRY. Halaman ini menyoroti potensi pergerakan pasar, peluang perdagangan, dan pola teknis yang penting. Pelajari selengkapnya tentang analisis VANRY di bawah ini.

Perubahan Harga VANRY (VANRY)

Harga Saat Ini24 Jam7 Hari30 Hari90 Hari
$0.003534---22.54%+21.15%-29.63%
Ketahui selengkapnya tentang Harga VANRY

Indikator Teknikal VANRY

Analisis teknis mengamati pergerakan harga dan indikator umum untuk memahami tren dan momentum. Berikut adalah gambaran otomatis dari VANRY di berbagai rentang waktu, yang merangkum bias teknis saat ini dan hal yang ditunjukkan grafik selanjutnya. Ini adalah analisis teknis—bukan prakiraan yang dijamin kebenarannya, jadi harap lakukan riset Anda sendiri dan kelola risiko dengan tepat.

Strong SellJualNetralBeliStrong Buy
Jual
Jual 14
Netral 4
Beli 8
Moving Averages:JualJual 9Netral 0Beli 5
Indikator Teknis:JualJual 5Netral 4Beli 3
Nama
Klasik
Fibonacci
R3
0.004007
0.004005
R2
0.004005
0.004004
R1
0.004004
0.004003
PP
0.004002
0.004002
S1
0.004001
0.004001
S2
0.003999
0.004
S3
0.003998
0.003999

Sinyal Pasar VANRY

Volume Order Terbuka Bersih Saat Ini
-0.68M
$8.74 M
$9.42 M
Pembelian Tertunda (USDT)
Penjualan Tertunda (USDT)
Selisih Beli-Jual Aktif 3 Hari
0.00M
Pembelian Aktif 3 Hari
$0.95 M
Penjualan Aktif 3 Hari
$0.95 M
Selisih Beli-Jual Aktif 7 Hari
0.01M
Pembelian Aktif 7 Hari
$1.62 M
Penjualan Aktif 7 Hari
$1.61 M

Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi.

Aliran Modal VANRY

Aliran Masuk BersihHarga VANRYUSDT
RiwayatAliran Masuk BersihHarga
2026-07-28$0.00 M0.00
2026-07-27$0.01 M0.00
2026-07-26-$0.16 M0.00
2026-07-25-$0.03 M0.00
2026-07-24$0.22 M0.00

Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi.

Jelajahi VANRY Selengkapnya

Perdagangkan Pasar VANRY (VANRY) di MEXC

Jelajahi pasar spot dan futures, lihat harga dan volume VANRY secara live, dan perdagangkan secara langsung.

Pasangan
Harga
Perubahan 24 Jam
Volume 24 Jam
VANRY/USDT
$0.003534
$0.003534$0.003534
0.00%
0.00% (USDT)
VANRY/USDC
$0.003532
$0.003532$0.003532
0.00%
0.00% (USDT)

Penafian

Informasi yang diberikan dalam materi ini bukan merupakan saran investasi, perpajakan, hukum, keuangan, akuntansi, atau saran profesional lainnya, serta tidak berfungsi sebagai rekomendasi untuk membeli, menjual, atau memiliki aset apa pun. MEXC Learn menyediakan konten ini untuk tujuan informasi saja dan tidak menawarkan saran investasi. Pastikan Anda sepenuhnya memahami risiko yang ada dan berhati-hatilah saat berinvestasi. MEXC tidak bertanggung jawab terhadap keputusan investasi pengguna.

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VANRY
USD
USD

1 VANRY = 0.003534 USD

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