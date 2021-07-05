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Analisis canggih MEXC AI memberikan perkembangan harian tentang XEC, termasuk analisis teknis dan peluang investasi. Dapatkan wawasan harian terbaru sekarang!Analisis canggih MEXC AI memberikan perkembangan harian tentang XEC, termasuk analisis teknis dan peluang investasi. Dapatkan wawasan harian terbaru sekarang!

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Analisis Teknis XEC (XEC) Hari Ini

Analisis Teknis XEC (XEC) Hari Ini

Halaman Analisis XEC menyediakan wawasan buatan AI mengenai kinerja harian, tren harga, dan indikator teknis utama dari XEC. Halaman ini menyoroti potensi pergerakan pasar, peluang perdagangan, dan pola teknis yang penting. Pelajari selengkapnya tentang analisis XEC di bawah ini.

Perubahan Harga XEC (XEC)

Harga Saat Ini24 Jam7 Hari30 Hari90 Hari
$0.000006655---15.26%+29.60%-6.11%
Ketahui selengkapnya tentang Harga XEC

Indikator Teknikal XEC

Analisis teknis mengamati pergerakan harga dan indikator umum untuk memahami tren dan momentum. Berikut adalah gambaran otomatis dari XEC di berbagai rentang waktu, yang merangkum bias teknis saat ini dan hal yang ditunjukkan grafik selanjutnya. Ini adalah analisis teknis—bukan prakiraan yang dijamin kebenarannya, jadi harap lakukan riset Anda sendiri dan kelola risiko dengan tepat.

Strong SellJualNetralBeliStrong Buy
Strong Sell
Jual 20
Netral 2
Beli 4
Moving Averages:Strong SellJual 12Netral 0Beli 2
Indikator Teknis:JualJual 8Netral 2Beli 2
Nama
Klasik
Fibonacci
R3
0.00000665
0.000006647
R2
0.000006647
0.000006644
R1
0.000006642
0.000006642
PP
0.000006639
0.000006639
S1
0.000006634
0.000006636
S2
0.000006631
0.000006634
S3
0.000006626
0.000006631

Sinyal Pasar XEC

Volume Order Terbuka Bersih Saat Ini
0.03M
$1.05 M
$1.01 M
Pembelian Tertunda (USDT)
Penjualan Tertunda (USDT)
Selisih Beli-Jual Aktif 3 Hari
0.00M
Pembelian Aktif 3 Hari
$0.08 M
Penjualan Aktif 3 Hari
$0.07 M
Selisih Beli-Jual Aktif 7 Hari
0.00M
Pembelian Aktif 7 Hari
$0.61 M
Penjualan Aktif 7 Hari
$0.61 M

Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi.

Aliran Modal XEC

Aliran Masuk BersihHarga XECUSDT
RiwayatAliran Masuk BersihHarga
2026-07-28$0.00 M0.00
2026-07-27-$0.01 M0.00
2026-07-26-$0.06 M0.00
2026-07-25-$0.05 M0.00
2026-07-24$0.16 M0.00

Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi.

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Perdagangkan Pasar XEC (XEC) di MEXC

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Pasangan
Harga
Perubahan 24 Jam
Volume 24 Jam
XEC/USDT
$0.000006655
$0.000006655$0.000006655
0.00%
0.00% (USDT)

Penafian

Informasi yang diberikan dalam materi ini bukan merupakan saran investasi, perpajakan, hukum, keuangan, akuntansi, atau saran profesional lainnya, serta tidak berfungsi sebagai rekomendasi untuk membeli, menjual, atau memiliki aset apa pun. MEXC Learn menyediakan konten ini untuk tujuan informasi saja dan tidak menawarkan saran investasi. Pastikan Anda sepenuhnya memahami risiko yang ada dan berhati-hatilah saat berinvestasi. MEXC tidak bertanggung jawab terhadap keputusan investasi pengguna.

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1 XEC = 0.000006655 USD

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