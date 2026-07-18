Analisis Teknis VeChain (VET) Hari Ini Halaman Analisis VeChain menyediakan wawasan buatan AI mengenai kinerja harian, tren harga, dan indikator teknis utama dari VET. Halaman ini menyoroti potensi pergerakan pasar, peluang perdagangan, dan pola teknis yang penting. Pelajari selengkapnya tentang analisis VeChain di bawah ini. Daftar

Perubahan Harga VeChain (VET) Harga Saat Ini 24 Jam 7 Hari 30 Hari 90 Hari $0.004636 -- -1.83% +3.29% -35.07%

Indikator Teknikal VeChain

Analisis teknis mengamati pergerakan harga dan indikator umum untuk memahami tren dan momentum. Berikut adalah gambaran otomatis dari VeChain di berbagai rentang waktu, yang merangkum bias teknis saat ini dan hal yang ditunjukkan grafik selanjutnya. Ini adalah analisis teknis—bukan prakiraan yang dijamin kebenarannya, jadi harap lakukan riset Anda sendiri dan kelola risiko dengan tepat.

1 mnt 5 mnt 15 mnt 30 mnt 1 Jam 4 Jam 8 Jam 1 Hari 1 Mgu Strong Sell Jual Netral Beli Strong Buy Beli Jual 7 Netral 3 Beli 16 Moving Averages : Strong Buy Jual 0 Netral 2 Beli 12 Indikator Teknis : Jual Jual 7 Netral 1 Beli 4 Titik Pivot Moving Averages Indikator Teknis Nama Klasik Fibonacci R3 0.004628 0.004627 R2 0.004627 0.004627 R1 0.004627 0.004627 PP 0.004626 0.004626 S1 0.004626 0.004626 S2 0.004625 0.004626 S3 0.004625 0.004625

Sinyal Pasar VeChain Volume Order Terbuka Bersih Saat Ini -0.19M $6.75 M $6.94 M Pembelian Tertunda (USDT) Penjualan Tertunda (USDT) Selisih Beli-Jual Aktif 3 Hari 0.00M Pembelian Aktif 3 Hari $0.16 M Penjualan Aktif 3 Hari $0.16 M Selisih Beli-Jual Aktif 7 Hari 0.02M Pembelian Aktif 7 Hari $2.31 M Penjualan Aktif 7 Hari $2.29 M Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi. Aliran Modal VeChain Aliran Masuk Bersih Harga VETUSDT Riwayat Aliran Masuk Bersih Harga 2026-07-28 -$0.08 M 0.00 2026-07-27 -$0.05 M 0.00 2026-07-26 -$0.03 M 0.00 2026-07-25 $0.05 M 0.00 2026-07-24 -$0.04 M 0.00 Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi.

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