Apa yang dimaksud dengan Stellar (XLM)

Jaringan Stellar adalah jaringan sumber terbuka gratis yang menghubungkan beragam sistem keuangan dan memungkinkan siapa pun membangun layanan keuangan berbiaya rendah—pembayaran, tabungan, pinjaman, asuransi—untuk komunitas mereka. Ini didukung oleh Stellar.org, sebuah organisasi nirlaba yang berbasis di Silicon Valley. Jaringan Stellar memungkinkan uang untuk berpindah langsung antara orang-orang, perusahaan dan lembaga keuangan semudah email. Interkonektivitas ini berarti lebih banyak akses bagi individu, biaya yang lebih rendah untuk bank, dan lebih banyak pendapatan untuk bisnis. Jaringan Stellar adalah jaringan sumber terbuka gratis yang menghubungkan beragam sistem keuangan dan memungkinkan siapa pun membangun layanan keuangan berbiaya rendah—pembayaran, tabungan, pinjaman, asuransi—untuk komunitas mereka. Ini didukung oleh Stellar.org, sebuah organisasi nirlaba yang berbasis di Silicon Valley. Jaringan Stellar memungkinkan uang untuk berpindah langsung antara orang-orang, perusahaan dan lembaga keuangan semudah email. Interkonektivitas ini berarti lebih banyak akses bagi individu, biaya yang lebih rendah untuk bank, dan lebih banyak pendapatan untuk bisnis.

Stellar tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi Stellar Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.



Selain itu, Anda dapat:

- Periksa XLM ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.

- Baca ulasan dan analisis tentang Stellar di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli Stellar dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga Stellar (USD)

Berapa nilai Stellar (XLM) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Stellar (XLM) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Stellar.

Cek prediksi harga Stellar sekarang!

Tokenomi Stellar (XLM)

Memahami tokenomi Stellar (XLM) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token XLM sekarang!

Cara membeli Stellar (XLM)

Ingin mengetahui cara membeli Stellar? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli Stellar di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

XLM ke Mata Uang Lokal

Coba Konverter

Sumber Daya Stellar

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai Stellar, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Stellar Berapa nilai Stellar (XLM) hari ini? Harga live XLM dalam USD adalah 0.2713 USD . Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru. Berapa harga XLM ke USD saat ini? $ 0.2713 . Cobalah Harga XLM ke USD saat ini adalah. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat. Berapa kapitalisasi pasar Stellar? Kapitalisasi pasar XLM adalah $ 8.71B USD . Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini. Berapa suplai beredar XLM? Suplai beredar XLM adalah 32.10B USD . Berapa harga all‑time high (ATH) XLM? XLM mencapai harga ATH sebesar 0.9381440281867981 USD . Berapa harga all‑time low (ATL) XLM? XLM mencapai harga ATL 0.001227100030519068 USD . Berapa volume perdagangan XLM? Volume perdagangan 24 jam live XLM adalah $ 11.35M USD . Akankah harga XLM naik lebih tinggi tahun ini? XLM mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga XLM untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.

Perkembangan Industri Penting Stellar (XLM)

Waktu (UTC+8) Jenis Informasi 11-07 01:12:41 Kabar Industri Terkini Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan" 11-06 14:15:13 Kabar Industri Terkini Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar 11-06 11:42:30 Kabar Industri Terkini Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan 11-05 17:18:00 Kabar Industri Terkini Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98% 11-05 10:42:00 Data On-chain Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi 11-04 17:22:15 Kabar Industri Terkini Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Berita Populer

TweetoniumDAO, Inovasi NFT Art dari Indonesia

Apa Itu PooCoin (POOCOIN)? Token Unik yang Redefinisi Alat Analisis di Dunia DeFi