Tabel Konversi WEMIX ke Boliviano Bolivia
Tabel Konversi WEMIX ke BOB
Tabel Konversi BOB ke WEMIX
- 1 WEMIX1.33 BOB
- 5 WEMIX6.67 BOB
- 10 WEMIX13.34 BOB
- 50 WEMIX66.72 BOB
- 100 WEMIX133.45 BOB
- 1,000 WEMIX1,334.46 BOB
- 5,000 WEMIX6,672.29 BOB
- 10,000 WEMIX13,344.58 BOB
- 1 BOB0.7493 WEMIX
- 5 BOB3.746 WEMIX
- 10 BOB7.493 WEMIX
- 50 BOB37.46 WEMIX
- 100 BOB74.93 WEMIX
- 1,000 BOB749.3 WEMIX
- 5,000 BOB3,746 WEMIX
- 10,000 BOB7,493 WEMIX
WEMIX (WEMIX) saat ini diperdagangkan seharga $b 1.33 BOB , yang mencerminkan perubahan -6.08% dalam 24 jam terakhir. Volume perdagangan 24 jam mencapai $b573.05K dengan kapitalisasi pasar terdilusi penuh sebesar $b617.85M BOB. Untuk melihat tren live, grafik, dan data lampau dengan lebih dalam, kunjungi halaman WEMIX Harga khusus dari kami.
3.20B BOB
Suplai Peredaran
573.05K
Volume Trading 24 Jam
617.85M BOB
Kapitalisasi Pasar
-6.08%
Perubahan Harga (1 Hari)
$b 0.2199
High 24 Jam
$b 0.1902
Low 24 Jam
Grafik tren WEMIX ke BOB di atas menampilkan harga live dan riwayat pergerakan. Anda dapat berganti-ganti jangka waktu—24 jam, 7 hari, 30 hari, 90 hari, dan lainnya—untuk menganalisis tren jangka pendek dan jangka panjang, mengidentifikasi pola pasar, dan melacak fluktuasi WEMIX terhadap BOB. Alat visual ini membantu mendukung keputusan perdagangan dan investasi yang berlandaskan informasi. Untuk mendapatkan informasi pasar terkini, cek harga WEMIX saat ini.
Ringkasan Konversi WEMIX ke BOB
Per | 1 WEMIX = 1.33 BOB | 1 BOB = 0.7493 WEMIX
Kurs untuk 1 WEMIX ke BOB hari ini adalah 1.33 BOB.
Pembelian 5 WEMIX akan dikenai biaya 6.67 BOB, sedangkan 10 WEMIX memiliki nilai 13.34 BOB.
1 BOB dapat di-trade dengan 0.7493 WEMIX.
50 BOB dapat dikonversi ke 37.46 WEMIX, tidak termasuk biaya platform atau gas.
Kurs konversi dari 1 WEMIX ke BOB telah berubah sebesar -18.35% dalam 7 hari terakhir.
Dalam 24 jam terakhir, kurs telah berfluktuasi sebesar -6.08%, sehingga mencapai high senilai 1.52 BOB dan low senilai 1.32 BOB.
Satu bulan yang lalu, nilai 1 WEMIX adalah 1.62 BOB yang menunjukkan perubahan -17.83% pada nilai saat ini.
Dalam 90 hari terakhir, WEMIX telah berubah sebesar -0.314926 BOB, sehingga mengakibatkan perubahan sebesar -19.07% pada nilainya.
Volatilitas Konversi dan Tren Harga WEMIX ke BOB
Dalam 24 jam terakhir, WEMIX (WEMIX) telah berfluktuasi antara 1.32 BOB dan 1.52 BOB, yang mencerminkan volatilitas pasar jangka pendek. Dalam 7 hari terakhir, harganya berfluktuasi antara low 1.25 BOB dan high 1.68 BOB. Anda dapat melihat pergerakan harga dan data volatilitas WEMIX ke BOB secara mendetail dalam 24 jam, 7 hari, 30 hari, dan 90 hari terakhir pada tabel di bawah.
