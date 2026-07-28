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Analisis canggih MEXC AI memberikan perkembangan harian tentang WAX, termasuk analisis teknis dan peluang investasi. Dapatkan wawasan harian terbaru sekarang!Analisis canggih MEXC AI memberikan perkembangan harian tentang WAX, termasuk analisis teknis dan peluang investasi. Dapatkan wawasan harian terbaru sekarang!

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Analisis Teknis WAX (WAXP) Hari Ini

Analisis Teknis WAX (WAXP) Hari Ini

Halaman Analisis WAX menyediakan wawasan buatan AI mengenai kinerja harian, tren harga, dan indikator teknis utama dari WAXP. Halaman ini menyoroti potensi pergerakan pasar, peluang perdagangan, dan pola teknis yang penting. Pelajari selengkapnya tentang analisis WAX di bawah ini.

Perubahan Harga WAX (WAXP)

Harga Saat Ini24 Jam7 Hari30 Hari90 Hari
$0.003725---5.39%-7.69%-44.71%
Ketahui selengkapnya tentang Harga WAX

Indikator Teknikal WAX

Analisis teknis mengamati pergerakan harga dan indikator umum untuk memahami tren dan momentum. Berikut adalah gambaran otomatis dari WAX di berbagai rentang waktu, yang merangkum bias teknis saat ini dan hal yang ditunjukkan grafik selanjutnya. Ini adalah analisis teknis—bukan prakiraan yang dijamin kebenarannya, jadi harap lakukan riset Anda sendiri dan kelola risiko dengan tepat.

Strong SellJualNetralBeliStrong Buy
Jual
Jual 18
Netral 1
Beli 7
Moving Averages:Strong SellJual 14Netral 0Beli 0
Indikator Teknis:BeliJual 4Netral 1Beli 7
Nama
Klasik
Fibonacci
R3
0.003773
0.003771
R2
0.003771
0.003768
R1
0.003766
0.003767
PP
0.003764
0.003764
S1
0.00376
0.003762
S2
0.003758
0.003761
S3
0.003754
0.003758

Sinyal Pasar WAX

Volume Order Terbuka Bersih Saat Ini
-0.28M
$4.91 M
$5.19 M
Pembelian Tertunda (USDT)
Penjualan Tertunda (USDT)
Selisih Beli-Jual Aktif 3 Hari
0.00M
Pembelian Aktif 3 Hari
$0.00 M
Penjualan Aktif 3 Hari
$0.01 M
Selisih Beli-Jual Aktif 7 Hari
0.00M
Pembelian Aktif 7 Hari
$0.01 M
Penjualan Aktif 7 Hari
$0.01 M

Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi.

Aliran Modal WAX

Aliran Masuk BersihHarga WAXPUSDT
RiwayatAliran Masuk BersihHarga
2026-07-28-$0.01 M0.00
2026-07-27-$0.02 M0.00
2026-07-26-$0.01 M0.00
2026-07-25$0.01 M0.00
2026-07-24-$0.03 M0.00

Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi.

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Pasangan
Harga
Perubahan 24 Jam
Volume 24 Jam
WAXP/USDT
$0.003734
$0.003734$0.003734
0.00%
0.00% (USDT)

Penafian

Informasi yang diberikan dalam materi ini bukan merupakan saran investasi, perpajakan, hukum, keuangan, akuntansi, atau saran profesional lainnya, serta tidak berfungsi sebagai rekomendasi untuk membeli, menjual, atau memiliki aset apa pun. MEXC Learn menyediakan konten ini untuk tujuan informasi saja dan tidak menawarkan saran investasi. Pastikan Anda sepenuhnya memahami risiko yang ada dan berhati-hatilah saat berinvestasi. MEXC tidak bertanggung jawab terhadap keputusan investasi pengguna.

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1 WAXP = 0.003725 USD

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