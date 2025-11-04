BursaDEX+
Harga live XOCIETY hari ini adalah 0.001985 USD. Lacak informasi harga aktual XO ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga XO dengan mudah di MEXC sekarang.

Harga XOCIETY(XO)

Harga Live 1 XO ke USD:

$0.001986
-2.16%1D
USD
Grafik Harga Live XOCIETY (XO)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-04 18:32:24 (UTC+8)

Informasi Harga XOCIETY (XO) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.00193
Low 24 Jam
$ 0.002432
High 24 Jam

$ 0.00193
$ 0.002432
--
--
-0.21%

-2.16%

-26.51%

-26.51%

Harga aktual XOCIETY (XO) adalah $ 0.001985. Selama 24 jam terakhir, XO diperdagangkan antara low $ 0.00193 dan high $ 0.002432, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highXO adalah --, sedangkan harga all-time low aset ini adalah --.

Dalam hal kinerja jangka pendek, XO telah berubah sebesar -0.21% selama 1 jam terakhir, -2.16% selama 24 jam, dan -26.51% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar XOCIETY (XO)

--
$ 84.36K
$ 84.36K$ 84.36K

$ 9.92M
$ 9.92M$ 9.92M

--
5,000,000,000
5,000,000,000 5,000,000,000

SUI

Kapitalisasi Pasar XOCIETY saat ini adalah --, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 84.36K. Suplai beredar XO adalah --, dan total suplainya sebesar 5000000000. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 9.92M.

Riwayat Harga XOCIETY (XO) USD

Pantau perubahan harga XOCIETY untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.00004384-2.16%
30 Days$ -0.001094-35.54%
60 Hari$ -0.004177-67.79%
90 Hari$ -0.004797-70.74%
Perubahan Harga XOCIETY Hari Ini

Hari ini, XO tercatat mengalami perubahan sebesar $ -0.00004384 (-2.16%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga XOCIETY 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ -0.001094 (-35.54%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga XOCIETY 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, XO terlihat mengalami perubahan $ -0.004177 (-67.79%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga XOCIETY 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ -0.004797 (-70.74%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari XOCIETY (XO)?

Lihat halaman Riwayat Harga XOCIETY sekarang.

Apa yang dimaksud dengan XOCIETY (XO)

XOCIETY is a POP shooter infused with RPG progression set in a deep cyberpunk world, backed by investors such as HASHED, Neoclassic, Spartan, KRAFTON, and Sui. Notably, as the flagship gaming project on Sui, Xociety is the first pre-loaded game on the Sui Play device.

XOCIETY tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi XOCIETY Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.

Selain itu, Anda dapat:
- Periksa XO ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.
- Baca ulasan dan analisis tentang XOCIETY di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli XOCIETY dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga XOCIETY (USD)

Berapa nilai XOCIETY (XO) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda XOCIETY (XO) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk XOCIETY.

Cek prediksi harga XOCIETY sekarang!

Tokenomi XOCIETY (XO)

Memahami tokenomi XOCIETY (XO) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token XO sekarang!

Cara membeli XOCIETY (XO)

Ingin mengetahui cara membeli XOCIETY? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli XOCIETY di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