|24 jam terakhir
|7 hari terakhir
|30 hari terakhir
|90 hari terakhir
|High
|$b 1.45
|$b 1.66
|$b 1.93
|$b 2.21
|Low
|$b 1.31
|$b 1.24
|$b 1.24
|$b 1.24
|Rata-rata
|$b 1.38
|$b 1.52
|$b 1.66
|$b 1.73
|Volatilitas
|+14.04%
|+26.35%
|+46.09%
|+60.02%
|Perubahan
|-8.74%
|-18.59%
|-17.82%
|-19.06%
Prakiraan Harga WEMIX dalam BOB untuk Tahun 2027 dan 2030
Prospek harga WEMIX dibentuk oleh permintaan pasar, tren adopsi, keterlibatan institusional, dan faktor ekonomi yang lebih luas. Dengan menggunakan proyeksi tingkat pertumbuhan tahunan sebesar 5%, berikut adalah beberapa potensi prakiraan WEMIX ke BOB untuk tahun-tahun mendatang:
Prediksi Harga WEMIX untuk Tahun 2027
Pada tahun 2027, WEMIX dapat mencapai sekitar $b1.4 dengan asumsi tingkat pertumbuhan tahunan yang stabil sebesar 5% dari level harga saat ini.
Prediksi Harga WEMIX untuk tahun 2030
Pada tahun 2030, WEMIX mungkin naik menjadi sekitar $b1.62 BOB, mengikuti model pertumbuhan jangka panjang yang sama.
Estimasi ini bersifat hipotetis dan dimaksudkan sebagai prakiraan arah, tetapi bukan saran keuangan. Untuk mendapatkan wawasan selengkapnya, termasuk prakiraan jangka pendek dan prediksi jangka panjang hingga tahun 2040, kunjungi halaman Prediksi Harga WEMIX kami untuk mengetahui prospek pasar mendetail dan skenario masa depan.
Ringkasan WEMIX
Ringkasan Boliviano Bolivia
Statistik Pasar WEMIX ke BOB
552,473,209.5478008
WEMIX
Kurs WEMIX ke BOB Saat Ini
Harga live WEMIX (WEMIX) hari ini adalah $b 1.33653411287658077585, dengan perubahan 5.99% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi WEMIX ke BOB saat ini adalah $b 1.33653411287658077585 per WEMIX.
Telusuri WEMIX Selengkapnya di MEXC
Boliviano Bolivia, yang dilambangkan sebagai BOB, adalah mata uang resmi Bolivia, sebuah negara yang tidak memiliki akses ke laut yang terletak di jantung Amerika Selatan. Mata uang ini berfungsi sebagai medium pertukaran utama di dalam negeri, memainkan peran penting dalam aktivitas ekonomi negara tersebut. Boliviano digunakan oleh penduduk untuk transaksi sehari-hari, pembelian barang dan jasa, serta oleh pemerintah untuk memungut pajak dan membayar pegawai negeri.
Boliviano dibagi menjadi unit-unit yang lebih kecil yang disebut centavo, dengan seratus centavo setara dengan satu Boliviano. Pembagian ini mirip dengan cara banyak mata uang lain di dunia dibagi, seperti dolar AS yang dibagi menjadi sen atau Euro yang dibagi menjadi euro-sen. Pembagian ini memungkinkan penetapan harga yang lebih presisi di pasar dan membantu memfasilitasi transaksi-transaksi kecil.
Nilai Boliviano ditentukan oleh pasar valuta asing, tempat mata uang dibeli dan dijual. Seperti halnya semua mata uang fiat, nilai Boliviano tidak didukung oleh komoditas fisik seperti emas atau perak, melainkan didasarkan pada stabilitas ekonomi dan kredibilitas pemerintah Bolivia. Ini merupakan standar bagi sebagian besar ekonomi modern dan memungkinkan fleksibilitas yang lebih besar dalam kebijakan moneter.
Di pasar keuangan global, Boliviano diperdagangkan terhadap mata uang-mata uang lain. Nilai tukar antara Boliviano dengan mata uang lain fluktuatif berdasarkan berbagai faktor, termasuk kinerja ekonomi Bolivia, suku bunga, inflasi, dan peristiwa geopolitik. Nilai tukar ini memengaruhi biaya impor dan ekspor, yang pada gilirannya dapat berdampak pada perekonomian Bolivia.
Boliviano dikelola oleh Bank Sentral Bolivia, yang berwenang mencetak mata uang baru dan melaksanakan kebijakan moneter. Tindakan Bank Sentral dapat memengaruhi nilai Boliviano dan, secara tidak langsung, kondisi keseluruhan ekonomi Bolivia.
Singkatnya, Boliviano Bolivia merupakan bagian integral dari sistem ekonomi Bolivia. Nilainya, yang ditentukan oleh berbagai faktor ekonomi dan geopolitik, memainkan peran penting dalam kebijakan perdagangan dan fiskal negara tersebut. Bank Sentral Bolivia mengawasi pengelolaan mata uang ini, memastikan stabilitas dan integritasnya di pasar.
