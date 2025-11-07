BursaDEX+
Harga live Stellar hari ini adalah 0.2713 USD. Lacak informasi harga aktual XLM ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga XLM dengan mudah di MEXC sekarang.

Logo Stellar

Harga Stellar(XLM)

Harga Live 1 XLM ke USD:

$0.2713
$0.2713$0.2713
+1.38%1D
USD
Grafik Harga Live Stellar (XLM)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 08:11:37 (UTC+8)

Informasi Harga Stellar (XLM) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.2638
$ 0.2638$ 0.2638
Low 24 Jam
$ 0.2818
$ 0.2818$ 0.2818
High 24 Jam

$ 0.2638
$ 0.2638$ 0.2638

$ 0.2818
$ 0.2818$ 0.2818

$ 0.9381440281867981
$ 0.9381440281867981$ 0.9381440281867981

$ 0.001227100030519068
$ 0.001227100030519068$ 0.001227100030519068

+0.85%

+1.38%

-9.33%

-9.33%

Harga aktual Stellar (XLM) adalah $ 0.2713. Selama 24 jam terakhir, XLM diperdagangkan antara low $ 0.2638 dan high $ 0.2818, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highXLM adalah $ 0.9381440281867981, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.001227100030519068.

Dalam hal kinerja jangka pendek, XLM telah berubah sebesar +0.85% selama 1 jam terakhir, +1.38% selama 24 jam, dan -9.33% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar Stellar (XLM)

No.15

$ 8.71B
$ 8.71B$ 8.71B

$ 11.35M
$ 11.35M$ 11.35M

$ 13.57B
$ 13.57B$ 13.57B

32.10B
32.10B 32.10B

50,001,806,812
50,001,806,812 50,001,806,812

50,001,786,884.672455
50,001,786,884.672455 50,001,786,884.672455

64.20%

0.25%

2013-07-01 00:00:00

XLM

Kapitalisasi Pasar Stellar saat ini adalah $ 8.71B, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 11.35M. Suplai beredar XLM adalah 32.10B, dan total suplainya sebesar 50001786884.672455. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 13.57B.

Riwayat Harga Stellar (XLM) USD

Pantau perubahan harga Stellar untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.003693+1.38%
30 Days$ -0.1148-29.74%
60 Hari$ -0.0933-25.59%
90 Hari$ -0.1764-39.41%
Perubahan Harga Stellar Hari Ini

Hari ini, XLM tercatat mengalami perubahan sebesar $ +0.003693 (+1.38%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga Stellar 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ -0.1148 (-29.74%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga Stellar 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, XLM terlihat mengalami perubahan $ -0.0933 (-25.59%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga Stellar 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ -0.1764 (-39.41%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari Stellar (XLM)?

Lihat halaman Riwayat Harga Stellar sekarang.

Apa yang dimaksud dengan Stellar (XLM)

Jaringan Stellar adalah jaringan sumber terbuka gratis yang menghubungkan beragam sistem keuangan dan memungkinkan siapa pun membangun layanan keuangan berbiaya rendah—pembayaran, tabungan, pinjaman, asuransi—untuk komunitas mereka. Ini didukung oleh Stellar.org, sebuah organisasi nirlaba yang berbasis di Silicon Valley. Jaringan Stellar memungkinkan uang untuk berpindah langsung antara orang-orang, perusahaan dan lembaga keuangan semudah email. Interkonektivitas ini berarti lebih banyak akses bagi individu, biaya yang lebih rendah untuk bank, dan lebih banyak pendapatan untuk bisnis.

Stellar tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi Stellar Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.

Selain itu, Anda dapat:
- Periksa XLM ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.
- Baca ulasan dan analisis tentang Stellar di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli Stellar dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga Stellar (USD)

Berapa nilai Stellar (XLM) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Stellar (XLM) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Stellar.

Cek prediksi harga Stellar sekarang!

