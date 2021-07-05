Analisis Teknis XEC (XEC) Hari Ini Halaman Analisis XEC menyediakan wawasan buatan AI mengenai kinerja harian, tren harga, dan indikator teknis utama dari XEC. Halaman ini menyoroti potensi pergerakan pasar, peluang perdagangan, dan pola teknis yang penting. Pelajari selengkapnya tentang analisis XEC di bawah ini. Daftar

Perubahan Harga XEC (XEC) Harga Saat Ini 24 Jam 7 Hari 30 Hari 90 Hari $0.000006655 -- -15.26% +29.60% -6.11%

Indikator Teknikal XEC

Analisis teknis mengamati pergerakan harga dan indikator umum untuk memahami tren dan momentum. Berikut adalah gambaran otomatis dari XEC di berbagai rentang waktu, yang merangkum bias teknis saat ini dan hal yang ditunjukkan grafik selanjutnya. Ini adalah analisis teknis—bukan prakiraan yang dijamin kebenarannya, jadi harap lakukan riset Anda sendiri dan kelola risiko dengan tepat.

1 mnt 5 mnt 15 mnt 30 mnt 1 Jam 4 Jam 8 Jam 1 Hari 1 Mgu Strong Sell Jual Netral Beli Strong Buy Strong Sell Jual 20 Netral 2 Beli 4 Moving Averages : Strong Sell Jual 12 Netral 0 Beli 2 Indikator Teknis : Jual Jual 8 Netral 2 Beli 2 Titik Pivot Moving Averages Indikator Teknis Nama Klasik Fibonacci R3 0.00000665 0.000006647 R2 0.000006647 0.000006644 R1 0.000006642 0.000006642 PP 0.000006639 0.000006639 S1 0.000006634 0.000006636 S2 0.000006631 0.000006634 S3 0.000006626 0.000006631

Sinyal Pasar XEC Volume Order Terbuka Bersih Saat Ini 0.03M $1.05 M $1.01 M Pembelian Tertunda (USDT) Penjualan Tertunda (USDT) Selisih Beli-Jual Aktif 3 Hari 0.00M Pembelian Aktif 3 Hari $0.08 M Penjualan Aktif 3 Hari $0.07 M Selisih Beli-Jual Aktif 7 Hari 0.00M Pembelian Aktif 7 Hari $0.61 M Penjualan Aktif 7 Hari $0.61 M Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi. Aliran Modal XEC Aliran Masuk Bersih Harga XECUSDT Riwayat Aliran Masuk Bersih Harga 2026-07-28 $0.00 M 0.00 2026-07-27 -$0.01 M 0.00 2026-07-26 -$0.06 M 0.00 2026-07-25 -$0.05 M 0.00 2026-07-24 $0.16 M 0.00 Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi.

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