Analisis Teknis VANRY (VANRY) Hari Ini Halaman Analisis VANRY menyediakan wawasan buatan AI mengenai kinerja harian, tren harga, dan indikator teknis utama dari VANRY. Halaman ini menyoroti potensi pergerakan pasar, peluang perdagangan, dan pola teknis yang penting. Pelajari selengkapnya tentang analisis VANRY di bawah ini. Daftar

Perubahan Harga VANRY (VANRY) Harga Saat Ini 24 Jam 7 Hari 30 Hari 90 Hari $0.003534 -- -22.54% +21.15% -29.63%

Indikator Teknikal VANRY

Analisis teknis mengamati pergerakan harga dan indikator umum untuk memahami tren dan momentum. Berikut adalah gambaran otomatis dari VANRY di berbagai rentang waktu, yang merangkum bias teknis saat ini dan hal yang ditunjukkan grafik selanjutnya. Ini adalah analisis teknis—bukan prakiraan yang dijamin kebenarannya, jadi harap lakukan riset Anda sendiri dan kelola risiko dengan tepat.

1 mnt 5 mnt 15 mnt 30 mnt 1 Jam 4 Jam 8 Jam 1 Hari 1 Mgu Strong Sell Jual Netral Beli Strong Buy Jual Jual 14 Netral 4 Beli 8 Moving Averages : Jual Jual 9 Netral 0 Beli 5 Indikator Teknis : Jual Jual 5 Netral 4 Beli 3 Titik Pivot Moving Averages Indikator Teknis Nama Klasik Fibonacci R3 0.004007 0.004005 R2 0.004005 0.004004 R1 0.004004 0.004003 PP 0.004002 0.004002 S1 0.004001 0.004001 S2 0.003999 0.004 S3 0.003998 0.003999

Sinyal Pasar VANRY Volume Order Terbuka Bersih Saat Ini -0.68M $8.74 M $9.42 M Pembelian Tertunda (USDT) Penjualan Tertunda (USDT) Selisih Beli-Jual Aktif 3 Hari 0.00M Pembelian Aktif 3 Hari $0.95 M Penjualan Aktif 3 Hari $0.95 M Selisih Beli-Jual Aktif 7 Hari 0.01M Pembelian Aktif 7 Hari $1.62 M Penjualan Aktif 7 Hari $1.61 M Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi. Aliran Modal VANRY Aliran Masuk Bersih Harga VANRYUSDT Riwayat Aliran Masuk Bersih Harga 2026-07-28 $0.00 M 0.00 2026-07-27 $0.01 M 0.00 2026-07-26 -$0.16 M 0.00 2026-07-25 -$0.03 M 0.00 2026-07-24 $0.22 M 0.00 Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi.

Perdagangkan Pasar VANRY (VANRY) di MEXC Jelajahi pasar spot dan futures, lihat harga dan volume VANRY secara live, dan perdagangkan secara langsung. Pasangan Harga Perubahan 24 Jam Volume 24 Jam VANRY / USDT $0.003534 $0.003534 $0.003534 0.00% 0.00% (USDT) Trade VANRY / USDC $0.003532 $0.003532 $0.003532 0.00% 0.00% (USDT) Trade