Pasangan Perdagangan WEMIX yang Tersedia di MEXC
Spot
WEMIX/USDT
|0.19
|Trade
Tabel di atas menunjukkan daftar pasangan perdagangan Spot WEMIX, yang mencakup pasar tempat WEMIX dipertukarkan secara langsung dengan mata uang kripto utama, seperti USDT, USDC, dan lainnya. Perdagangan spot memungkinkan pengguna untuk membeli atau menjual WEMIX pada harga pasar saat ini tanpa menggunakan leverage.
Futures
Jelajahi pasangan perdagangan Futures WEMIX dari kontrak Futures Perpetual paling populer yang memungkinkan posisi long dan short. MEXC adalah platform terkemuka dalam derivatif kripto yang menawarkan leverage hingga 500x, likuiditas yang dalam, dan beragam pilihan pasar Futures WEMIX untuk perdagangan strategis.
Beli WEMIX dengan BOB dalam 3 Langkah Mudah
Buat Akun MEXC
Daftar di situs web MEXC atau unduh Aplikasi MEXC. Selesaikan verifikasi identitas Anda untuk memulai.
Deposit BOB
Danai akun Anda dengan BOB menggunakan metode pembayaran yang diinginkan, seperti transfer bank, kartu kredit, atau perdagangan P2P.
Beli WEMIX
Buka halaman perdagangan Spot atau Futures, cari WEMIX, lalu selesaikan pembelian secara instan dengan BOB yang telah didepositkan.
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WEMIX dan BOB dalam Nilai USD: Ringkasan dan Wawasan
WEMIX (WEMIX) vs. USD: Perbandingan Pasar
Ringkasan Harga WEMIX
- Harga Saat Ini (USD): $0.1928
- Perubahan 7 Hari: -18.35%
- Tren 30 Hari: -17.83%
Mengapa Harga Kripto Fluktuatif?
- Sentimen Pasar: Berita, tren media sosial, atau aktivitas whale dapat memicu pergerakan tajam.
- Adopsi & Kegunaan: Pembaruan jaringan, pertumbuhan penggunaan, atau kemitraan dapat memengaruhi nilai jangka panjang.
- Ekonomi makro: Inflasi, suku bunga, dan kekuatan dolar AS dapat memengaruhi permintaan terhadap kripto.
- Perubahan Regulatif: Pengumuman dari pemerintah atau otoritas keuangan sering kali menggerakkan pasar.
Mengapa Hal Ini Penting
- Harga yang naik berarti nilai kripto Anda bertambah, yang merupakan hal baik bagi penjual.
- Harga yang turun dapat menawarkan peluang pembelian. Namun, hal ini juga mengandung risiko.
USD: Tolok Ukur Global untuk Harga Kripto
Sebagian besar mata uang kripto, termasuk WEMIX, dinilai harganya dalam dolar AS (USD) di seluruh bursa kripto global, apa pun mata uang lokal Anda.
Jadi, entah Anda mengonversikannya ke BOB, harga USD WEMIX tetap menjadi tolok ukur pasar utama.
[Harga WEMIX] [WEMIX ke USD]
Boliviano Bolivia (BOB) vs. USD: Snapshot Pasar
Ringkasan Kurs
- Kurs Saat Ini (BOB/USD): --
- Perubahan 7 Hari: --
- Tren 30 Hari: --
Mengapa Kurs Fluktuatif?
- Suku Bunga: Bank sentral yang menaikkan atau menurunkan suku bunga memengaruhi perilaku investor.
- Inflasi: Inflasi yang lebih rendah membantu mata uang mempertahankan nilainya.
- Indikator Ekonomi: Sejumlah data, seperti pertumbuhan PDB, lapangan kerja, dan neraca perdagangan memengaruhi tingkat kepercayaan pasar.
- Sentimen Pasar: Berita, perubahan kebijakan, atau pergeseran politik dapat memicu perubahan cepat.
Mengapa Hal Ini Penting
- BOB yang lebih kuat berarti Anda akan membayar lebih sedikit untuk mendapatkan jumlah WEMIX yang sama.
- BOB yang lebih lemah berarti Anda akan membayar lebih banyak, sekalipun harga USD dari kripto tersebut tidak berubah.
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Apa yang Memengaruhi Kurs WEMIX ke BOB?
Kurs antara WEMIX (WEMIX) dan Boliviano Bolivia (BOB) dipengaruhi oleh berbagai faktor global dan lokal. Jika Anda tertarik untuk berdagang atau berinvestasi dalam WEMIX, memahami hal yang mendorong konversi ini dapat membantu Anda membuat keputusan yang berlandaskan informasi.
