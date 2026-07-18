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Analisis canggih MEXC AI memberikan perkembangan harian tentang YearnFinance, termasuk analisis teknis dan peluang investasi. Dapatkan wawasan harian terbaru sekarang!Analisis canggih MEXC AI memberikan perkembangan harian tentang YearnFinance, termasuk analisis teknis dan peluang investasi. Dapatkan wawasan harian terbaru sekarang!

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Analisis Teknis YearnFinance (YFI) Hari Ini

Analisis Teknis YearnFinance (YFI) Hari Ini

Halaman Analisis YearnFinance menyediakan wawasan buatan AI mengenai kinerja harian, tren harga, dan indikator teknis utama dari YFI. Halaman ini menyoroti potensi pergerakan pasar, peluang perdagangan, dan pola teknis yang penting. Pelajari selengkapnya tentang analisis YearnFinance di bawah ini.

Perubahan Harga YearnFinance (YFI)

Harga Saat Ini24 Jam7 Hari30 Hari90 Hari
$2,117.2---0.04%+28.88%-22.68%
Ketahui selengkapnya tentang Harga YearnFinance

Indikator Teknikal YearnFinance

Analisis teknis mengamati pergerakan harga dan indikator umum untuk memahami tren dan momentum. Berikut adalah gambaran otomatis dari YearnFinance di berbagai rentang waktu, yang merangkum bias teknis saat ini dan hal yang ditunjukkan grafik selanjutnya. Ini adalah analisis teknis—bukan prakiraan yang dijamin kebenarannya, jadi harap lakukan riset Anda sendiri dan kelola risiko dengan tepat.

Strong SellJualNetralBeliStrong Buy
Jual
Jual 16
Netral 2
Beli 8
Moving Averages:Strong SellJual 12Netral 0Beli 2
Indikator Teknis:BeliJual 4Netral 2Beli 6
Nama
Klasik
Fibonacci
R3
2,115.3333
2,114.6666
R2
2,114.6666
2,114.2846
R1
2,114.3333
2,114.0486
PP
2,113.6666
2,113.6666
S1
2,113.3333
2,113.2846
S2
2,112.6666
2,113.0486
S3
2,112.3333
2,112.6666

Sinyal Pasar YearnFinance

Volume Order Terbuka Bersih Saat Ini
-0.08M
$2.05 M
$2.13 M
Pembelian Tertunda (USDT)
Penjualan Tertunda (USDT)
Selisih Beli-Jual Aktif 3 Hari
-0.01M
Pembelian Aktif 3 Hari
$0.20 M
Penjualan Aktif 3 Hari
$0.22 M
Selisih Beli-Jual Aktif 7 Hari
-0.05M
Pembelian Aktif 7 Hari
$0.38 M
Penjualan Aktif 7 Hari
$0.43 M

Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi.

Aliran Modal YearnFinance

Aliran Masuk BersihHarga YFIUSDT
RiwayatAliran Masuk BersihHarga
2026-07-28$0.03 M2,129.90
2026-07-27-$0.07 M2,085.10
2026-07-26-$0.03 M2,123.20
2026-07-25$0.00 M2,075.00
2026-07-24-$0.06 M2,101.40

Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi.

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Perdagangkan Pasar YearnFinance (YFI) di MEXC

Jelajahi pasar spot dan futures, lihat harga dan volume YearnFinance secara live, dan perdagangkan secara langsung.

Pasangan
Harga
Perubahan 24 Jam
Volume 24 Jam
YFI/USDT
$2,117.2
$2,117.2$2,117.2
0.00%
0.00% (USDT)

Penafian

Informasi yang diberikan dalam materi ini bukan merupakan saran investasi, perpajakan, hukum, keuangan, akuntansi, atau saran profesional lainnya, serta tidak berfungsi sebagai rekomendasi untuk membeli, menjual, atau memiliki aset apa pun. MEXC Learn menyediakan konten ini untuk tujuan informasi saja dan tidak menawarkan saran investasi. Pastikan Anda sepenuhnya memahami risiko yang ada dan berhati-hatilah saat berinvestasi. MEXC tidak bertanggung jawab terhadap keputusan investasi pengguna.

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1 YFI = 2,117.2 USD

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