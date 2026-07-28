Analisis Teknis WAX (WAXP) Hari Ini Halaman Analisis WAX menyediakan wawasan buatan AI mengenai kinerja harian, tren harga, dan indikator teknis utama dari WAXP. Halaman ini menyoroti potensi pergerakan pasar, peluang perdagangan, dan pola teknis yang penting. Pelajari selengkapnya tentang analisis WAX di bawah ini. Daftar

Perubahan Harga WAX (WAXP) Harga Saat Ini 24 Jam 7 Hari 30 Hari 90 Hari $0.003725 -- -5.39% -7.69% -44.71%

Indikator Teknikal WAX

Analisis teknis mengamati pergerakan harga dan indikator umum untuk memahami tren dan momentum. Berikut adalah gambaran otomatis dari WAX di berbagai rentang waktu, yang merangkum bias teknis saat ini dan hal yang ditunjukkan grafik selanjutnya. Ini adalah analisis teknis—bukan prakiraan yang dijamin kebenarannya, jadi harap lakukan riset Anda sendiri dan kelola risiko dengan tepat.

1 mnt 5 mnt 15 mnt 30 mnt 1 Jam 4 Jam 8 Jam 1 Hari 1 Mgu Strong Sell Jual Netral Beli Strong Buy Jual Jual 18 Netral 1 Beli 7 Moving Averages : Strong Sell Jual 14 Netral 0 Beli 0 Indikator Teknis : Beli Jual 4 Netral 1 Beli 7 Titik Pivot Moving Averages Indikator Teknis Nama Klasik Fibonacci R3 0.003773 0.003771 R2 0.003771 0.003768 R1 0.003766 0.003767 PP 0.003764 0.003764 S1 0.00376 0.003762 S2 0.003758 0.003761 S3 0.003754 0.003758

Sinyal Pasar WAX Volume Order Terbuka Bersih Saat Ini -0.28M $4.91 M $5.19 M Pembelian Tertunda (USDT) Penjualan Tertunda (USDT) Selisih Beli-Jual Aktif 3 Hari 0.00M Pembelian Aktif 3 Hari $0.00 M Penjualan Aktif 3 Hari $0.01 M Selisih Beli-Jual Aktif 7 Hari 0.00M Pembelian Aktif 7 Hari $0.01 M Penjualan Aktif 7 Hari $0.01 M Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi. Aliran Modal WAX Aliran Masuk Bersih Harga WAXPUSDT Riwayat Aliran Masuk Bersih Harga 2026-07-28 -$0.01 M 0.00 2026-07-27 -$0.02 M 0.00 2026-07-26 -$0.01 M 0.00 2026-07-25 $0.01 M 0.00 2026-07-24 -$0.03 M 0.00 Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi.

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