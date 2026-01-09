BursaDEX+
Harga live Banana Tape Wall hari ini adalah 0 USD. Kapitalisasi pasar BTW adalah 63,628 USD. Lacak informasi harga aktual BTW ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi di Indonesia!

Selengkapnya Tentang BTW

Info Harga BTW

Penjelasan BTW

Situs Web Resmi BTW

Tokenomi BTW

Prakiraan Harga BTW

Harga Banana Tape Wall (BTW)

Harga Live 1 BTW ke USD:

+1.80%1D
Data token ini bersumber dari pihak ketiga. MEXC hanya bertindak sebagai agregator informasi.
Grafik Harga Live Banana Tape Wall (BTW)
Halaman terakhir diperbarui: 2026-01-09 12:08:17 (UTC+8)

Harga Banana Tape Wall Hari Ini

Harga live Banana Tape Wall (BTW) hari ini adalah $ 0, dengan perubahan 2.00% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi BTW ke USD saat ini adalah $ 0 per BTW.

Banana Tape Wall saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 63,628, dengan suplai yang beredar 999.41M BTW. Selama 24 jam terakhir, BTW diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.01869428, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam kinerja jangka pendek, BTW bergerak +0.09% dalam satu jam terakhir dan +6.83% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Banana Tape Wall (BTW)

Kapitalisasi Pasar Banana Tape Wall saat ini adalah $ 63.63K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar BTW adalah 999.41M, dan total suplainya sebesar 999412038.105364. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 63.63K.

Riwayat Harga Banana Tape Wall USD

Riwayat Harga Banana Tape Wall (BTW) USD

Sepanjang hari ini, perubahan harga Banana Tape Wall ke USD adalah $ 0.
Dalam 30 hari terakhir, perubahan harga Banana Tape Wall ke USD adalah $ 0.
Dalam 60 hari terakhir, perubahan harga Banana Tape Wall ke USD adalah $ 0.
Dalam 90 hari terakhir, perubahan harga Banana Tape Wall ke USD adalah $ 0.

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ 0+2.00%
30 Days$ 0-1.37%
60 Hari$ 0-30.18%
90 Hari$ 0--

Prediksi Harga untuk Banana Tape Wall

Prediksi Harga Banana Tape Wall (BTW) untuk Tahun 2030 (dalam 4 tahun)
Berdasarkan modul prediksi harga di atas, harga target BTW pada tahun 2030 adalah $ -- dengan tingkat pertumbuhan 0.00%.
Prediksi Harga Banana Tape Wall (BTW) untuk Tahun 2040 (Dalam 14 Tahun)

Pada tahun 2040, harga Banana Tape Wall berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar0.00%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ --.

Untuk mendapatkan proyeksi skenario aktual dan analisis yang lebih personal, pengguna dapat memanfaatkan Alat Prediksi Harga MEXC dan Wawasan Pasar AI.
Penafian: Skenario ini bersifat ilustratif dan edukatif; mata uang kripto bersifat fluktuatif—lakukan riset Anda sendiri (DYOR) sebelum mengambil keputusan.
Ingin tahu harga Banana Tape Wall yang akan dicapai pada tahun 2026–2027? Kunjungi halaman Prediksi Harga kami untuk prediksi harga BTW pada tahun 2026–2027 dengan mengklik Prediksi Harga Banana Tape Wall.

MEXC adalah bursa mata uang kripto terkemuka yang dipercaya oleh lebih dari 10 juta pengguna di seluruh dunia. MEXC dikenal sebagai bursa yang menawarkan pilihan token terbanyak, listing token tercepat, dan biaya trading terendah di pasar. Bergabunglah dengan MEXC sekarang juga untuk menikmati likuiditas terbaik dan biaya paling kompetitif di pasar!

Sumber Daya Banana Tape Wall (BTW)

Situs Web Resmi

Tentang Banana Tape Wall

Berapa harga real-time Banana Tape Wall hari ini?

Harga live Banana Tape Wall berada pada Rp1.07065920896928000, bergerak 1.99% dalam 24 jam terakhir. Angka ini diperbarui secara konstan untuk mencerminkan kondisi pasar global yang akurat.

Bagaimana struktur harga harian untuk BTW?

BTW telah diperdagangkan antara Rp1.01718510366816000 dan Rp1.07570393588448000, memberikan wawasan tentang kekuatan harga intraday serta zona breakout potensial.

Berapa volatilitas yang ditunjukkan Banana Tape Wall hari ini?

Token tersebut mengalami volatilitas sebesar --% dalam sehari terakhir, membantu para trader menentukan apakah pasar stabil atau sangat responsif.

Dalam zona teknikal mana BTW saat ini diperdagangkan?

Pergeseran harga relatif terhadap tertinggi dan terendah terbaru menunjukkan bahwa BTW menunjukkan momentum jangka pendek yang moderat, dipengaruhi oleh likuiditas dan arah pasar secara keseluruhan.

Apa peringkat dan ukuran pasar secara keseluruhan untuk Banana Tape Wall?

Dengan kapitalisasi pasar sebesar Rp1069952947.201152000, Banana Tape Wall berada di peringkat #7929, menunjukkan kehadiran pasar yang kuat dan minat investor.

Berapa aktivitas perdagangan yang dialami BTW baru-baru ini?

Token tersebut mencatat volume perdagangan 24 jam sebesar Rp--, menunjukkan partisipasi aktif dari para trader global.

Bagaimana perbandingan Banana Tape Wall dengan ATH dan ATL-nya?

ATH-nya adalah Rp314.35845825428352000, sementara ATL-nya adalah Rp0.9198218742048000, memberikan perspektif mengenai potensi harga jangka panjang dan penurunan harga.

Fundamental apa saja yang memengaruhi perilaku pasar BTW?

Faktor utama meliputi pasokan beredar (999412038.105364 token), kinerja kategori dalam Solana Ecosystem,Meme,Solana Meme,Pump.fun Ecosystem, serta aktivitas on-chain di seluruh --, yang semuanya membentuk pergerakan harga token tersebut.

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Banana Tape Wall

Halaman terakhir diperbarui: 2026-01-09 12:08:17 (UTC+8)

Perkembangan Industri Penting Banana Tape Wall (BTW)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
01-08 16:18:55Kabar Industri Terkini
TVL DeFi Stabil Turun ke $29.231, Mayoritas TVL Blockchain Publik Baru Menguap Signifikan dari Puncak Bull Run Ini
01-07 09:17:19Kabar Industri Terkini
Kemarin, ETF spot Bitcoin AS mencatat arus keluar bersih sebesar $243,2 juta, sementara ETF Ethereum mencatat arus masuk bersih sebesar $114,7 juta
01-07 07:35:32Kabar Industri Terkini
Bitcoin Mundur Bersamaan dengan Koin Meme Lama, "114514" Anjlok Lebih dari 90% dalam Satu Hari
01-06 21:10:15Kabar Industri Terkini
Aplikasi Ekosistem Solana Mencapai Pendapatan Tahunan Sebesar $2,39 Miliar, Naik 46% Secara Tahunan, Mencapai Rekor Tertinggi
01-06 14:41:58Kabar Industri Terkini
Ekosistem Solana Pulih, PENGU, FARTCOIN, WIF dan Token Mapan Lainnya Mencatat Keuntungan Lebih dari 40% dalam 7 Hari Terakhir
01-06 14:28:48Kabar Industri Terkini
Beberapa Token Base Chain Melonjak, Kapitalisasi Pasar CLANKER Melampaui $44 Juta

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.