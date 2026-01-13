Harga AI Agent Layer Hari Ini

Harga live AI Agent Layer (AIFUN) hari ini adalah $ 0, dengan perubahan 7.26% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi AIFUN ke USD saat ini adalah $ 0 per AIFUN.

AI Agent Layer saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 61,672, dengan suplai yang beredar 481.96M AIFUN. Selama 24 jam terakhir, AIFUN diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.138049, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam kinerja jangka pendek, AIFUN bergerak +0.09% dalam satu jam terakhir dan +3.66% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar AI Agent Layer (AIFUN)

Kapitalisasi Pasar $ 61.67K$ 61.67K $ 61.67K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 63.39K$ 63.39K $ 63.39K Suplai Peredaran 481.96M 481.96M 481.96M Total Suplai 495,353,628.35247695 495,353,628.35247695 495,353,628.35247695

