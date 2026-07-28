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Analisis canggih MEXC AI memberikan perkembangan harian tentang Waves, termasuk analisis teknis dan peluang investasi. Dapatkan wawasan harian terbaru sekarang!Analisis canggih MEXC AI memberikan perkembangan harian tentang Waves, termasuk analisis teknis dan peluang investasi. Dapatkan wawasan harian terbaru sekarang!

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Analisis Teknis Waves (WAVES) Hari Ini

Analisis Teknis Waves (WAVES) Hari Ini

Halaman Analisis Waves menyediakan wawasan buatan AI mengenai kinerja harian, tren harga, dan indikator teknis utama dari WAVES. Halaman ini menyoroti potensi pergerakan pasar, peluang perdagangan, dan pola teknis yang penting. Pelajari selengkapnya tentang analisis Waves di bawah ini.

Perubahan Harga Waves (WAVES)

Harga Saat Ini24 Jam7 Hari30 Hari90 Hari
$0.2317---7.77%-12.01%-43.84%
Ketahui selengkapnya tentang Harga Waves

Indikator Teknikal Waves

Analisis teknis mengamati pergerakan harga dan indikator umum untuk memahami tren dan momentum. Berikut adalah gambaran otomatis dari Waves di berbagai rentang waktu, yang merangkum bias teknis saat ini dan hal yang ditunjukkan grafik selanjutnya. Ini adalah analisis teknis—bukan prakiraan yang dijamin kebenarannya, jadi harap lakukan riset Anda sendiri dan kelola risiko dengan tepat.

Strong SellJualNetralBeliStrong Buy
Jual
Jual 17
Netral 1
Beli 8
Moving Averages:Strong SellJual 13Netral 0Beli 1
Indikator Teknis:BeliJual 4Netral 1Beli 7
Nama
Klasik
Fibonacci
R3
0.2319
0.2319
R2
0.2319
0.2318
R1
0.2318
0.2318
PP
0.2318
0.2318
S1
0.2317
0.2317
S2
0.2317
0.2317
S3
0.2316
0.2317

Sinyal Pasar Waves

Volume Order Terbuka Bersih Saat Ini
-0.29M
$2.68 M
$2.97 M
Pembelian Tertunda (USDT)
Penjualan Tertunda (USDT)
Selisih Beli-Jual Aktif 3 Hari
0.00M
Pembelian Aktif 3 Hari
$0.04 M
Penjualan Aktif 3 Hari
$0.04 M
Selisih Beli-Jual Aktif 7 Hari
0.00M
Pembelian Aktif 7 Hari
$0.10 M
Penjualan Aktif 7 Hari
$0.10 M

Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi.

Aliran Modal Waves

Aliran Masuk BersihHarga WAVESUSDT
RiwayatAliran Masuk BersihHarga
2026-07-28$0.00 M0.24
2026-07-27$0.01 M0.23
2026-07-26$0.01 M0.25
2026-07-25$0.01 M0.25
2026-07-24-$0.01 M0.25

Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi.

Jelajahi Waves Selengkapnya

Perdagangkan Pasar Waves (WAVES) di MEXC

Jelajahi pasar spot dan futures, lihat harga dan volume Waves secara live, dan perdagangkan secara langsung.

Pasangan
Harga
Perubahan 24 Jam
Volume 24 Jam
WAVES/USDT
$0.2309
$0.2309$0.2309
0.00%
0.00% (USDT)
WAVES/USDC
$0.2314
$0.2314$0.2314
0.00%
0.00% (USDT)

Penafian

Informasi yang diberikan dalam materi ini bukan merupakan saran investasi, perpajakan, hukum, keuangan, akuntansi, atau saran profesional lainnya, serta tidak berfungsi sebagai rekomendasi untuk membeli, menjual, atau memiliki aset apa pun. MEXC Learn menyediakan konten ini untuk tujuan informasi saja dan tidak menawarkan saran investasi. Pastikan Anda sepenuhnya memahami risiko yang ada dan berhati-hatilah saat berinvestasi. MEXC tidak bertanggung jawab terhadap keputusan investasi pengguna.

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1 WAVES = 0.2317 USD

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