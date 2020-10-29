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Analisis canggih MEXC AI memberikan perkembangan harian tentang Wootrade Network, termasuk analisis teknis dan peluang investasi. Dapatkan wawasan harian terbaru sekarang!Analisis canggih MEXC AI memberikan perkembangan harian tentang Wootrade Network, termasuk analisis teknis dan peluang investasi. Dapatkan wawasan harian terbaru sekarang!

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Analisis Teknis Wootrade Network (WOO) Hari Ini

Analisis Teknis Wootrade Network (WOO) Hari Ini

Halaman Analisis Wootrade Network menyediakan wawasan buatan AI mengenai kinerja harian, tren harga, dan indikator teknis utama dari WOO. Halaman ini menyoroti potensi pergerakan pasar, peluang perdagangan, dan pola teknis yang penting. Pelajari selengkapnya tentang analisis Wootrade Network di bawah ini.

Perubahan Harga Wootrade Network (WOO)

Harga Saat Ini24 Jam7 Hari30 Hari90 Hari
$0.01277--+0.55%+15.98%-33.91%
Ketahui selengkapnya tentang Harga Wootrade Network

Indikator Teknikal Wootrade Network

Analisis teknis mengamati pergerakan harga dan indikator umum untuk memahami tren dan momentum. Berikut adalah gambaran otomatis dari Wootrade Network di berbagai rentang waktu, yang merangkum bias teknis saat ini dan hal yang ditunjukkan grafik selanjutnya. Ini adalah analisis teknis—bukan prakiraan yang dijamin kebenarannya, jadi harap lakukan riset Anda sendiri dan kelola risiko dengan tepat.

Strong SellJualNetralBeliStrong Buy
Jual
Jual 14
Netral 5
Beli 7
Moving Averages:Strong SellJual 10Netral 2Beli 2
Indikator Teknis:NetralJual 4Netral 3Beli 5
Nama
Klasik
Fibonacci
R3
0.01276
0.01275
R2
0.01275
0.01275
R1
0.01275
0.01275
PP
0.01274
0.01274
S1
0.01274
0.01274
S2
0.01273
0.01274
S3
0.01273
0.01273

Sinyal Pasar Wootrade Network

Volume Order Terbuka Bersih Saat Ini
-1.18M
$5.76 M
$6.93 M
Pembelian Tertunda (USDT)
Penjualan Tertunda (USDT)
Selisih Beli-Jual Aktif 3 Hari
0.00M
Pembelian Aktif 3 Hari
$0.06 M
Penjualan Aktif 3 Hari
$0.05 M
Selisih Beli-Jual Aktif 7 Hari
0.00M
Pembelian Aktif 7 Hari
$0.24 M
Penjualan Aktif 7 Hari
$0.24 M

Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi.

Aliran Modal Wootrade Network

Aliran Masuk BersihHarga WOOUSDT
RiwayatAliran Masuk BersihHarga
2026-07-28$0.00 M0.01
2026-07-27$0.02 M0.01
2026-07-26$0.03 M0.01
2026-07-25$0.00 M0.01
2026-07-24-$0.03 M0.01

Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi.

Jelajahi Wootrade Network Selengkapnya

Perdagangkan Pasar Wootrade Network (WOO) di MEXC

Jelajahi pasar spot dan futures, lihat harga dan volume Wootrade Network secara live, dan perdagangkan secara langsung.

Pasangan
Harga
Perubahan 24 Jam
Volume 24 Jam
WOO/USDT
$0.01277
$0.01277$0.01277
0.00%
0.00% (USDT)

Penafian

Informasi yang diberikan dalam materi ini bukan merupakan saran investasi, perpajakan, hukum, keuangan, akuntansi, atau saran profesional lainnya, serta tidak berfungsi sebagai rekomendasi untuk membeli, menjual, atau memiliki aset apa pun. MEXC Learn menyediakan konten ini untuk tujuan informasi saja dan tidak menawarkan saran investasi. Pastikan Anda sepenuhnya memahami risiko yang ada dan berhati-hatilah saat berinvestasi. MEXC tidak bertanggung jawab terhadap keputusan investasi pengguna.

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1 WOO = 0.01277 USD

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