Analisis Teknis Tezos (XTZ) Hari Ini Halaman Analisis Tezos menyediakan wawasan buatan AI mengenai kinerja harian, tren harga, dan indikator teknis utama dari XTZ. Halaman ini menyoroti potensi pergerakan pasar, peluang perdagangan, dan pola teknis yang penting. Pelajari selengkapnya tentang analisis Tezos di bawah ini. Daftar

Perubahan Harga Tezos (XTZ) Harga Saat Ini 24 Jam 7 Hari 30 Hari 90 Hari $0.2072 -- -8.73% -3.05% -46.24%

Indikator Teknikal Tezos

Analisis teknis mengamati pergerakan harga dan indikator umum untuk memahami tren dan momentum. Berikut adalah gambaran otomatis dari Tezos di berbagai rentang waktu, yang merangkum bias teknis saat ini dan hal yang ditunjukkan grafik selanjutnya. Ini adalah analisis teknis—bukan prakiraan yang dijamin kebenarannya, jadi harap lakukan riset Anda sendiri dan kelola risiko dengan tepat.

1 mnt 5 mnt 15 mnt 30 mnt 1 Jam 4 Jam 8 Jam 1 Hari 1 Mgu Strong Sell Jual Netral Beli Strong Buy Jual Jual 12 Netral 10 Beli 4 Moving Averages : Jual Jual 6 Netral 6 Beli 2 Indikator Teknis : Jual Jual 6 Netral 4 Beli 2 Titik Pivot Moving Averages Indikator Teknis Nama Klasik Fibonacci R3 0.2073 0.2073 R2 0.2073 0.2072 R1 0.2072 0.2072 PP 0.2072 0.2072 S1 0.2071 0.2071 S2 0.2071 0.2071 S3 0.207 0.2071

Sinyal Pasar Tezos Volume Order Terbuka Bersih Saat Ini 0.04M $3.30 M $3.25 M Pembelian Tertunda (USDT) Penjualan Tertunda (USDT) Selisih Beli-Jual Aktif 3 Hari 0.13M Pembelian Aktif 3 Hari $0.81 M Penjualan Aktif 3 Hari $0.69 M Selisih Beli-Jual Aktif 7 Hari 0.12M Pembelian Aktif 7 Hari $0.92 M Penjualan Aktif 7 Hari $0.80 M Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi. Aliran Modal Tezos Aliran Masuk Bersih Harga XTZUSDT Riwayat Aliran Masuk Bersih Harga 2026-07-28 -$0.01 M 0.21 2026-07-27 -$0.14 M 0.21 2026-07-26 -$0.01 M 0.22 2026-07-25 -$0.02 M 0.22 2026-07-24 $0.12 M 0.23 Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi.

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