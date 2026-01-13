Berapa nilai Argus Foundation saat ini?

Argus Foundation saat ini diperdagangkan seharga Rp0.11841282758365000, dengan pergerakan harga sebesar 5.81% selama 24 jam terakhir. Harga langsung ini memberikan gambaran tentang aktivitas pasar dan sentimen investor secara real-time.

Apa arah pergerakan ARGUS hari ini, naik atau turun?

ARGUS telah menunjukkan pergerakan harga selama 24 jam terakhir, mencerminkan bagaimana pasar bereaksi terhadap berita terbaru, volume perdagangan, dan perkembangan dalam ekosistem Solana Ecosystem,Wallets,Pump.fun Ecosystem.

Seberapa populer Argus Foundation hari ini?

Token tersebut telah mencatat volume perdagangan 24 jam sebesar Rp--, yang menunjukkan berapa banyak trader yang aktif membeli atau menjual ARGUS.

Apa yang membuat Argus Foundation berbeda dari aset kripto lainnya?

Sebagai bagian dari kategori Solana Ecosystem,Wallets,Pump.fun Ecosystem dan dibangun di atas jaringan --, ARGUS menawarkan utilitas dan peran spesifik dalam ekosistemnya, yang mungkin mencakup pembayaran, staking, tata kelola, atau kasus penggunaan khusus aplikasi.

Berapa jumlah ARGUS yang beredar di pasar?

Terdapat 999987957.979803 token yang beredar saat ini, yang membantu menentukan kelangkaan token serta nilai pasar secara keseluruhan.

Berapa harga tertinggi dan terendah Argus Foundation sepanjang masa?

Harga tertinggi token ini (ATH) adalah Rp8.48630878992810000, sementara titik terendahnya (ATL) adalah Rp0.09045190385835000, memberikan konteks penting bagi investor jangka panjang yang mengevaluasi siklus harga.