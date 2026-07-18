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Analisis canggih MEXC AI memberikan perkembangan harian tentang ONYXCOIN, termasuk analisis teknis dan peluang investasi. Dapatkan wawasan harian terbaru sekarang!Analisis canggih MEXC AI memberikan perkembangan harian tentang ONYXCOIN, termasuk analisis teknis dan peluang investasi. Dapatkan wawasan harian terbaru sekarang!

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Analisis Teknis ONYXCOIN (XCN) Hari Ini

Analisis Teknis ONYXCOIN (XCN) Hari Ini

Halaman Analisis ONYXCOIN menyediakan wawasan buatan AI mengenai kinerja harian, tren harga, dan indikator teknis utama dari XCN. Halaman ini menyoroti potensi pergerakan pasar, peluang perdagangan, dan pola teknis yang penting. Pelajari selengkapnya tentang analisis ONYXCOIN di bawah ini.

Perubahan Harga ONYXCOIN (XCN)

Harga Saat Ini24 Jam7 Hari30 Hari90 Hari
$0.0035487---1.85%-9.22%-37.07%
Ketahui selengkapnya tentang Harga ONYXCOIN

Indikator Teknikal ONYXCOIN

Analisis teknis mengamati pergerakan harga dan indikator umum untuk memahami tren dan momentum. Berikut adalah gambaran otomatis dari ONYXCOIN di berbagai rentang waktu, yang merangkum bias teknis saat ini dan hal yang ditunjukkan grafik selanjutnya. Ini adalah analisis teknis—bukan prakiraan yang dijamin kebenarannya, jadi harap lakukan riset Anda sendiri dan kelola risiko dengan tepat.

Strong SellJualNetralBeliStrong Buy
Strong Buy
Jual 2
Netral 5
Beli 19
Moving Averages:Strong BuyJual 0Netral 0Beli 14
Indikator Teknis:BeliJual 2Netral 5Beli 5
Nama
Klasik
Fibonacci
R3
0.003511
0.003511
R2
0.003511
0.00351
R1
0.00351
0.00351
PP
0.00351
0.00351
S1
0.003509
0.003509
S2
0.003509
0.003509
S3
0.003508
0.003509

Sinyal Pasar ONYXCOIN

Volume Order Terbuka Bersih Saat Ini
-0.04M
$1.70 M
$1.74 M
Pembelian Tertunda (USDT)
Penjualan Tertunda (USDT)
Selisih Beli-Jual Aktif 3 Hari
0.00M
Pembelian Aktif 3 Hari
$0.01 M
Penjualan Aktif 3 Hari
$0.02 M
Selisih Beli-Jual Aktif 7 Hari
-0.01M
Pembelian Aktif 7 Hari
$0.05 M
Penjualan Aktif 7 Hari
$0.05 M

Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi.

Aliran Modal ONYXCOIN

Aliran Masuk BersihHarga XCNUSDT
RiwayatAliran Masuk BersihHarga
2026-07-28$0.00 M0.00
2026-07-27$0.00 M0.00
2026-07-26-$0.02 M0.00
2026-07-25-$0.01 M0.00
2026-07-24-$0.04 M0.00

Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi.

Jelajahi ONYXCOIN Selengkapnya

Perdagangkan Pasar ONYXCOIN (XCN) di MEXC

Jelajahi pasar spot dan futures, lihat harga dan volume ONYXCOIN secara live, dan perdagangkan secara langsung.

Pasangan
Harga
Perubahan 24 Jam
Volume 24 Jam
XCN/USDT
$0.0035066
$0.0035066$0.0035066
0.00%
0.00% (USDT)
XCN/USDC
$0.003531
$0.003531$0.003531
0.00%
0.00% (USDT)

Penafian

Informasi yang diberikan dalam materi ini bukan merupakan saran investasi, perpajakan, hukum, keuangan, akuntansi, atau saran profesional lainnya, serta tidak berfungsi sebagai rekomendasi untuk membeli, menjual, atau memiliki aset apa pun. MEXC Learn menyediakan konten ini untuk tujuan informasi saja dan tidak menawarkan saran investasi. Pastikan Anda sepenuhnya memahami risiko yang ada dan berhati-hatilah saat berinvestasi. MEXC tidak bertanggung jawab terhadap keputusan investasi pengguna.

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1 XCN = 0.0035487 USD

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