Harga live WEEX Token hari ini adalah 0.03129 USD. Lacak informasi harga aktual WXT ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga WXT dengan mudah di MEXC sekarang.

Harga Live 1 WXT ke USD:

$0.031301
$0.031301
+0.23%1D
USD
Grafik Harga Live WEEX Token (WXT)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 09:18:15 (UTC+8)

Informasi Harga WEEX Token (WXT) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.030805
$ 0.030805
Low 24 Jam
$ 0.03238
$ 0.03238
High 24 Jam

$ 0.030805
$ 0.030805

$ 0.03238
$ 0.03238

$ 0.04583334799180161
$ 0.04583334799180161

$ 0.01076131063143907
$ 0.01076131063143907

+0.42%

+0.23%

-12.40%

-12.40%

Harga aktual WEEX Token (WXT) adalah $ 0.03129. Selama 24 jam terakhir, WXT diperdagangkan antara low $ 0.030805 dan high $ 0.03238, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highWXT adalah $ 0.04583334799180161, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.01076131063143907.

Dalam hal kinerja jangka pendek, WXT telah berubah sebesar +0.42% selama 1 jam terakhir, +0.23% selama 24 jam, dan -12.40% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar WEEX Token (WXT)

No.3667

$ 0.00
$ 0.00

$ 2.35M
$ 2.35M

$ 187.74M
$ 187.74M

0.00
0.00

6,000,000,000
6,000,000,000

2023-08-01 00:00:00

$ 0.01
$ 0.01

ETH

Kapitalisasi Pasar WEEX Token saat ini adalah $ 0.00, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 2.35M. Suplai beredar WXT adalah 0.00, dan total suplainya sebesar 6000000000. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 187.74M.

Riwayat Harga WEEX Token (WXT) USD

Pantau perubahan harga WEEX Token untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.00007183+0.23%
30 Days$ -0.009455-23.21%
60 Hari$ -0.007398-19.13%
90 Hari$ -0.001906-5.75%
Perubahan Harga WEEX Token Hari Ini

Hari ini, WXT tercatat mengalami perubahan sebesar $ +0.00007183 (+0.23%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga WEEX Token 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ -0.009455 (-23.21%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga WEEX Token 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, WXT terlihat mengalami perubahan $ -0.007398 (-19.13%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga WEEX Token 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ -0.001906 (-5.75%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari WEEX Token (WXT)?

Lihat halaman Riwayat Harga WEEX Token sekarang.

Apa yang dimaksud dengan WEEX Token (WXT)

WXT is the native token introduced by WEEX Global, operating on the ERC-20 standard protocol. Designed as a cornerstone of the WEEX ecosystem, WXT serves as a dynamic incentive mechanism, rewarding partners, contributors, pioneers, and active members of the WEEX exchange community.

WEEX Token tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi WEEX Token Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.

Selain itu, Anda dapat:
- Periksa WXT ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.
- Baca ulasan dan analisis tentang WEEX Token di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli WEEX Token dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga WEEX Token (USD)

Berapa nilai WEEX Token (WXT) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda WEEX Token (WXT) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk WEEX Token.

Cek prediksi harga WEEX Token sekarang!

Tokenomi WEEX Token (WXT)

Memahami tokenomi WEEX Token (WXT) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token WXT sekarang!

Cara membeli WEEX Token (WXT)

Ingin mengetahui cara membeli WEEX Token? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli WEEX Token di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

