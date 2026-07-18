Analisis Teknis Venus (XVS) Hari Ini Halaman Analisis Venus menyediakan wawasan buatan AI mengenai kinerja harian, tren harga, dan indikator teknis utama dari XVS. Halaman ini menyoroti potensi pergerakan pasar, peluang perdagangan, dan pola teknis yang penting. Pelajari selengkapnya tentang analisis Venus di bawah ini. Daftar

Perubahan Harga Venus (XVS) Harga Saat Ini 24 Jam 7 Hari 30 Hari 90 Hari $2.7844 -- +0.18% +14.06% +6.32%

Indikator Teknikal Venus

Analisis teknis mengamati pergerakan harga dan indikator umum untuk memahami tren dan momentum. Berikut adalah gambaran otomatis dari Venus di berbagai rentang waktu, yang merangkum bias teknis saat ini dan hal yang ditunjukkan grafik selanjutnya. Ini adalah analisis teknis—bukan prakiraan yang dijamin kebenarannya, jadi harap lakukan riset Anda sendiri dan kelola risiko dengan tepat.

1 mnt 5 mnt 15 mnt 30 mnt 1 Jam 4 Jam 8 Jam 1 Hari 1 Mgu Strong Sell Jual Netral Beli Strong Buy Jual Jual 18 Netral 0 Beli 8 Moving Averages : Strong Sell Jual 14 Netral 0 Beli 0 Indikator Teknis : Beli Jual 4 Netral 0 Beli 8 Titik Pivot Moving Averages Indikator Teknis Nama Klasik Fibonacci R3 2.7823 2.7816 R2 2.7816 2.7812 R1 2.7813 2.781 PP 2.7806 2.7806 S1 2.7803 2.7802 S2 2.7796 2.78 S3 2.7793 2.7796

Sinyal Pasar Venus Volume Order Terbuka Bersih Saat Ini -0.40M $6.47 M $6.86 M Pembelian Tertunda (USDT) Penjualan Tertunda (USDT) Selisih Beli-Jual Aktif 3 Hari 0.01M Pembelian Aktif 3 Hari $0.05 M Penjualan Aktif 3 Hari $0.05 M Selisih Beli-Jual Aktif 7 Hari 0.03M Pembelian Aktif 7 Hari $0.21 M Penjualan Aktif 7 Hari $0.18 M Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi. Aliran Modal Venus Aliran Masuk Bersih Harga XVSUSDT Riwayat Aliran Masuk Bersih Harga 2026-07-28 $0.00 M 2.79 2026-07-27 $0.03 M 2.77 2026-07-26 $0.01 M 2.95 2026-07-25 -$0.03 M 2.87 2026-07-24 $0.13 M 2.92 Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi.

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