XO ke Mata Uang Lokal

1 XOCIETY(XO) ke VND
52.235275
1 XOCIETY(XO) ke AUD
A$0.00303705
1 XOCIETY(XO) ke GBP
0.0015086
1 XOCIETY(XO) ke EUR
0.0017071
1 XOCIETY(XO) ke USD
$0.001985
1 XOCIETY(XO) ke MYR
RM0.00831715
1 XOCIETY(XO) ke TRY
0.0835288
1 XOCIETY(XO) ke JPY
¥0.303705
1 XOCIETY(XO) ke ARS
ARS$2.9363708
1 XOCIETY(XO) ke RUB
0.16088425
1 XOCIETY(XO) ke INR
0.17604965
1 XOCIETY(XO) ke IDR
Rp33.0833201
1 XOCIETY(XO) ke PHP
0.116321
1 XOCIETY(XO) ke EGP
￡E.0.0938508
1 XOCIETY(XO) ke BRL
R$0.01065945
1 XOCIETY(XO) ke CAD
C$0.002779
1 XOCIETY(XO) ke BDT
0.2422494
1 XOCIETY(XO) ke NGN
2.8602262
1 XOCIETY(XO) ke COP
$7.664085
1 XOCIETY(XO) ke ZAR
R.0.0346581
1 XOCIETY(XO) ke UAH
0.0834494
1 XOCIETY(XO) ke TZS
T.Sh.4.877145
1 XOCIETY(XO) ke VES
Bs0.442655
1 XOCIETY(XO) ke CLP
$1.86193
1 XOCIETY(XO) ke PKR
Rs0.5608816
1 XOCIETY(XO) ke KZT
1.04254185
1 XOCIETY(XO) ke THB
฿0.0645522
1 XOCIETY(XO) ke TWD
NT$0.0612968
1 XOCIETY(XO) ke AED
د.إ0.00728495
1 XOCIETY(XO) ke CHF
Fr0.001588
1 XOCIETY(XO) ke HKD
HK$0.01542345
1 XOCIETY(XO) ke AMD
֏0.75936175
1 XOCIETY(XO) ke MAD
.د.م0.01848035
1 XOCIETY(XO) ke MXN
$0.0370004
1 XOCIETY(XO) ke SAR
ريال0.00744375
1 XOCIETY(XO) ke ETB
Br0.3029507
1 XOCIETY(XO) ke KES
KSh0.25644215
1 XOCIETY(XO) ke JOD
د.أ0.001407365
1 XOCIETY(XO) ke PLN
0.0073445
1 XOCIETY(XO) ke RON
лв0.0087737
1 XOCIETY(XO) ke SEK
kr0.01891705
1 XOCIETY(XO) ke BGN
лв0.00335465
1 XOCIETY(XO) ke HUF
Ft0.66991765
1 XOCIETY(XO) ke CZK
0.04202245
1 XOCIETY(XO) ke KWD
د.ك0.000609395
1 XOCIETY(XO) ke ILS
0.00649095
1 XOCIETY(XO) ke BOB
Bs0.01375605
1 XOCIETY(XO) ke AZN
0.0033745
1 XOCIETY(XO) ke TJS
SM0.0183017
1 XOCIETY(XO) ke GEL
0.0053992
1 XOCIETY(XO) ke AOA
Kz1.811114
1 XOCIETY(XO) ke BHD
.د.ب0.000748345
1 XOCIETY(XO) ke BMD
$0.001985
1 XOCIETY(XO) ke DKK
kr0.0128628
1 XOCIETY(XO) ke HNL
L0.0522849
1 XOCIETY(XO) ke MUR
0.0911115
1 XOCIETY(XO) ke NAD
$0.0343405
1 XOCIETY(XO) ke NOK
kr0.020247
1 XOCIETY(XO) ke NZD
$0.0034936
1 XOCIETY(XO) ke PAB
B/.0.001985
1 XOCIETY(XO) ke PGK
K0.00835685
1 XOCIETY(XO) ke QAR
ر.ق0.0072254
1 XOCIETY(XO) ke RSD
дин.0.2022318
1 XOCIETY(XO) ke UZS
soʻm23.91565715
1 XOCIETY(XO) ke ALL
L0.16674
1 XOCIETY(XO) ke ANG
ƒ0.00355315
1 XOCIETY(XO) ke AWG
ƒ0.00355315
1 XOCIETY(XO) ke BBD
$0.00397
1 XOCIETY(XO) ke BAM
KM0.00335465
1 XOCIETY(XO) ke BIF
Fr5.837885
1 XOCIETY(XO) ke BND
$0.0025805
1 XOCIETY(XO) ke BSD
$0.001985
1 XOCIETY(XO) ke JMD
$0.3185528
1 XOCIETY(XO) ke KHR
7.9718791
1 XOCIETY(XO) ke KMF
Fr0.84561
1 XOCIETY(XO) ke LAK
43.15217305
1 XOCIETY(XO) ke LKR
රු0.60425385
1 XOCIETY(XO) ke MDL
L0.0335862
1 XOCIETY(XO) ke MGA
Ar8.9414325
1 XOCIETY(XO) ke MOP
P0.01588
1 XOCIETY(XO) ke MVR
0.030569
1 XOCIETY(XO) ke MWK
MK3.44617835
1 XOCIETY(XO) ke MZN
MT0.12694075
1 XOCIETY(XO) ke NPR
रु0.2817112
1 XOCIETY(XO) ke PYG
14.07762
1 XOCIETY(XO) ke RWF
Fr2.880235
1 XOCIETY(XO) ke SBD
$0.01633655
1 XOCIETY(XO) ke SCR
0.02769075
1 XOCIETY(XO) ke SRD
$0.077018
1 XOCIETY(XO) ke SVC
$0.0173489
1 XOCIETY(XO) ke SZL
L0.0343405
1 XOCIETY(XO) ke TMT
m0.00696735
1 XOCIETY(XO) ke TND
د.ت0.00576841
1 XOCIETY(XO) ke TTD
$0.01343845
1 XOCIETY(XO) ke UGX
Sh6.91574
1 XOCIETY(XO) ke XAF
Fr1.13145
1 XOCIETY(XO) ke XCD
$0.0053595
1 XOCIETY(XO) ke XOF
Fr1.13145
1 XOCIETY(XO) ke XPF
Fr0.204455
1 XOCIETY(XO) ke BWP
P0.0266387
1 XOCIETY(XO) ke BZD
$0.00398985
1 XOCIETY(XO) ke CVE
$0.1903218
1 XOCIETY(XO) ke DJF
Fr0.351345
1 XOCIETY(XO) ke DOP
$0.12769505
1 XOCIETY(XO) ke DZD
د.ج0.25910205
1 XOCIETY(XO) ke FJD
$0.0045258
1 XOCIETY(XO) ke GNF
Fr17.259575
1 XOCIETY(XO) ke GTQ
Q0.0152051
1 XOCIETY(XO) ke GYD
$0.4151826
1 XOCIETY(XO) ke ISK
kr0.25011

