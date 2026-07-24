Tabel Konversi WEMIX ke Leu Moldova
Tabel Konversi WEMIX ke MDL
Tabel Konversi MDL ke WEMIX
- 1 WEMIX4.02 MDL
- 5 WEMIX20.12 MDL
- 10 WEMIX40.24 MDL
- 50 WEMIX201.22 MDL
- 100 WEMIX402.44 MDL
- 1,000 WEMIX4,024.44 MDL
- 5,000 WEMIX20,122.18 MDL
- 10,000 WEMIX40,244.36 MDL
- 1 MDL0.2484 WEMIX
- 5 MDL1.242 WEMIX
- 10 MDL2.484 WEMIX
- 50 MDL12.42 WEMIX
- 100 MDL24.84 WEMIX
- 1,000 MDL248.4 WEMIX
- 5,000 MDL1,242 WEMIX
- 10,000 MDL2,484 WEMIX
WEMIX (WEMIX) saat ini diperdagangkan seharga L 4.02 MDL , yang mencerminkan perubahan -1.06% dalam 24 jam terakhir. Volume perdagangan 24 jam mencapai L1.15M dengan kapitalisasi pasar terdilusi penuh sebesar L1.86B MDL. Untuk melihat tren live, grafik, dan data lampau dengan lebih dalam, kunjungi halaman WEMIX Harga khusus dari kami.
8.01B MDL
Suplai Peredaran
1.15M
Volume Trading 24 Jam
1.86B MDL
Kapitalisasi Pasar
-1.06%
Perubahan Harga (1 Hari)
L 0.2382
High 24 Jam
L 0.2307
Low 24 Jam
Grafik tren WEMIX ke MDL di atas menampilkan harga live dan riwayat pergerakan. Anda dapat berganti-ganti jangka waktu—24 jam, 7 hari, 30 hari, 90 hari, dan lainnya—untuk menganalisis tren jangka pendek dan jangka panjang, mengidentifikasi pola pasar, dan melacak fluktuasi WEMIX terhadap MDL. Alat visual ini membantu mendukung keputusan perdagangan dan investasi yang berlandaskan informasi. Untuk mendapatkan informasi pasar terkini, cek harga WEMIX saat ini.
Ringkasan Konversi WEMIX ke MDL
Per | 1 WEMIX = 4.02 MDL | 1 MDL = 0.2484 WEMIX
Kurs untuk 1 WEMIX ke MDL hari ini adalah 4.02 MDL.
Pembelian 5 WEMIX akan dikenai biaya 20.12 MDL, sedangkan 10 WEMIX memiliki nilai 40.24 MDL.
1 MDL dapat di-trade dengan 0.2484 WEMIX.
50 MDL dapat dikonversi ke 12.42 WEMIX, tidak termasuk biaya platform atau gas.
Kurs konversi dari 1 WEMIX ke MDL telah berubah sebesar -3.45% dalam 7 hari terakhir.
Dalam 24 jam terakhir, kurs telah berfluktuasi sebesar -1.06%, sehingga mencapai high senilai 4.13 MDL dan low senilai 4 MDL.
Satu bulan yang lalu, nilai 1 WEMIX adalah 4 MDL yang menunjukkan perubahan +0.56% pada nilai saat ini.
Dalam 90 hari terakhir, WEMIX telah berubah sebesar -0.11439 MDL, sehingga mengakibatkan perubahan sebesar -2.77% pada nilainya.
Volatilitas Konversi dan Tren Harga WEMIX ke MDL
Dalam 24 jam terakhir, WEMIX (WEMIX) telah berfluktuasi antara 4 MDL dan 4.13 MDL, yang mencerminkan volatilitas pasar jangka pendek. Dalam 7 hari terakhir, harganya berfluktuasi antara low 4 MDL dan high 4.32 MDL. Anda dapat melihat pergerakan harga dan data volatilitas WEMIX ke MDL secara mendetail dalam 24 jam, 7 hari, 30 hari, dan 90 hari terakhir pada tabel di bawah.
