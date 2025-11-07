BursaDEX+
Harga live VeThor Token hari ini adalah 0.001071 USD. Lacak informasi harga aktual VTHO ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga VTHO dengan mudah di MEXC sekarang.

Harga VeThor Token(VTHO)

Harga Live 1 VTHO ke USD:

$0.001071
$0.001071$0.001071
+3.67%1D
USD
Grafik Harga Live VeThor Token (VTHO)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 10:24:20 (UTC+8)

Informasi Harga VeThor Token (VTHO) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.001027
$ 0.001027$ 0.001027
Low 24 Jam
$ 0.001123
$ 0.001123$ 0.001123
High 24 Jam

$ 0.001027
$ 0.001027$ 0.001027

$ 0.001123
$ 0.001123$ 0.001123

$ 0.0420125
$ 0.0420125$ 0.0420125

$ 0.000152617258992
$ 0.000152617258992$ 0.000152617258992

-0.65%

+3.67%

-5.31%

-5.31%

Harga aktual VeThor Token (VTHO) adalah $ 0.001071. Selama 24 jam terakhir, VTHO diperdagangkan antara low $ 0.001027 dan high $ 0.001123, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highVTHO adalah $ 0.0420125, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.000152617258992.

Dalam hal kinerja jangka pendek, VTHO telah berubah sebesar -0.65% selama 1 jam terakhir, +3.67% selama 24 jam, dan -5.31% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar VeThor Token (VTHO)

No.295

$ 102.74M
$ 102.74M$ 102.74M

$ 598.27K
$ 598.27K$ 598.27K

$ 102.74M
$ 102.74M$ 102.74M

95.93B
95.93B 95.93B

95,932,956,681
95,932,956,681 95,932,956,681

0.01%

2018-07-31 00:00:00

VET

Kapitalisasi Pasar VeThor Token saat ini adalah $ 102.74M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 598.27K. Suplai beredar VTHO adalah 95.93B, dan total suplainya sebesar 95932956681. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 102.74M.

Riwayat Harga VeThor Token (VTHO) USD

Pantau perubahan harga VeThor Token untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.00003791+3.67%
30 Days$ -0.000526-32.94%
60 Hari$ -0.000757-41.42%
90 Hari$ -0.000892-45.45%
Perubahan Harga VeThor Token Hari Ini

Hari ini, VTHO tercatat mengalami perubahan sebesar $ +0.00003791 (+3.67%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga VeThor Token 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ -0.000526 (-32.94%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga VeThor Token 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, VTHO terlihat mengalami perubahan $ -0.000757 (-41.42%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga VeThor Token 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ -0.000892 (-45.45%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari VeThor Token (VTHO)?

Lihat halaman Riwayat Harga VeThor Token sekarang.

Apa yang dimaksud dengan VeThor Token (VTHO)

The public blockchain that derives its value from activities created by members within the ecosystem solving real world economic problems. VeThor Token (VTHO) is a cryptocurrency token and operates on the VeChain platform.

VeThor Token tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi VeThor Token Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.

Selain itu, Anda dapat:
- Periksa VTHO ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.
- Baca ulasan dan analisis tentang VeThor Token di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli VeThor Token dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga VeThor Token (USD)

Berapa nilai VeThor Token (VTHO) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda VeThor Token (VTHO) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk VeThor Token.

Cek prediksi harga VeThor Token sekarang!

Tokenomi VeThor Token (VTHO)

Memahami tokenomi VeThor Token (VTHO) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token VTHO sekarang!

Cara membeli VeThor Token (VTHO)

Ingin mengetahui cara membeli VeThor Token? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli VeThor Token di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

VTHO ke Mata Uang Lokal

Sumber Daya VeThor Token

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai VeThor Token, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Whitepaper
Situs Web Resmi VeThor Token
Explorer Blok

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang VeThor Token

Berapa nilai VeThor Token (VTHO) hari ini?
Harga live VTHO dalam USD adalah 0.001071 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga VTHO ke USD saat ini?
Harga VTHO ke USD saat ini adalah $ 0.001071. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar VeThor Token?
Kapitalisasi pasar VTHO adalah $ 102.74M USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar VTHO?
Suplai beredar VTHO adalah 95.93B USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) VTHO?
VTHO mencapai harga ATH sebesar 0.0420125 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) VTHO?
VTHO mencapai harga ATL 0.000152617258992 USD.
Berapa volume perdagangan VTHO?
Volume perdagangan 24 jam live VTHO adalah $ 598.27K USD.
Akankah harga VTHO naik lebih tinggi tahun ini?
VTHO mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga VTHO untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 10:24:20 (UTC+8)

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