1. Sentimen Pasar dan Berita
Pasar kripto sangat reaktif terhadap sentimen. Perkembangan positif, seperti kemitraan utama, meningkatnya adopsi, atau liputan media yang positif, dapat memacu permintaan dan meningkatkan kurs WEMIX ke BOB. Di sisi lain, berita negatif, masalah keamanan, atau tindakan regulatif dapat mengakibatkan penurunan harga.
2. Regulasi Pemerintah dan Kejelasan Hukum
Lingkungan regulasi di pasar utama mata uang kripto dan negara penerbit BOB memainkan peran utama. Kebijakan yang mendukung dapat meningkatkan keyakinan dan adopsi sehingga mendorong nilainya untuk naik. Di sisi lain, peraturan yang mengekang atau tidak jelas sering kali menimbulkan ketidakpastian pasar.
3. Kekuatan Mata Uang dan Indikator Ekonomi Lokal BOB
Faktor ekonomi tradisional, seperti suku bunga, inflasi, dan kinerja PDB secara langsung memengaruhi kekuatan BOB. Ketika BOB melemah karena inflasi atau perubahan kebijakan, investor mungkin mencari alternatif, seperti WEMIX, sehingga meningkatkan permintaan dan menaikkan kursnya.
4. Blockchain dan Perkembangan Teknologi
Untuk mata uang kripto, seperti WEMIX, sejumlah peningkatan teknologi. seperti peningkatan jaringan, solusi skalabilitas, atau perluasan ekosistem sering kali menyebabkan peningkatan adopsi dan pertumbuhan harga. Perubahan-perubahan ini dapat meningkatkan kepercayaan investor dan memengaruhi kurs secara positif.
5. Peristiwa Keuangan Global dan Tren Pasar
Tren ekonomi makro, seperti kekhawatiran terhadap inflasi global, ketegangan geopolitik, atau perubahan suku bunga oleh bank sentral dapat mendorong peralihan ke aset digital sebagai penyimpan nilai. Pada masa yang penuh ketidakpastian, permintaan terhadap WEMIX dapat meningkat sehingga berdampak pada konversinya ke BOB.
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Pertanyaan Umum
Bagaimana cara menghitung kurs WEMIX ke BOB di Indonesia?
Kurs WEMIX ke BOB di Indonesia didasarkan pada nilai saat ini dari WEMIX (sering kali dalam BOB) yang dikonversi ke BOB menggunakan kurs FX tingkat institusi. Kurs tersebut mencerminkan harga pasar aktual yang diambil dari sumber likuiditas global mendalam.
Mengapa kurs WEMIX ke BOB sering berubah di Indonesia?
Kurs WEMIX ke BOB sering berubah karena WEMIX dan mata uang fiat bereaksi terhadap berita global, kondisi penawaran/permintaan, dan aktivitas pasar di Indonesia juga. Harga dapat berubah setiap beberapa detik, khususnya selama periode volatilitas tinggi.
Apa perbedaan antara kurs yang ditampilkan di Indonesia dan yang sebenarnya diterima saat mengonversi?
Kurs WEMIX ke BOB di Indonesia yang ditampilkan bersifat aktual dan mencerminkan kondisi pasar. Kurs konversi yang sebenarnya mungkin sedikit berbeda karena spread, slippage, atau waktu eksekusi.
Apakah kurs WEMIX ke BOB dapat bervariasi di antara berbagai bursa di Indonesia?
Ya. Perbedaan harga terjadi karena variasi dalam likuiditas, volume perdagangan, permintaan regional, dan struktur biaya pada berbagai platform.
Mengapa kurs WEMIX ke BOB mungkin lebih tinggi atau lebih rendah hari ini dibandingkan kemarin di Indonesia?
Kurs bergerak berdasarkan berita makroekonomi, sentimen investor, pengumuman bank sentral, data inflasi, atau perkembangan khusus kripto seperti peningkatan atau peristiwa terkait ETF.
Apakah sekarang waktu yang tepat untuk mengonversi WEMIX ke BOB atau sebaiknya saya menunggu?
Tidak ada jaminan waktu yang tepat. Tinjau tren harga, data lampau, dan kondisi ekonomi global untuk mendukung pengambilan keputusan Anda.
Apa saja alat yang dapat membantu saya mengepaskan waktu konversi WEMIX ke BOB dengan lebih baik di Indonesia?