|24 jam terakhir
|7 hari terakhir
|30 hari terakhir
|90 hari terakhir
|High
|L 3.98
|L 4.15
|L 4.85
|L 5.54
|Low
|L 3.98
|L 3.98
|L 3.81
|L 3.81
|Rata-rata
|L 3.98
|L 3.98
|L 4.15
|L 4.33
|Volatilitas
|+3.20%
|+7.76%
|+25.27%
|+40.38%
|Perubahan
|-0.97%
|-3.56%
|+0.56%
|-2.76%
Prakiraan Harga WEMIX dalam MDL untuk Tahun 2027 dan 2030
Prospek harga WEMIX dibentuk oleh permintaan pasar, tren adopsi, keterlibatan institusional, dan faktor ekonomi yang lebih luas. Dengan menggunakan proyeksi tingkat pertumbuhan tahunan sebesar 5%, berikut adalah beberapa potensi prakiraan WEMIX ke MDL untuk tahun-tahun mendatang:
Prediksi Harga WEMIX untuk Tahun 2027
Pada tahun 2027, WEMIX dapat mencapai sekitar L4.23 dengan asumsi tingkat pertumbuhan tahunan yang stabil sebesar 5% dari level harga saat ini.
Prediksi Harga WEMIX untuk tahun 2030
Pada tahun 2030, WEMIX mungkin naik menjadi sekitar L4.89 MDL, mengikuti model pertumbuhan jangka panjang yang sama.
Estimasi ini bersifat hipotetis dan dimaksudkan sebagai prakiraan arah, tetapi bukan saran keuangan. Untuk mendapatkan wawasan selengkapnya, termasuk prakiraan jangka pendek dan prediksi jangka panjang hingga tahun 2040, kunjungi halaman Prediksi Harga WEMIX kami untuk mengetahui prospek pasar mendetail dan skenario masa depan.
Ringkasan WEMIX
Ringkasan Leu Moldova
Statistik Pasar WEMIX ke MDL
552,473,209.5478008
WEMIX
Kurs WEMIX ke MDL Saat Ini
Harga live WEMIX (WEMIX) hari ini adalah L 4.027902577364986068, dengan perubahan 0.97% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi WEMIX ke MDL saat ini adalah L 4.027902577364986068 per WEMIX.
Telusuri WEMIX Selengkapnya di MEXC
Moldova Leu (MDL), sebagai mata uang resmi Moldova, bukan sekadar alat tukar belaka. Diperkenalkan pada tahun 1993, mata uang ini merupakan bukti perjalanan negara tersebut melalui masa transisi ekonomi serta aspirasi akan masa depan yang sejahtera. Leu, yang sering disingkat MDL dan dilambangkan dengan 'L,' muncul setelah runtuhnya Uni Soviet. Penciptaannya menandai tonggak penting dalam perjalanan Moldova menuju kedaulatan ekonomi dan reformasi, sebab mata uang ini menggantikan Rubel Soviet, sehingga memutuskan ikatan moneter terakhir dengan era masa lalu.
Dalam kehidupan sehari-hari warga Moldova, Leu hadir secara konstan. Mata uang ini digunakan untuk pembayaran upah, penawaran harga, dan pertukaran layanan. Leu juga memainkan peran penting dalam sektor pariwisata; para wisatawan yang berkunjung ke negara ini menukar mata uang mereka menjadi Leu untuk membayar barang dan jasa lokal. Selain itu, Leu juga memiliki posisi signifikan dalam perekonomian global. Sebagai contoh, data pertukaran kripto ke fiat dari MEXC menunjukkan bahwa salah satu pasangan mata uang Zerebro yang paling populer adalah Zerebro terhadap MDL, yang menunjukkan peran Leu dalam dunia mata uang kripto.
Peran Bank Nasional Moldova dalam mengelola Leu tidak bisa diremehkan. Bank sentral bertanggung jawab untuk memastikan stabilitas mata uang, yang sangat penting guna menjaga kepercayaan ekonomi dan mendorong pertumbuhan berkelanjutan. Selama bertahun-tahun, Leu telah menghadapi tantangan seperti inflasi dan stabilitas mata uang, terutama selama periode ketidakpastian politik dan ekonomi. Namun, melalui kebijakan moneter yang diterapkannya, Bank Nasional Moldova terus berupaya menstabilkan Leu.
Desain Leu Moldova mencerminkan warisan budaya dan sejarah negara yang kaya. Uang kertas dan koin Leu memperlihatkan gambar tokoh-tokoh sejarah terkemuka, landmark arsitektur penting, serta simbol-simbol yang merepresentasikan identitas tradisional dan budaya Moldova. Desain-desain ini tidak hanya memfasilitasi transaksi ekonomi, tetapi juga menjadi sumber kebanggaan dan identitas nasional.
