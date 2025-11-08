Harga AutoAir AI (AAI)
Harga live AutoAir AI (AAI) hari ini adalah $ 0.00155623, dengan perubahan 1.09% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi AAI ke USD saat ini adalah $ 0.00155623 per AAI.
AutoAir AI saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 51,745, dengan suplai yang beredar 33.25M AAI. Selama 24 jam terakhir, AAI diperdagangkan antara $ 0.0015213 (low) dan $ 0.00155623 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.333577, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00017005.
Dalam kinerja jangka pendek, AAI bergerak -- dalam satu jam terakhir dan -12.55% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.
Kapitalisasi Pasar AutoAir AI saat ini adalah $ 51.75K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar AAI adalah 33.25M, dan total suplainya sebesar 100000000.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 155.62K.
--
+1.09%
-12.55%
-12.55%
Sepanjang hari ini, perubahan harga AutoAir AI ke USD adalah $ 0.
Dalam 30 hari terakhir, perubahan harga AutoAir AI ke USD adalah $ -0.0008861165.
Dalam 60 hari terakhir, perubahan harga AutoAir AI ke USD adalah $ -0.0008094548.
Dalam 90 hari terakhir, perubahan harga AutoAir AI ke USD adalah $ -0.0022786841854993165.
|Periode
|Perubahan (USD)
|Perubahan (%)
|Hari ini
|$ 0
|+1.09%
|30 Days
|$ -0.0008861165
|-56.93%
|60 Hari
|$ -0.0008094548
|-52.01%
|90 Hari
|$ -0.0022786841854993165
|-59.41%
Pada tahun 2040, harga AutoAir AI berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar0.00%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ --.
What is AutoAir AI? AutoAir AI is an innovation Telegram bot revolutionizing the way users engage with airdrops in the cryptocurrency space. Leveraged AI technology, AutoAir AI simplifies the process of discovering and participating in airdrops across various blockchain networks. By utilizing advanced technology, AutoAir AI enables users to effortlessly navigate the complex landscape of decentralized finance (DeFi) and access exclusive token rewards with ease.
What makes AutoAir AI Unique? What sets AutoAir AI apart is its strategic blend of cutting-edge technology and user-centric design. Unlike traditional airdrop platforms, AutoAir AI employs sophisticated algorithms to streamline the airdrop hunting experience, ensuring users never miss out on lucrative opportunities. Additionally, its intuitive interface and seamless integration with Telegram provide users with unparalleled convenience, allowing them to engage with airdrops anytime, anywhere.
What’s Next for AutoAir AI? Looking ahead, AutoAir AI is committed to continuous innovation and expansion. The team behind AutoAir AI is dedicated to enhancing the platform's functionality and user experience through ongoing development and updates. Future plans include the integration of new blockchain networks, further optimization of AI algorithms, and the introduction of advanced features to empower users in their DeFi journey.
What can AutoAir AI (AAI) Be Used For? AutoAir AI (AAI) serves as the native governance token of the platform, offering holders various benefits and utilities within the AutoAir AI ecosystem. Holders of AAI have the opportunity to participate in governance decisions, earn rewards through staking and liquidity provision, and unlock exclusive features and privileges. Additionally, AAI can be used to access premium services, pay transaction fees, and airdrops facilitated by the platform.
With its innovative approach to airdrop farming and commitment to empowering users in the DeFi space, AutoAir AI continues to lead the way towards a more accessible and inclusive crypto ecosystem.
MEXC adalah bursa mata uang kripto terkemuka yang dipercaya oleh lebih dari 10 juta pengguna di seluruh dunia. MEXC dikenal sebagai bursa yang menawarkan pilihan token terbanyak, listing token tercepat, dan biaya trading terendah di pasar. Bergabunglah dengan MEXC sekarang juga untuk menikmati likuiditas terbaik dan biaya paling kompetitif di pasar!
|Waktu (UTC+8)
|Jenis
|Informasi
|11-07 01:12:41
|Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
|11-06 14:15:13
|Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
|11-06 11:42:30
|Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
|11-05 17:18:00
|Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
|11-05 10:42:00
|Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
|11-04 17:22:15
|Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"
Mata uang kripto teratas beserta data pasar tersedia di MEXC
Mata uang kripto yang sedang tren saat ini dan menarik perhatian pasar yang signifikan
Mata uang kripto yang baru saja masuk listing dan tersedia untuk trading
Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.