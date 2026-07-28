Analisis Teknis Verge (XVG) Hari Ini Halaman Analisis Verge menyediakan wawasan buatan AI mengenai kinerja harian, tren harga, dan indikator teknis utama dari XVG. Halaman ini menyoroti potensi pergerakan pasar, peluang perdagangan, dan pola teknis yang penting. Pelajari selengkapnya tentang analisis Verge di bawah ini. Daftar

Perubahan Harga Verge (XVG) Harga Saat Ini 24 Jam 7 Hari 30 Hari 90 Hari $0.002127 -- +1.18% -5.09% -34.70%

Indikator Teknikal Verge

Analisis teknis mengamati pergerakan harga dan indikator umum untuk memahami tren dan momentum. Berikut adalah gambaran otomatis dari Verge di berbagai rentang waktu, yang merangkum bias teknis saat ini dan hal yang ditunjukkan grafik selanjutnya. Ini adalah analisis teknis—bukan prakiraan yang dijamin kebenarannya, jadi harap lakukan riset Anda sendiri dan kelola risiko dengan tepat.

1 mnt 5 mnt 15 mnt 30 mnt 1 Jam 4 Jam 8 Jam 1 Hari 1 Mgu Strong Sell Jual Netral Beli Strong Buy Jual Jual 16 Netral 4 Beli 6 Moving Averages : Jual Jual 10 Netral 1 Beli 3 Indikator Teknis : Jual Jual 6 Netral 3 Beli 3 Titik Pivot Moving Averages Indikator Teknis Nama Klasik Fibonacci R3 0.002135 0.002134 R2 0.002134 0.002133 R1 0.002133 0.002133 PP 0.002132 0.002132 S1 0.002131 0.002131 S2 0.00213 0.002131 S3 0.002129 0.00213

Sinyal Pasar Verge Volume Order Terbuka Bersih Saat Ini -0.54M $11.72 M $12.26 M Pembelian Tertunda (USDT) Penjualan Tertunda (USDT) Selisih Beli-Jual Aktif 3 Hari -0.02M Pembelian Aktif 3 Hari $0.12 M Penjualan Aktif 3 Hari $0.14 M Selisih Beli-Jual Aktif 7 Hari -0.03M Pembelian Aktif 7 Hari $0.26 M Penjualan Aktif 7 Hari $0.29 M Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi. Aliran Modal Verge Aliran Masuk Bersih Harga XVGUSDT Riwayat Aliran Masuk Bersih Harga 2026-07-28 -$0.05 M 0.00 2026-07-27 $0.03 M 0.00 2026-07-26 -$0.02 M 0.00 2026-07-25 -$0.01 M 0.00 2026-07-24 $0.00 M 0.00 Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi.

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