Leu memegang peran krusial dalam perekonomian Moldova, yang telah mengalami transisi bertahap dari ekonomi berbasis pertanian menuju sektor-sektor yang lebih beragam, termasuk manufaktur dan jasa. Leu mendukung aktivitas ekonomi ini dengan mempermudah perdagangan, investasi, dan transaksi keuangan sehari-hari. Nilai Leu juga sangat penting dalam perdagangan internasional, terutama untuk ekspor Moldova seperti anggur, buah-buahan, dan tekstil. Stabilitas Leu sangat dibutuhkan untuk menjaga harga ekspor yang kompetitif serta menarik investasi asing langsung.
Pengiriman uang dari warga Moldova yang bekerja di luar negeri, terutama di Rusia dan negara-negara Uni Eropa, merupakan sumber pendapatan asing yang signifikan. Dana-dana ini, yang dikonversi menjadi Leu, berperan besar dalam mendukung keluarga dan berkontribusi pada perekonomian nasional. Dengan demikian, Leu Moldova, dalam berbagai peran dan fungsinya, terus menjadi bagian integral dari lanskap ekonomi dan budaya Moldova. Melalui perjalanannya dari awal hingga saat ini, Leu menjadi simbol ketahanan ekonomi negara ini serta aspirasi akan masa depan yang sejahtera.
Pasangan Perdagangan WEMIX yang Tersedia di MEXC
Spot
WEMIX/USDT
|0.23
|Trade
Tabel di atas menunjukkan daftar pasangan perdagangan Spot WEMIX, yang mencakup pasar tempat WEMIX dipertukarkan secara langsung dengan mata uang kripto utama, seperti USDT, USDC, dan lainnya. Perdagangan spot memungkinkan pengguna untuk membeli atau menjual WEMIX pada harga pasar saat ini tanpa menggunakan leverage.
Futures
Jelajahi pasangan perdagangan Futures WEMIX dari kontrak Futures Perpetual paling populer yang memungkinkan posisi long dan short. MEXC adalah platform terkemuka dalam derivatif kripto yang menawarkan leverage hingga 500x, likuiditas yang dalam, dan beragam pilihan pasar Futures WEMIX untuk perdagangan strategis.
Beli WEMIX dengan MDL dalam 3 Langkah Mudah
Buat Akun MEXC
Daftar di situs web MEXC atau unduh Aplikasi MEXC. Selesaikan verifikasi identitas Anda untuk memulai.
Deposit MDL
Danai akun Anda dengan MDL menggunakan metode pembayaran yang diinginkan, seperti transfer bank, kartu kredit, atau perdagangan P2P.
Beli WEMIX
Buka halaman perdagangan Spot atau Futures, cari WEMIX, lalu selesaikan pembelian secara instan dengan MDL yang telah didepositkan.
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WEMIX dan MDL dalam Nilai USD: Ringkasan dan Wawasan
WEMIX (WEMIX) vs. USD: Perbandingan Pasar
Ringkasan Harga WEMIX
- Harga Saat Ini (USD): $0.2322
- Perubahan 7 Hari: -3.45%
- Tren 30 Hari: +0.56%
Mengapa Harga Kripto Fluktuatif?
- Sentimen Pasar: Berita, tren media sosial, atau aktivitas whale dapat memicu pergerakan tajam.
- Adopsi & Kegunaan: Pembaruan jaringan, pertumbuhan penggunaan, atau kemitraan dapat memengaruhi nilai jangka panjang.
- Ekonomi makro: Inflasi, suku bunga, dan kekuatan dolar AS dapat memengaruhi permintaan terhadap kripto.
- Perubahan Regulatif: Pengumuman dari pemerintah atau otoritas keuangan sering kali menggerakkan pasar.
Mengapa Hal Ini Penting
- Harga yang naik berarti nilai kripto Anda bertambah, yang merupakan hal baik bagi penjual.
- Harga yang turun dapat menawarkan peluang pembelian. Namun, hal ini juga mengandung risiko.
USD: Tolok Ukur Global untuk Harga Kripto
Sebagian besar mata uang kripto, termasuk WEMIX, dinilai harganya dalam dolar AS (USD) di seluruh bursa kripto global, apa pun mata uang lokal Anda.
Jadi, entah Anda mengonversikannya ke MDL, harga USD WEMIX tetap menjadi tolok ukur pasar utama.