Grafik live, moving average, RSI, analisis volume, dan berita pasar adalah alat yang umum digunakan. Banyak pengguna juga mengatur peringatan harga untuk level-level penting.
Bagaimana cara memahami tren WEMIX terhadap BOB seiring waktu?
Gunakan grafik interaktif di halaman ini untuk menganalisis harga lampau, mengidentifikasi pola, dan membandingkan tren pada berbagai jangka waktu.
Bagaimana pengaruh berita dan regulasi terhadap kurs WEMIX ke BOB di Indonesia?
Regulasi lokal di Indonesia, data inflasi, perubahan suku bunga, dan peristiwa geopolitik dapat memperkuat atau melemahkan BOB, sehingga memengaruhi kurs meskipun WEMIX tetap stabil.
Apa saja peristiwa khusus kripto yang dapat memengaruhi kurs WEMIX ke BOB?
Halving, peningkatan protokol, aktivitas whale, persetujuan ETF, dan listing bursa baru sering kali menciptakan pergerakan harga yang memengaruhi kurs WEMIX ke BOB.
Dapatkah saya membandingkan kurs WEMIX ke BOB dengan mata uang lainnya?
Ya. Anda dapat beralih antara mata uang fiat Indonesia atau mata uang kripto menggunakan konverter kami untuk menemukan perbandingan yang paling menguntungkan.
Bagaimana saya mengetahui jika kurs WEMIX keBOB wajar?
Periksa kurs tersebut terhadap indeks pasar utama atau bandingkan pada beberapa bursa. Konverter kami menggunakan data agregat aktual untuk mempertahankan harga yang kompetitif.
Apa cara terbaik untuk memantau kurs WEMIX ke BOB sepanjang hari?
Berikan bookmark pada halaman ini atau halaman harga WEMIX, lalu gunakan grafik live untuk melacak pergerakan dalam satu hari dan peluang masuk potensial.
Apakah kurs konversi WEMIX ke BOB dipengaruhi oleh akhir pekan atau hari libur di Indonesia?
Ya, meskipun mata uang kripto diperdagangkan 24/7, likuiditas pasar fiat mungkin mengetat pada akhir pekan atau hari libur, sehingga berpotensi memperlebar spread atau meningkatkan volatilitas. Namun, harap diperhatikan bahwa setiap negara mungkin memiliki hari libur khusus di wilayah masing-masing.
Dapatkah saya mengatur harga WEMIX ke BOB target, lalu mengonversi saat harga target tercapai?
Konverter itu sendiri tidak mengeksekusi transaksi, tetapi Anda dapat mengatur peringatan atau menggunakan limit order di MEXC untuk mengotomatiskan eksekusi pada level harga tertentu.
Di mana saya bisa mempelajari selengkapnya tentang faktor yang memengaruhi WEMIX dan BOB di Indonesia?
Telusuri konten di atas untuk mendapatkan wawasan tentang pendorong makroekonomi, dinamika pasar, dan data kinerja lampau untuk WEMIX dan BOB.
Apa perbedaan antara mengonversi WEMIX ke BOB dan memperdagangkannya?
Konversi hanya memeriksa nilai 1:1 antara WEMIX dan BOB. Perdagangan melibatkan pembelian atau penjualan di pasar terbuka dengan menggunakan alat tambahan seperti limit order, derivatif, atau leverage.
Apakah WEMIX ke BOB merupakan acuan yang umum digunakan oleh investor kripto?
Banyak investor melacak harga WEMIX dalam BOB atau stablecoin. WEMIX ke BOB berguna untuk valuasi dunia nyata, hedging terhadap fluktuasi mata uang lokal, atau merencanakan pencairan dana di Indonesia.
Apa yang terjadi pada kurs WEMIX ke BOB selama peristiwa ekonomi besar terjadi?
Selama laporan inflasi, keputusan suku bunga, atau krisis, volatilitas mata uang fiat sering meningkat. BOB dapat menguat atau melemah tergantung pada sentimen risiko global yang secara langsung memengaruhi kurs konversi.
Bagaimana MEXC memastikan kurs WEMIX ke BOB yang akurat dan kompetitif?
MEXC melakukan agregasi harga dari berbagai sumber likuiditas global yang mendalam, menerapkan spread minimal, serta memperbarui kurs secara aktual untuk memastikan akurasi dan transparansi.
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Mengapa Harus Membeli WEMIX dengan MEXC?
MEXC dikenal karena keandalannya, likuiditas yang mendalam, dan pilihan token yang beragam, sehingga kami menjadi salah satu platform kripto terbaik untuk membeli WEMIX.
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Penafian
Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.