WXT ke Mata Uang Lokal

1 WEEX Token(WXT) ke VND
823.39635
1 WEEX Token(WXT) ke AUD
A$0.0481866
1 WEEX Token(WXT) ke GBP
0.0237804
1 WEEX Token(WXT) ke EUR
0.0269094
1 WEEX Token(WXT) ke USD
$0.03129
1 WEEX Token(WXT) ke MYR
RM0.1307922
1 WEEX Token(WXT) ke TRY
1.3201251
1 WEEX Token(WXT) ke JPY
¥4.78737
1 WEEX Token(WXT) ke ARS
ARS$45.4133673
1 WEEX Token(WXT) ke RUB
2.5423125
1 WEEX Token(WXT) ke INR
2.7744843
1 WEEX Token(WXT) ke IDR
Rp521.4997914
1 WEEX Token(WXT) ke PHP
1.8442326
1 WEEX Token(WXT) ke EGP
￡E.1.4797041
1 WEEX Token(WXT) ke BRL
R$0.1670886
1 WEEX Token(WXT) ke CAD
C$0.0441189
1 WEEX Token(WXT) ke BDT
3.8176929
1 WEEX Token(WXT) ke NGN
45.0213036
1 WEEX Token(WXT) ke COP
$119.8848189
1 WEEX Token(WXT) ke ZAR
R.0.5435073
1 WEEX Token(WXT) ke UAH
1.3160574
1 WEEX Token(WXT) ke TZS
T.Sh.76.87953
1 WEEX Token(WXT) ke VES
Bs7.10283
1 WEEX Token(WXT) ke CLP
$29.50647
1 WEEX Token(WXT) ke PKR
Rs8.8438056
1 WEEX Token(WXT) ke KZT
16.4594787
1 WEEX Token(WXT) ke THB
฿1.0131702
1 WEEX Token(WXT) ke TWD
NT$0.9693642
1 WEEX Token(WXT) ke AED
د.إ0.1148343
1 WEEX Token(WXT) ke CHF
Fr0.025032
1 WEEX Token(WXT) ke HKD
HK$0.2431233
1 WEEX Token(WXT) ke AMD
֏11.965296
1 WEEX Token(WXT) ke MAD
.د.م0.290997
1 WEEX Token(WXT) ke MXN
$0.5810553
1 WEEX Token(WXT) ke SAR
ريال0.1173375
1 WEEX Token(WXT) ke ETB
Br4.8152181
1 WEEX Token(WXT) ke KES
KSh4.0407906
1 WEEX Token(WXT) ke JOD
د.أ0.02218461
1 WEEX Token(WXT) ke PLN
0.1151472
1 WEEX Token(WXT) ke RON
лв0.137676
1 WEEX Token(WXT) ke SEK
kr0.2994453
1 WEEX Token(WXT) ke BGN
лв0.0528801
1 WEEX Token(WXT) ke HUF
Ft10.4752662
1 WEEX Token(WXT) ke CZK
0.6599061
1 WEEX Token(WXT) ke KWD
د.ك0.00957474
1 WEEX Token(WXT) ke ILS
0.1023183
1 WEEX Token(WXT) ke BOB
Bs0.215901
1 WEEX Token(WXT) ke AZN
0.053193
1 WEEX Token(WXT) ke TJS
SM0.2884938
1 WEEX Token(WXT) ke GEL
0.0847959
1 WEEX Token(WXT) ke AOA
Kz28.6801011
1 WEEX Token(WXT) ke BHD
.د.ب0.01179633
1 WEEX Token(WXT) ke BMD
$0.03129
1 WEEX Token(WXT) ke DKK
kr0.2024463
1 WEEX Token(WXT) ke HNL
L0.8241786
1 WEEX Token(WXT) ke MUR
1.4374626
1 WEEX Token(WXT) ke NAD
$0.5435073
1 WEEX Token(WXT) ke NOK
kr0.3188451
1 WEEX Token(WXT) ke NZD
$0.0553833
1 WEEX Token(WXT) ke PAB
B/.0.03129
1 WEEX Token(WXT) ke PGK
K0.131418
1 WEEX Token(WXT) ke QAR
ر.ق0.1138956
1 WEEX Token(WXT) ke RSD
дин.3.1784382
1 WEEX Token(WXT) ke UZS
soʻm376.9878651
1 WEEX Token(WXT) ke ALL
L2.6236665
1 WEEX Token(WXT) ke ANG
ƒ0.0560091
1 WEEX Token(WXT) ke AWG
ƒ0.056322
1 WEEX Token(WXT) ke BBD
$0.06258
1 WEEX Token(WXT) ke BAM
KM0.0528801
1 WEEX Token(WXT) ke BIF
Fr92.27421
