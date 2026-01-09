Berapa harga real-time Banana Tape Wall hari ini?

Harga live Banana Tape Wall berada pada Rp1.07065920896928000, bergerak 1.99% dalam 24 jam terakhir. Angka ini diperbarui secara konstan untuk mencerminkan kondisi pasar global yang akurat.

Bagaimana struktur harga harian untuk BTW?

BTW telah diperdagangkan antara Rp1.01718510366816000 dan Rp1.07570393588448000, memberikan wawasan tentang kekuatan harga intraday serta zona breakout potensial.

Berapa volatilitas yang ditunjukkan Banana Tape Wall hari ini?

Token tersebut mengalami volatilitas sebesar --% dalam sehari terakhir, membantu para trader menentukan apakah pasar stabil atau sangat responsif.

Dalam zona teknikal mana BTW saat ini diperdagangkan?

Pergeseran harga relatif terhadap tertinggi dan terendah terbaru menunjukkan bahwa BTW menunjukkan momentum jangka pendek yang moderat, dipengaruhi oleh likuiditas dan arah pasar secara keseluruhan.

Apa peringkat dan ukuran pasar secara keseluruhan untuk Banana Tape Wall?

Dengan kapitalisasi pasar sebesar Rp1069952947.201152000, Banana Tape Wall berada di peringkat #7929, menunjukkan kehadiran pasar yang kuat dan minat investor.

Berapa aktivitas perdagangan yang dialami BTW baru-baru ini?

Token tersebut mencatat volume perdagangan 24 jam sebesar Rp--, menunjukkan partisipasi aktif dari para trader global.

Bagaimana perbandingan Banana Tape Wall dengan ATH dan ATL-nya?

ATH-nya adalah Rp314.35845825428352000, sementara ATL-nya adalah Rp0.9198218742048000, memberikan perspektif mengenai potensi harga jangka panjang dan penurunan harga.

Fundamental apa saja yang memengaruhi perilaku pasar BTW?

Faktor utama meliputi pasokan beredar (999412038.105364 token), kinerja kategori dalam Solana Ecosystem,Meme,Solana Meme,Pump.fun Ecosystem, serta aktivitas on-chain di seluruh --, yang semuanya membentuk pergerakan harga token tersebut.