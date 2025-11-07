Apa yang dimaksud dengan XCarnival (XCV)

XCarnival adalah agregator peminjaman untuk aset Metaverse, yang menawarkan solusi likuidasi inovatif untuk berbagai jenis NFT dan aset kripto ekor panjang. Sebagai pelopor penyedia pinjaman NFT, XCarnival telah memenangkan Kejuaraan BSC Hackathon untuk Asia Tenggara. XCarnival juga merupakan salah satu proyek pertama yang mengedukasi pengguna untuk mengadopsi mode peminjaman NFT dengan hadiah penambangan. XCarnival adalah protokol multi-rantai dan akan digunakan di Ethereum, Polygon dan Solana.

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang XCarnival Berapa nilai XCarnival (XCV) hari ini? Harga live XCV dalam USD adalah 0.000673 USD . Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru. Berapa harga XCV ke USD saat ini? $ 0.000673 . Cobalah Harga XCV ke USD saat ini adalah. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat. Berapa kapitalisasi pasar XCarnival? Kapitalisasi pasar XCV adalah $ 532.10K USD . Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini. Berapa suplai beredar XCV? Suplai beredar XCV adalah 790.64M USD . Berapa harga all‑time high (ATH) XCV? XCV mencapai harga ATH sebesar 1.9394895604124345 USD . Berapa harga all‑time low (ATL) XCV? XCV mencapai harga ATL 0.000264223930471337 USD . Berapa volume perdagangan XCV? Volume perdagangan 24 jam live XCV adalah $ 58.54K USD . Akankah harga XCV naik lebih tinggi tahun ini? XCV mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga XCV untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.