[Harga WEMIX] [WEMIX ke USD]
Leu Moldova (MDL) vs. USD: Snapshot Pasar
Ringkasan Kurs
- Kurs Saat Ini (MDL/USD): --
- Perubahan 7 Hari: --
- Tren 30 Hari: --
Mengapa Kurs Fluktuatif?
- Suku Bunga: Bank sentral yang menaikkan atau menurunkan suku bunga memengaruhi perilaku investor.
- Inflasi: Inflasi yang lebih rendah membantu mata uang mempertahankan nilainya.
- Indikator Ekonomi: Sejumlah data, seperti pertumbuhan PDB, lapangan kerja, dan neraca perdagangan memengaruhi tingkat kepercayaan pasar.
- Sentimen Pasar: Berita, perubahan kebijakan, atau pergeseran politik dapat memicu perubahan cepat.
Mengapa Hal Ini Penting
- MDL yang lebih kuat berarti Anda akan membayar lebih sedikit untuk mendapatkan jumlah WEMIX yang sama.
- MDL yang lebih lemah berarti Anda akan membayar lebih banyak, sekalipun harga USD dari kripto tersebut tidak berubah.
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Apa yang Memengaruhi Kurs WEMIX ke MDL?
Kurs antara WEMIX (WEMIX) dan Leu Moldova (MDL) dipengaruhi oleh berbagai faktor global dan lokal. Jika Anda tertarik untuk berdagang atau berinvestasi dalam WEMIX, memahami hal yang mendorong konversi ini dapat membantu Anda membuat keputusan yang berlandaskan informasi.
1. Sentimen Pasar dan Berita
Pasar kripto sangat reaktif terhadap sentimen. Perkembangan positif, seperti kemitraan utama, meningkatnya adopsi, atau liputan media yang positif, dapat memacu permintaan dan meningkatkan kurs WEMIX ke MDL. Di sisi lain, berita negatif, masalah keamanan, atau tindakan regulatif dapat mengakibatkan penurunan harga.
2. Regulasi Pemerintah dan Kejelasan Hukum
Lingkungan regulasi di pasar utama mata uang kripto dan negara penerbit MDL memainkan peran utama. Kebijakan yang mendukung dapat meningkatkan keyakinan dan adopsi sehingga mendorong nilainya untuk naik. Di sisi lain, peraturan yang mengekang atau tidak jelas sering kali menimbulkan ketidakpastian pasar.
3. Kekuatan Mata Uang dan Indikator Ekonomi Lokal MDL
Faktor ekonomi tradisional, seperti suku bunga, inflasi, dan kinerja PDB secara langsung memengaruhi kekuatan MDL. Ketika MDL melemah karena inflasi atau perubahan kebijakan, investor mungkin mencari alternatif, seperti WEMIX, sehingga meningkatkan permintaan dan menaikkan kursnya.
4. Blockchain dan Perkembangan Teknologi
Untuk mata uang kripto, seperti WEMIX, sejumlah peningkatan teknologi. seperti peningkatan jaringan, solusi skalabilitas, atau perluasan ekosistem sering kali menyebabkan peningkatan adopsi dan pertumbuhan harga. Perubahan-perubahan ini dapat meningkatkan kepercayaan investor dan memengaruhi kurs secara positif.
5. Peristiwa Keuangan Global dan Tren Pasar
Tren ekonomi makro, seperti kekhawatiran terhadap inflasi global, ketegangan geopolitik, atau perubahan suku bunga oleh bank sentral dapat mendorong peralihan ke aset digital sebagai penyimpan nilai. Pada masa yang penuh ketidakpastian, permintaan terhadap WEMIX dapat meningkat sehingga berdampak pada konversinya ke MDL.
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Pertanyaan Umum
Bagaimana cara menghitung kurs WEMIX ke MDL di Indonesia?
Kurs WEMIX ke MDL di Indonesia didasarkan pada nilai saat ini dari WEMIX (sering kali dalam MDL) yang dikonversi ke MDL menggunakan kurs FX tingkat institusi. Kurs tersebut mencerminkan harga pasar aktual yang diambil dari sumber likuiditas global mendalam.
Mengapa kurs WEMIX ke MDL sering berubah di Indonesia?
Kurs WEMIX ke MDL sering berubah karena WEMIX dan mata uang fiat bereaksi terhadap berita global, kondisi penawaran/permintaan, dan aktivitas pasar di Indonesia juga. Harga dapat berubah setiap beberapa detik, khususnya selama periode volatilitas tinggi.
