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Analisis canggih MEXC AI memberikan perkembangan harian tentang VeChain, termasuk analisis teknis dan peluang investasi. Dapatkan wawasan harian terbaru sekarang!Analisis canggih MEXC AI memberikan perkembangan harian tentang VeChain, termasuk analisis teknis dan peluang investasi. Dapatkan wawasan harian terbaru sekarang!

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Analisis Teknis VeChain (VET) Hari Ini

Analisis Teknis VeChain (VET) Hari Ini

Halaman Analisis VeChain menyediakan wawasan buatan AI mengenai kinerja harian, tren harga, dan indikator teknis utama dari VET. Halaman ini menyoroti potensi pergerakan pasar, peluang perdagangan, dan pola teknis yang penting. Pelajari selengkapnya tentang analisis VeChain di bawah ini.

Perubahan Harga VeChain (VET)

Harga Saat Ini24 Jam7 Hari30 Hari90 Hari
$0.004636---1.83%+3.29%-35.07%
Ketahui selengkapnya tentang Harga VeChain

Indikator Teknikal VeChain

Analisis teknis mengamati pergerakan harga dan indikator umum untuk memahami tren dan momentum. Berikut adalah gambaran otomatis dari VeChain di berbagai rentang waktu, yang merangkum bias teknis saat ini dan hal yang ditunjukkan grafik selanjutnya. Ini adalah analisis teknis—bukan prakiraan yang dijamin kebenarannya, jadi harap lakukan riset Anda sendiri dan kelola risiko dengan tepat.

Strong SellJualNetralBeliStrong Buy
Beli
Jual 7
Netral 3
Beli 16
Moving Averages:Strong BuyJual 0Netral 2Beli 12
Indikator Teknis:JualJual 7Netral 1Beli 4
Nama
Klasik
Fibonacci
R3
0.004628
0.004627
R2
0.004627
0.004627
R1
0.004627
0.004627
PP
0.004626
0.004626
S1
0.004626
0.004626
S2
0.004625
0.004626
S3
0.004625
0.004625

Sinyal Pasar VeChain

Volume Order Terbuka Bersih Saat Ini
-0.19M
$6.75 M
$6.94 M
Pembelian Tertunda (USDT)
Penjualan Tertunda (USDT)
Selisih Beli-Jual Aktif 3 Hari
0.00M
Pembelian Aktif 3 Hari
$0.16 M
Penjualan Aktif 3 Hari
$0.16 M
Selisih Beli-Jual Aktif 7 Hari
0.02M
Pembelian Aktif 7 Hari
$2.31 M
Penjualan Aktif 7 Hari
$2.29 M

Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi.

Aliran Modal VeChain

Aliran Masuk BersihHarga VETUSDT
RiwayatAliran Masuk BersihHarga
2026-07-28-$0.08 M0.00
2026-07-27-$0.05 M0.00
2026-07-26-$0.03 M0.00
2026-07-25$0.05 M0.00
2026-07-24-$0.04 M0.00

Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi.

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Perdagangkan Pasar VeChain (VET) di MEXC

Jelajahi pasar spot dan futures, lihat harga dan volume VeChain secara live, dan perdagangkan secara langsung.

Pasangan
Harga
Perubahan 24 Jam
Volume 24 Jam
VET/USDT
$0.004636
$0.004636$0.004636
0.00%
0.00% (USDT)
VET/USDC
$0.004642
$0.004642$0.004642
0.00%
0.00% (USDT)

Penafian

Informasi yang diberikan dalam materi ini bukan merupakan saran investasi, perpajakan, hukum, keuangan, akuntansi, atau saran profesional lainnya, serta tidak berfungsi sebagai rekomendasi untuk membeli, menjual, atau memiliki aset apa pun. MEXC Learn menyediakan konten ini untuk tujuan informasi saja dan tidak menawarkan saran investasi. Pastikan Anda sepenuhnya memahami risiko yang ada dan berhati-hatilah saat berinvestasi. MEXC tidak bertanggung jawab terhadap keputusan investasi pengguna.

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VET
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1 VET = 0.004636 USD

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