Analisis Teknis Waves (WAVES) Hari Ini Halaman Analisis Waves menyediakan wawasan buatan AI mengenai kinerja harian, tren harga, dan indikator teknis utama dari WAVES. Halaman ini menyoroti potensi pergerakan pasar, peluang perdagangan, dan pola teknis yang penting. Pelajari selengkapnya tentang analisis Waves di bawah ini. Daftar

Perubahan Harga Waves (WAVES) Harga Saat Ini 24 Jam 7 Hari 30 Hari 90 Hari $0.2317 -- -7.77% -12.01% -43.84%

Indikator Teknikal Waves

Analisis teknis mengamati pergerakan harga dan indikator umum untuk memahami tren dan momentum. Berikut adalah gambaran otomatis dari Waves di berbagai rentang waktu, yang merangkum bias teknis saat ini dan hal yang ditunjukkan grafik selanjutnya. Ini adalah analisis teknis—bukan prakiraan yang dijamin kebenarannya, jadi harap lakukan riset Anda sendiri dan kelola risiko dengan tepat.

1 mnt 5 mnt 15 mnt 30 mnt 1 Jam 4 Jam 8 Jam 1 Hari 1 Mgu Strong Sell Jual Netral Beli Strong Buy Jual Jual 17 Netral 1 Beli 8 Moving Averages : Strong Sell Jual 13 Netral 0 Beli 1 Indikator Teknis : Beli Jual 4 Netral 1 Beli 7 Titik Pivot Moving Averages Indikator Teknis Nama Klasik Fibonacci R3 0.2319 0.2319 R2 0.2319 0.2318 R1 0.2318 0.2318 PP 0.2318 0.2318 S1 0.2317 0.2317 S2 0.2317 0.2317 S3 0.2316 0.2317

Sinyal Pasar Waves Volume Order Terbuka Bersih Saat Ini -0.29M $2.68 M $2.97 M Pembelian Tertunda (USDT) Penjualan Tertunda (USDT) Selisih Beli-Jual Aktif 3 Hari 0.00M Pembelian Aktif 3 Hari $0.04 M Penjualan Aktif 3 Hari $0.04 M Selisih Beli-Jual Aktif 7 Hari 0.00M Pembelian Aktif 7 Hari $0.10 M Penjualan Aktif 7 Hari $0.10 M Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi. Aliran Modal Waves Aliran Masuk Bersih Harga WAVESUSDT Riwayat Aliran Masuk Bersih Harga 2026-07-28 $0.00 M 0.24 2026-07-27 $0.01 M 0.23 2026-07-26 $0.01 M 0.25 2026-07-25 $0.01 M 0.25 2026-07-24 -$0.01 M 0.25 Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi.

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