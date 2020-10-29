Analisis Teknis Wootrade Network (WOO) Hari Ini Halaman Analisis Wootrade Network menyediakan wawasan buatan AI mengenai kinerja harian, tren harga, dan indikator teknis utama dari WOO. Halaman ini menyoroti potensi pergerakan pasar, peluang perdagangan, dan pola teknis yang penting. Pelajari selengkapnya tentang analisis Wootrade Network di bawah ini. Daftar

Perubahan Harga Wootrade Network (WOO) Harga Saat Ini 24 Jam 7 Hari 30 Hari 90 Hari $0.01277 -- +0.55% +15.98% -33.91%

Indikator Teknikal Wootrade Network

Analisis teknis mengamati pergerakan harga dan indikator umum untuk memahami tren dan momentum. Berikut adalah gambaran otomatis dari Wootrade Network di berbagai rentang waktu, yang merangkum bias teknis saat ini dan hal yang ditunjukkan grafik selanjutnya. Ini adalah analisis teknis—bukan prakiraan yang dijamin kebenarannya, jadi harap lakukan riset Anda sendiri dan kelola risiko dengan tepat.

1 mnt 5 mnt 15 mnt 30 mnt 1 Jam 4 Jam 8 Jam 1 Hari 1 Mgu Strong Sell Jual Netral Beli Strong Buy Jual Jual 14 Netral 5 Beli 7 Moving Averages : Strong Sell Jual 10 Netral 2 Beli 2 Indikator Teknis : Netral Jual 4 Netral 3 Beli 5 Titik Pivot Moving Averages Indikator Teknis Nama Klasik Fibonacci R3 0.01276 0.01275 R2 0.01275 0.01275 R1 0.01275 0.01275 PP 0.01274 0.01274 S1 0.01274 0.01274 S2 0.01273 0.01274 S3 0.01273 0.01273

Sinyal Pasar Wootrade Network Volume Order Terbuka Bersih Saat Ini -1.18M $5.76 M $6.93 M Pembelian Tertunda (USDT) Penjualan Tertunda (USDT) Selisih Beli-Jual Aktif 3 Hari 0.00M Pembelian Aktif 3 Hari $0.06 M Penjualan Aktif 3 Hari $0.05 M Selisih Beli-Jual Aktif 7 Hari 0.00M Pembelian Aktif 7 Hari $0.24 M Penjualan Aktif 7 Hari $0.24 M Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi. Aliran Modal Wootrade Network Aliran Masuk Bersih Harga WOOUSDT Riwayat Aliran Masuk Bersih Harga 2026-07-28 $0.00 M 0.01 2026-07-27 $0.02 M 0.01 2026-07-26 $0.03 M 0.01 2026-07-25 $0.00 M 0.01 2026-07-24 -$0.03 M 0.01 Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi.

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