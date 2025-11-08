Harga AutoAir AI Hari Ini

Harga live AutoAir AI (AAI) hari ini adalah $ 0.00155623, dengan perubahan 1.09% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi AAI ke USD saat ini adalah $ 0.00155623 per AAI.

AutoAir AI saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 51,745, dengan suplai yang beredar 33.25M AAI. Selama 24 jam terakhir, AAI diperdagangkan antara $ 0.0015213 (low) dan $ 0.00155623 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.333577, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00017005.

Dalam kinerja jangka pendek, AAI bergerak -- dalam satu jam terakhir dan -12.55% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar AutoAir AI (AAI)

Kapitalisasi Pasar $ 51.75K$ 51.75K $ 51.75K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 155.62K$ 155.62K $ 155.62K Suplai Peredaran 33.25M 33.25M 33.25M Total Suplai 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Kapitalisasi Pasar AutoAir AI saat ini adalah $ 51.75K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar AAI adalah 33.25M, dan total suplainya sebesar 100000000.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 155.62K.