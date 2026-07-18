Analisis Teknis ONYXCOIN (XCN) Hari Ini Halaman Analisis ONYXCOIN menyediakan wawasan buatan AI mengenai kinerja harian, tren harga, dan indikator teknis utama dari XCN. Halaman ini menyoroti potensi pergerakan pasar, peluang perdagangan, dan pola teknis yang penting. Pelajari selengkapnya tentang analisis ONYXCOIN di bawah ini. Daftar

Perubahan Harga ONYXCOIN (XCN) Harga Saat Ini 24 Jam 7 Hari 30 Hari 90 Hari $0.0035487 -- -1.85% -9.22% -37.07%

Indikator Teknikal ONYXCOIN

Analisis teknis mengamati pergerakan harga dan indikator umum untuk memahami tren dan momentum. Berikut adalah gambaran otomatis dari ONYXCOIN di berbagai rentang waktu, yang merangkum bias teknis saat ini dan hal yang ditunjukkan grafik selanjutnya. Ini adalah analisis teknis—bukan prakiraan yang dijamin kebenarannya, jadi harap lakukan riset Anda sendiri dan kelola risiko dengan tepat.

1 mnt 5 mnt 15 mnt 30 mnt 1 Jam 4 Jam 8 Jam 1 Hari 1 Mgu Strong Sell Jual Netral Beli Strong Buy Strong Buy Jual 2 Netral 5 Beli 19 Moving Averages : Strong Buy Jual 0 Netral 0 Beli 14 Indikator Teknis : Beli Jual 2 Netral 5 Beli 5 Titik Pivot Moving Averages Indikator Teknis Nama Klasik Fibonacci R3 0.003511 0.003511 R2 0.003511 0.00351 R1 0.00351 0.00351 PP 0.00351 0.00351 S1 0.003509 0.003509 S2 0.003509 0.003509 S3 0.003508 0.003509

Sinyal Pasar ONYXCOIN Volume Order Terbuka Bersih Saat Ini -0.04M $1.70 M $1.74 M Pembelian Tertunda (USDT) Penjualan Tertunda (USDT) Selisih Beli-Jual Aktif 3 Hari 0.00M Pembelian Aktif 3 Hari $0.01 M Penjualan Aktif 3 Hari $0.02 M Selisih Beli-Jual Aktif 7 Hari -0.01M Pembelian Aktif 7 Hari $0.05 M Penjualan Aktif 7 Hari $0.05 M Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi. Aliran Modal ONYXCOIN Aliran Masuk Bersih Harga XCNUSDT Riwayat Aliran Masuk Bersih Harga 2026-07-28 $0.00 M 0.00 2026-07-27 $0.00 M 0.00 2026-07-26 -$0.02 M 0.00 2026-07-25 -$0.01 M 0.00 2026-07-24 -$0.04 M 0.00 Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi.

Perdagangkan Pasar ONYXCOIN (XCN) di MEXC Jelajahi pasar spot dan futures, lihat harga dan volume ONYXCOIN secara live, dan perdagangkan secara langsung. Pasangan Harga Perubahan 24 Jam Volume 24 Jam XCN / USDT $0.0035066 $0.0035066 $0.0035066 0.00% 0.00% (USDT) Trade XCN / USDC $0.003531 $0.003531 $0.003531 0.00% 0.00% (USDT) Trade