Tokenomi Stellar (XLM)

Memahami tokenomi Stellar (XLM) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token XLM sekarang!

Cara membeli Stellar (XLM)

Ingin mengetahui cara membeli Stellar? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli Stellar di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

XLM ke Mata Uang Lokal

1 Stellar(XLM) ke VND
7,139.2595
1 Stellar(XLM) ke AUD
A$0.417802
1 Stellar(XLM) ke GBP
0.206188
1 Stellar(XLM) ke EUR
0.233318
1 Stellar(XLM) ke USD
$0.2713
1 Stellar(XLM) ke MYR
RM1.134034
1 Stellar(XLM) ke TRY
11.446147
1 Stellar(XLM) ke JPY
¥41.2376
1 Stellar(XLM) ke ARS
ARS$393.756681
1 Stellar(XLM) ke RUB
22.040412
1 Stellar(XLM) ke INR
24.056171
1 Stellar(XLM) ke IDR
Rp4,521.664858
1 Stellar(XLM) ke PHP
15.987709
1 Stellar(XLM) ke EGP
￡E.12.83249
1 Stellar(XLM) ke BRL
R$1.451455
1 Stellar(XLM) ke CAD
C$0.382533
1 Stellar(XLM) ke BDT
33.101313
1 Stellar(XLM) ke NGN
390.357292
1 Stellar(XLM) ke COP
$1,039.461533
1 Stellar(XLM) ke ZAR
R.4.712481
1 Stellar(XLM) ke UAH
11.410878
1 Stellar(XLM) ke TZS
T.Sh.666.5841
1 Stellar(XLM) ke VES
Bs61.5851
1 Stellar(XLM) ke CLP
$255.8359
1 Stellar(XLM) ke PKR
Rs76.680232
1 Stellar(XLM) ke KZT
142.711939
1 Stellar(XLM) ke THB
฿8.79012
1 Stellar(XLM) ke TWD
NT$8.407587
1 Stellar(XLM) ke AED
د.إ0.995671
1 Stellar(XLM) ke CHF
Fr0.21704
1 Stellar(XLM) ke HKD
HK$2.108001
1 Stellar(XLM) ke AMD
֏103.74512
1 Stellar(XLM) ke MAD
.د.م2.52309
1 Stellar(XLM) ke MXN
$5.038041
1 Stellar(XLM) ke SAR
ريال1.017375
1 Stellar(XLM) ke ETB
Br41.750357
1 Stellar(XLM) ke KES
KSh35.041108
1 Stellar(XLM) ke JOD
د.أ0.1923517
1 Stellar(XLM) ke PLN
0.998384
1 Stellar(XLM) ke RON
лв1.19372
1 Stellar(XLM) ke SEK
kr2.596341
1 Stellar(XLM) ke BGN
лв0.458497
1 Stellar(XLM) ke HUF
Ft90.733572
1 Stellar(XLM) ke CZK
5.716291
1 Stellar(XLM) ke KWD
د.ك0.0830178
1 Stellar(XLM) ke ILS
0.887151
1 Stellar(XLM) ke BOB
Bs1.87197
1 Stellar(XLM) ke AZN
0.46121
1 Stellar(XLM) ke TJS
SM2.501386
1 Stellar(XLM) ke GEL
0.735223
1 Stellar(XLM) ke AOA
Kz248.670867
1 Stellar(XLM) ke BHD
.د.ب0.1020088
1 Stellar(XLM) ke BMD
$0.2713
1 Stellar(XLM) ke DKK
kr1.752598
1 Stellar(XLM) ke HNL
L7.146042
1 Stellar(XLM) ke MUR
12.4798
1 Stellar(XLM) ke NAD
$4.712481
1 Stellar(XLM) ke NOK
kr2.764547
1 Stellar(XLM) ke NZD
$0.480201
1 Stellar(XLM) ke PAB
B/.0.2713
1 Stellar(XLM) ke PGK
K1.13946
1 Stellar(XLM) ke QAR
ر.ق0.987532
1 Stellar(XLM) ke RSD
дин.27.542376
1 Stellar(XLM) ke UZS
soʻm3,268.673947
1 Stellar(XLM) ke ALL
L22.748505
1 Stellar(XLM) ke ANG
ƒ0.485627
1 Stellar(XLM) ke AWG
ƒ0.48834
1 Stellar(XLM) ke BBD