1 WEEX Token(WXT) ke BND
$0.040677
1 WEEX Token(WXT) ke BSD
$0.03129
1 WEEX Token(WXT) ke JMD
$5.0173515
1 WEEX Token(WXT) ke KHR
125.6625174
1 WEEX Token(WXT) ke KMF
Fr13.1418
1 WEEX Token(WXT) ke LAK
680.2173777
1 WEEX Token(WXT) ke LKR
රු9.5393823
1 WEEX Token(WXT) ke MDL
L0.53193
1 WEEX Token(WXT) ke MGA
Ar140.945805
1 WEEX Token(WXT) ke MOP
P0.25032
1 WEEX Token(WXT) ke MVR
0.481866
1 WEEX Token(WXT) ke MWK
MK54.3228819
1 WEEX Token(WXT) ke MZN
MT2.0009955
1 WEEX Token(WXT) ke NPR
रु4.433793
1 WEEX Token(WXT) ke PYG
221.90868
1 WEEX Token(WXT) ke RWF
Fr45.40179
1 WEEX Token(WXT) ke SBD
$0.2575167
1 WEEX Token(WXT) ke SCR
0.43806
1 WEEX Token(WXT) ke SRD
$1.204665
1 WEEX Token(WXT) ke SVC
$0.2734746
1 WEEX Token(WXT) ke SZL
L0.5431944
1 WEEX Token(WXT) ke TMT
m0.109515
1 WEEX Token(WXT) ke TND
د.ت0.09258711
1 WEEX Token(WXT) ke TTD
$0.2118333
1 WEEX Token(WXT) ke UGX
Sh109.38984
1 WEEX Token(WXT) ke XAF
Fr17.77272
1 WEEX Token(WXT) ke XCD
$0.084483
1 WEEX Token(WXT) ke XOF
Fr17.77272
1 WEEX Token(WXT) ke XPF
Fr3.22287
1 WEEX Token(WXT) ke BWP
P0.4208505
1 WEEX Token(WXT) ke BZD
$0.0628929
1 WEEX Token(WXT) ke CVE
$2.9988336
1 WEEX Token(WXT) ke DJF
Fr5.53833
1 WEEX Token(WXT) ke DOP
$2.0122599
1 WEEX Token(WXT) ke DZD
د.ج4.0820934
1 WEEX Token(WXT) ke FJD
$0.0713412
1 WEEX Token(WXT) ke GNF
Fr272.06655
1 WEEX Token(WXT) ke GTQ
Q0.2396814
1 WEEX Token(WXT) ke GYD
$6.5446164
1 WEEX Token(WXT) ke ISK
kr3.94254

Sumber Daya WEEX Token

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai WEEX Token, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Situs Web Resmi WEEX Token
Explorer Blok

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang WEEX Token

Berapa nilai WEEX Token (WXT) hari ini?
Harga live WXT dalam USD adalah 0.03129 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga WXT ke USD saat ini?
Harga WXT ke USD saat ini adalah $ 0.03129. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar WEEX Token?
Kapitalisasi pasar WXT adalah $ 0.00 USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar WXT?
Suplai beredar WXT adalah 0.00 USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) WXT?
WXT mencapai harga ATH sebesar 0.04583334799180161 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) WXT?
WXT mencapai harga ATL 0.01076131063143907 USD.
Berapa volume perdagangan WXT?
Volume perdagangan 24 jam live WXT adalah $ 2.35M USD.
Akankah harga WXT naik lebih tinggi tahun ini?
WXT mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga WXT untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 09:18:15 (UTC+8)

$0.031301
