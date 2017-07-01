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Analisis canggih MEXC AI memberikan perkembangan harian tentang Tezos, termasuk analisis teknis dan peluang investasi. Dapatkan wawasan harian terbaru sekarang!Analisis canggih MEXC AI memberikan perkembangan harian tentang Tezos, termasuk analisis teknis dan peluang investasi. Dapatkan wawasan harian terbaru sekarang!

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Analisis Teknis Tezos (XTZ) Hari Ini

Analisis Teknis Tezos (XTZ) Hari Ini

Halaman Analisis Tezos menyediakan wawasan buatan AI mengenai kinerja harian, tren harga, dan indikator teknis utama dari XTZ. Halaman ini menyoroti potensi pergerakan pasar, peluang perdagangan, dan pola teknis yang penting. Pelajari selengkapnya tentang analisis Tezos di bawah ini.

Perubahan Harga Tezos (XTZ)

Harga Saat Ini24 Jam7 Hari30 Hari90 Hari
$0.2072---8.73%-3.05%-46.24%
Ketahui selengkapnya tentang Harga Tezos

Indikator Teknikal Tezos

Analisis teknis mengamati pergerakan harga dan indikator umum untuk memahami tren dan momentum. Berikut adalah gambaran otomatis dari Tezos di berbagai rentang waktu, yang merangkum bias teknis saat ini dan hal yang ditunjukkan grafik selanjutnya. Ini adalah analisis teknis—bukan prakiraan yang dijamin kebenarannya, jadi harap lakukan riset Anda sendiri dan kelola risiko dengan tepat.

Strong SellJualNetralBeliStrong Buy
Jual
Jual 12
Netral 10
Beli 4
Moving Averages:JualJual 6Netral 6Beli 2
Indikator Teknis:JualJual 6Netral 4Beli 2
Nama
Klasik
Fibonacci
R3
0.2073
0.2073
R2
0.2073
0.2072
R1
0.2072
0.2072
PP
0.2072
0.2072
S1
0.2071
0.2071
S2
0.2071
0.2071
S3
0.207
0.2071

Sinyal Pasar Tezos

Volume Order Terbuka Bersih Saat Ini
0.04M
$3.30 M
$3.25 M
Pembelian Tertunda (USDT)
Penjualan Tertunda (USDT)
Selisih Beli-Jual Aktif 3 Hari
0.13M
Pembelian Aktif 3 Hari
$0.81 M
Penjualan Aktif 3 Hari
$0.69 M
Selisih Beli-Jual Aktif 7 Hari
0.12M
Pembelian Aktif 7 Hari
$0.92 M
Penjualan Aktif 7 Hari
$0.80 M

Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi.

Aliran Modal Tezos

Aliran Masuk BersihHarga XTZUSDT
RiwayatAliran Masuk BersihHarga
2026-07-28-$0.01 M0.21
2026-07-27-$0.14 M0.21
2026-07-26-$0.01 M0.22
2026-07-25-$0.02 M0.22
2026-07-24$0.12 M0.23

Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi.

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Pasangan
Harga
Perubahan 24 Jam
Volume 24 Jam
XTZ/USDT
$0.2072
$0.2072$0.2072
0.00%
0.00% (USDT)

Penafian

Informasi yang diberikan dalam materi ini bukan merupakan saran investasi, perpajakan, hukum, keuangan, akuntansi, atau saran profesional lainnya, serta tidak berfungsi sebagai rekomendasi untuk membeli, menjual, atau memiliki aset apa pun. MEXC Learn menyediakan konten ini untuk tujuan informasi saja dan tidak menawarkan saran investasi. Pastikan Anda sepenuhnya memahami risiko yang ada dan berhati-hatilah saat berinvestasi. MEXC tidak bertanggung jawab terhadap keputusan investasi pengguna.

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1 XTZ = 0.2072 USD

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