$0.5426
1 Stellar(XLM) ke BAM
KM0.458497
1 Stellar(XLM) ke BIF
Fr800.0637
1 Stellar(XLM) ke BND
$0.35269
1 Stellar(XLM) ke BSD
$0.2713
1 Stellar(XLM) ke JMD
$43.502955
1 Stellar(XLM) ke KHR
1,089.557078
1 Stellar(XLM) ke KMF
Fr113.946
1 Stellar(XLM) ke LAK
5,897.825969
1 Stellar(XLM) ke LKR
රු82.711231
1 Stellar(XLM) ke MDL
L4.6121
1 Stellar(XLM) ke MGA
Ar1,222.07085
1 Stellar(XLM) ke MOP
P2.1704
1 Stellar(XLM) ke MVR
4.17802
1 Stellar(XLM) ke MWK
MK471.006643
1 Stellar(XLM) ke MZN
MT17.349635
1 Stellar(XLM) ke NPR
रु38.44321
1 Stellar(XLM) ke PYG
1,924.0596
1 Stellar(XLM) ke RWF
Fr393.6563
1 Stellar(XLM) ke SBD
$2.232799
1 Stellar(XLM) ke SCR
4.083065
1 Stellar(XLM) ke SRD
$10.44505
1 Stellar(XLM) ke SVC
$2.371162
1 Stellar(XLM) ke SZL
L4.709768
1 Stellar(XLM) ke TMT
m0.94955
1 Stellar(XLM) ke TND
د.ت0.8027767
1 Stellar(XLM) ke TTD
$1.836701
1 Stellar(XLM) ke UGX
Sh948.4648
1 Stellar(XLM) ke XAF
Fr154.0984
1 Stellar(XLM) ke XCD
$0.73251
1 Stellar(XLM) ke XOF
Fr154.0984
1 Stellar(XLM) ke XPF
Fr27.9439
1 Stellar(XLM) ke BWP
P3.648985
1 Stellar(XLM) ke BZD
$0.545313
1 Stellar(XLM) ke CVE
$26.001392
1 Stellar(XLM) ke DJF
Fr48.0201
1 Stellar(XLM) ke DOP
$17.447303
1 Stellar(XLM) ke DZD
د.ج35.420928
1 Stellar(XLM) ke FJD
$0.618564
1 Stellar(XLM) ke GNF
Fr2,358.9535
1 Stellar(XLM) ke GTQ
Q2.078158
1 Stellar(XLM) ke GYD
$56.745108
1 Stellar(XLM) ke ISK
kr34.1838

Sumber Daya Stellar

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai Stellar, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Whitepaper
Situs Web Resmi Stellar
Explorer Blok

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Stellar

Berapa nilai Stellar (XLM) hari ini?
Harga live XLM dalam USD adalah 0.2713 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga XLM ke USD saat ini?
Harga XLM ke USD saat ini adalah $ 0.2713. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar Stellar?
Kapitalisasi pasar XLM adalah $ 8.71B USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar XLM?
Suplai beredar XLM adalah 32.10B USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) XLM?
XLM mencapai harga ATH sebesar 0.9381440281867981 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) XLM?
XLM mencapai harga ATL 0.001227100030519068 USD.
Berapa volume perdagangan XLM?
Volume perdagangan 24 jam live XLM adalah $ 11.35M USD.
Akankah harga XLM naik lebih tinggi tahun ini?
XLM mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga XLM untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 08:11:37 (UTC+8)

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