Apa perbedaan antara kurs yang ditampilkan di Indonesia dan yang sebenarnya diterima saat mengonversi?
Kurs WEMIX ke MDL di Indonesia yang ditampilkan bersifat aktual dan mencerminkan kondisi pasar. Kurs konversi yang sebenarnya mungkin sedikit berbeda karena spread, slippage, atau waktu eksekusi.
Apakah kurs WEMIX ke MDL dapat bervariasi di antara berbagai bursa di Indonesia?
Ya. Perbedaan harga terjadi karena variasi dalam likuiditas, volume perdagangan, permintaan regional, dan struktur biaya pada berbagai platform.
Mengapa kurs WEMIX ke MDL mungkin lebih tinggi atau lebih rendah hari ini dibandingkan kemarin di Indonesia?
Kurs bergerak berdasarkan berita makroekonomi, sentimen investor, pengumuman bank sentral, data inflasi, atau perkembangan khusus kripto seperti peningkatan atau peristiwa terkait ETF.
Apakah sekarang waktu yang tepat untuk mengonversi WEMIX ke MDL atau sebaiknya saya menunggu?
Tidak ada jaminan waktu yang tepat. Tinjau tren harga, data lampau, dan kondisi ekonomi global untuk mendukung pengambilan keputusan Anda.
Apa saja alat yang dapat membantu saya mengepaskan waktu konversi WEMIX ke MDL dengan lebih baik di Indonesia?
Grafik live, moving average, RSI, analisis volume, dan berita pasar adalah alat yang umum digunakan. Banyak pengguna juga mengatur peringatan harga untuk level-level penting.
Bagaimana cara memahami tren WEMIX terhadap MDL seiring waktu?
Gunakan grafik interaktif di halaman ini untuk menganalisis harga lampau, mengidentifikasi pola, dan membandingkan tren pada berbagai jangka waktu.
Bagaimana pengaruh berita dan regulasi terhadap kurs WEMIX ke MDL di Indonesia?
Regulasi lokal di Indonesia, data inflasi, perubahan suku bunga, dan peristiwa geopolitik dapat memperkuat atau melemahkan MDL, sehingga memengaruhi kurs meskipun WEMIX tetap stabil.
Apa saja peristiwa khusus kripto yang dapat memengaruhi kurs WEMIX ke MDL?
Halving, peningkatan protokol, aktivitas whale, persetujuan ETF, dan listing bursa baru sering kali menciptakan pergerakan harga yang memengaruhi kurs WEMIX ke MDL.
Dapatkah saya membandingkan kurs WEMIX ke MDL dengan mata uang lainnya?
Ya. Anda dapat beralih antara mata uang fiat Indonesia atau mata uang kripto menggunakan konverter kami untuk menemukan perbandingan yang paling menguntungkan.
Bagaimana saya mengetahui jika kurs WEMIX keMDL wajar?
Periksa kurs tersebut terhadap indeks pasar utama atau bandingkan pada beberapa bursa. Konverter kami menggunakan data agregat aktual untuk mempertahankan harga yang kompetitif.
Apa cara terbaik untuk memantau kurs WEMIX ke MDL sepanjang hari?
Berikan bookmark pada halaman ini atau halaman harga WEMIX, lalu gunakan grafik live untuk melacak pergerakan dalam satu hari dan peluang masuk potensial.
Apakah kurs konversi WEMIX ke MDL dipengaruhi oleh akhir pekan atau hari libur di Indonesia?
Ya, meskipun mata uang kripto diperdagangkan 24/7, likuiditas pasar fiat mungkin mengetat pada akhir pekan atau hari libur, sehingga berpotensi memperlebar spread atau meningkatkan volatilitas. Namun, harap diperhatikan bahwa setiap negara mungkin memiliki hari libur khusus di wilayah masing-masing.
Dapatkah saya mengatur harga WEMIX ke MDL target, lalu mengonversi saat harga target tercapai?
Konverter itu sendiri tidak mengeksekusi transaksi, tetapi Anda dapat mengatur peringatan atau menggunakan limit order di MEXC untuk mengotomatiskan eksekusi pada level harga tertentu.
Di mana saya bisa mempelajari selengkapnya tentang faktor yang memengaruhi WEMIX dan MDL di Indonesia?
Telusuri konten di atas untuk mendapatkan wawasan tentang pendorong makroekonomi, dinamika pasar, dan data kinerja lampau untuk WEMIX dan MDL.
