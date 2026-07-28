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Analisis canggih MEXC AI memberikan perkembangan harian tentang Verge, termasuk analisis teknis dan peluang investasi. Dapatkan wawasan harian terbaru sekarang!Analisis canggih MEXC AI memberikan perkembangan harian tentang Verge, termasuk analisis teknis dan peluang investasi. Dapatkan wawasan harian terbaru sekarang!

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Analisis Teknis Verge (XVG) Hari Ini

Analisis Teknis Verge (XVG) Hari Ini

Halaman Analisis Verge menyediakan wawasan buatan AI mengenai kinerja harian, tren harga, dan indikator teknis utama dari XVG. Halaman ini menyoroti potensi pergerakan pasar, peluang perdagangan, dan pola teknis yang penting. Pelajari selengkapnya tentang analisis Verge di bawah ini.

Perubahan Harga Verge (XVG)

Harga Saat Ini24 Jam7 Hari30 Hari90 Hari
$0.002127--+1.18%-5.09%-34.70%
Ketahui selengkapnya tentang Harga Verge

Indikator Teknikal Verge

Analisis teknis mengamati pergerakan harga dan indikator umum untuk memahami tren dan momentum. Berikut adalah gambaran otomatis dari Verge di berbagai rentang waktu, yang merangkum bias teknis saat ini dan hal yang ditunjukkan grafik selanjutnya. Ini adalah analisis teknis—bukan prakiraan yang dijamin kebenarannya, jadi harap lakukan riset Anda sendiri dan kelola risiko dengan tepat.

Strong SellJualNetralBeliStrong Buy
Jual
Jual 16
Netral 4
Beli 6
Moving Averages:JualJual 10Netral 1Beli 3
Indikator Teknis:JualJual 6Netral 3Beli 3
Nama
Klasik
Fibonacci
R3
0.002135
0.002134
R2
0.002134
0.002133
R1
0.002133
0.002133
PP
0.002132
0.002132
S1
0.002131
0.002131
S2
0.00213
0.002131
S3
0.002129
0.00213

Sinyal Pasar Verge

Volume Order Terbuka Bersih Saat Ini
-0.54M
$11.72 M
$12.26 M
Pembelian Tertunda (USDT)
Penjualan Tertunda (USDT)
Selisih Beli-Jual Aktif 3 Hari
-0.02M
Pembelian Aktif 3 Hari
$0.12 M
Penjualan Aktif 3 Hari
$0.14 M
Selisih Beli-Jual Aktif 7 Hari
-0.03M
Pembelian Aktif 7 Hari
$0.26 M
Penjualan Aktif 7 Hari
$0.29 M

Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi.

Aliran Modal Verge

Aliran Masuk BersihHarga XVGUSDT
RiwayatAliran Masuk BersihHarga
2026-07-28-$0.05 M0.00
2026-07-27$0.03 M0.00
2026-07-26-$0.02 M0.00
2026-07-25-$0.01 M0.00
2026-07-24$0.00 M0.00

Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi.

Jelajahi Verge Selengkapnya

Perdagangkan Pasar Verge (XVG) di MEXC

Jelajahi pasar spot dan futures, lihat harga dan volume Verge secara live, dan perdagangkan secara langsung.

Pasangan
Harga
Perubahan 24 Jam
Volume 24 Jam
XVG/USDT
$0.002127
$0.002127$0.002127
0.00%
0.00% (USDT)
XVG/USDC
$0.002127
$0.002127$0.002127
0.00%
0.00% (USDT)

Penafian

Informasi yang diberikan dalam materi ini bukan merupakan saran investasi, perpajakan, hukum, keuangan, akuntansi, atau saran profesional lainnya, serta tidak berfungsi sebagai rekomendasi untuk membeli, menjual, atau memiliki aset apa pun. MEXC Learn menyediakan konten ini untuk tujuan informasi saja dan tidak menawarkan saran investasi. Pastikan Anda sepenuhnya memahami risiko yang ada dan berhati-hatilah saat berinvestasi. MEXC tidak bertanggung jawab terhadap keputusan investasi pengguna.

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1 XVG = 0.002127 USD

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