Sumber Daya XOCIETY

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai XOCIETY, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Whitepaper
Situs Web Resmi XOCIETY
Explorer Blok

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang XOCIETY

Berapa nilai XOCIETY (XO) hari ini?
Harga live XO dalam USD adalah 0.001985 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga XO ke USD saat ini?
Harga XO ke USD saat ini adalah $ 0.001985. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar XOCIETY?
Kapitalisasi pasar XO adalah -- USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar XO?
Suplai beredar XO adalah -- USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) XO?
XO mencapai harga ATH sebesar -- USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) XO?
XO mencapai harga ATL -- USD.
Berapa volume perdagangan XO?
Volume perdagangan 24 jam live XO adalah $ 84.36K USD.
Akankah harga XO naik lebih tinggi tahun ini?
XO mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga XO untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-04 18:32:24 (UTC+8)

Perkembangan Industri Penting XOCIETY (XO)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-04 05:28:00Kabar Industri Terkini
Minggu lalu, produk investasi aset digital mengalami arus keluar bersih sebesar $360 juta, dengan arus keluar Bitcoin mencapai $946 juta
11-04 03:53:00Kabar Industri Terkini
ETF spot Ethereum AS mencatat arus masuk bersih sebesar $14,8 juta minggu lalu, dengan volume perdagangan mencapai $10 miliar
11-03 17:18:56Kabar Industri Terkini
Data: Volume perdagangan spot DEX Oktober mencapai rekor tertinggi sepanjang masa, volume perdagangan spot CEX mencapai level tertinggi sejak Januari tahun ini
11-02 15:42:00Kabar Industri Terkini
Total kapitalisasi pasar stablecoin menurun sebesar 0,45% selama minggu lalu, masih bertahan di atas $300 miliar
11-01 15:13:00Kabar Industri Terkini
Lilin bulanan Oktober Bitcoin ditutup turun 3,69%, menandai Oktober menurun ketiga dalam sejarah
11-01 13:14:00Kabar Industri Terkini
Pasar kripto menunjukkan sedikit pemanasan, ketiga indeks saham utama A.S. mencatat kenaikan bulanan berturut-turut setidaknya enam kali

Berita Populer

Kripto Sumbang Rp1,71 Triliun ke Penerimaan Pajak Indonesia Hingga September 2025

October 31, 2025

Cara Lapor Pajak Kripto di Indonesia

October 31, 2025

Investor Kripto di Indonesia Meningkat Tajam, Tembus 18,1 Juta pada 2025

October 31, 2025
Lihat Selengkapnya

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

Kalkulator XO ke USD

Jumlah

XO
XO
USD
USD

1 XO = 0.001984 USD

Perdagangkan XO

XO/USDT
$0.001986
-2.40%

Bergabunglah dengan MEXC Sekarang Juga

Biaya Maker Spot --, Biaya Taker Spot --
Biaya Maker Futures --, Biaya Taker Futures --

$103,771.63

$3,481.41

$160.81

$1.0002

$1.1696

$103,771.63

$3,481.41

$160.81

$2.2647

$0.16504

$0.0000

$0.0000

$0.00000

$0.00000

$0.00000

$0.07450

$51.410

$148.45

$0.3729

$0.0342