Apa perbedaan antara mengonversi WEMIX ke MDL dan memperdagangkannya?
Konversi hanya memeriksa nilai 1:1 antara WEMIX dan MDL. Perdagangan melibatkan pembelian atau penjualan di pasar terbuka dengan menggunakan alat tambahan seperti limit order, derivatif, atau leverage.
Apakah WEMIX ke MDL merupakan acuan yang umum digunakan oleh investor kripto?
Banyak investor melacak harga WEMIX dalam MDL atau stablecoin. WEMIX ke MDL berguna untuk valuasi dunia nyata, hedging terhadap fluktuasi mata uang lokal, atau merencanakan pencairan dana di Indonesia.
Apa yang terjadi pada kurs WEMIX ke MDL selama peristiwa ekonomi besar terjadi?
Selama laporan inflasi, keputusan suku bunga, atau krisis, volatilitas mata uang fiat sering meningkat. MDL dapat menguat atau melemah tergantung pada sentimen risiko global yang secara langsung memengaruhi kurs konversi.
Bagaimana MEXC memastikan kurs WEMIX ke MDL yang akurat dan kompetitif?
MEXC melakukan agregasi harga dari berbagai sumber likuiditas global yang mendalam, menerapkan spread minimal, serta memperbarui kurs secara aktual untuk memastikan akurasi dan transparansi.
WEMIX Berita dan Perkembangan Pasar Terkini
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Postingan Wemade Melirik Kebangkitan Stablecoin KRW Melalui Aliansi GAKS Pasca Tantangan WEMIX muncul di BitcoinEthereumNews.com. Wemade telah membentuk Global Alliance for KRW Stablecoins (GAKS) dengan Chainalysis, CertiK, dan SentBe untuk meluncurkan StableNet, mainnet yang patuh untuk stablecoin berbasis won Korea. Inisiatif ini mengatasi tantangan regulasi masa lalu dengan berfokus pada keamanan, pemantauan, dan dukungan pengiriman uang global, bertujuan untuk menumbuhkan ekosistem aset digital yang teregulasi di Korea Selatan. Mitra Pendiri GAKS: Chainalysis menyediakan deteksi ancaman, CertiK memastikan validasi node dan audit, dan SentBe menawarkan infrastruktur pengiriman uang di 174 negara. StableNet beroperasi sebagai blockchain khusus untuk stablecoin KRW, dengan kode sumber terbuka yang dirancang untuk memenuhi standar institusional. Setelah kemunduran seperti delisting token dan peretasan jembatan 2024 yang menyebabkan kerugian $6 juta, aliansi ini memposisikan ulang Wemade sebagai penyedia infrastruktur yang patuh. Wemade meluncurkan aliansi GAKS untuk mainnet stablecoin KRW yang aman dengan Chainalysis dan CertiK. Temukan bagaimana ini mengatasi hambatan regulasi dan mendorong ekosistem blockchain Korea Selatan. Jelajahi masa depan aset digital yang patuh hari ini. Apa itu Aliansi GAKS Wemade untuk Stablecoin KRW? Aliansi GAKS Wemade adalah upaya kolaboratif untuk membangun infrastruktur yang patuh untuk stablecoin berbasis won Korea (KRW) melalui mainnet StableNet. Dibentuk dengan mitra Chainalysis, CertiK, dan SentBe, aliansi ini menekankan keamanan, kepatuhan regulasi, dan aksesibilitas global tanpa Wemade menerbitkan stablecoin itu sendiri. Ini memposisikan perusahaan sebagai enabler teknologi dalam lanskap aset digital Korea Selatan yang berkembang. Bagaimana Aliansi GAKS Meningkatkan Keamanan dan Kepatuhan untuk Stablecoin KRW? Aliansi GAKS mengintegrasikan langkah-langkah keamanan canggih untuk mendukung stablecoin KRW dalam kerangka regulasi ketat Korea Selatan. Chainalysis berkontribusi dengan alat deteksi ancaman dan pemantauan real-time, memungkinkan identifikasi proaktif aktivitas ilegal dan memastikan integritas transaksi. CertiK berfokus pada validasi node dan audit keamanan komprehensif, memverifikasi ketahanan mainnet StableNet terhadap kerentanan. Infrastruktur pengiriman uang berlisensi SentBe memperluas jangkauan ekosistem ke 174 negara, memfasilitasi transfer lintas batas sambil mematuhi standar anti pencucian uang. Model konsorsium ini, dengan...2025/11/29
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