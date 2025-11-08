Harga AI Virtual Agents Hari Ini

Harga live AI Virtual Agents (AIVIA) hari ini adalah --, dengan perubahan 0.00% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi AIVIA ke USD saat ini adalah -- per AIVIA.

AI Virtual Agents saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 9,107.35, dengan suplai yang beredar 999.80M AIVIA. Selama 24 jam terakhir, AIVIA diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.00119097, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam kinerja jangka pendek, AIVIA bergerak -- dalam satu jam terakhir dan -0.80% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar AI Virtual Agents (AIVIA)

Kapitalisasi Pasar $ 9.11K$ 9.11K $ 9.11K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 9.11K$ 9.11K $ 9.11K Suplai Peredaran 999.80M 999.80M 999.80M Total Suplai 999,804,282.077752 999,804,282.077752 999,804,282.077752

Kapitalisasi Pasar AI Virtual Agents saat ini adalah $ 9.11K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar AIVIA adalah 999.80M, dan total suplainya sebesar 999804282.077752. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 9.11K.