Berapa harga real-time Bear Market Coin hari ini?

Harga live Bear Market Coin berada pada Rp0.10159479162450000, bergerak -1.09% dalam 24 jam terakhir. Angka ini diperbarui secara konstan untuk mencerminkan kondisi pasar global yang akurat.

Bagaimana struktur harga harian untuk BEAR?

BEAR telah diperdagangkan antara Rp0.09990996920950000 dan Rp0.10361657852250000, memberikan wawasan tentang kekuatan harga intraday serta zona breakout potensial.

Berapa volatilitas yang ditunjukkan Bear Market Coin hari ini?

Token tersebut mengalami volatilitas sebesar --% dalam sehari terakhir, membantu para trader menentukan apakah pasar stabil atau sangat responsif.

Dalam zona teknikal mana BEAR saat ini diperdagangkan?

Pergeseran harga relatif terhadap tertinggi dan terendah terbaru menunjukkan bahwa BEAR menunjukkan momentum jangka pendek yang moderat, dipengaruhi oleh likuiditas dan arah pasar secara keseluruhan.

Apa peringkat dan ukuran pasar secara keseluruhan untuk Bear Market Coin?

Dengan kapitalisasi pasar sebesar Rp101553008.02860800000, Bear Market Coin berada di peringkat #12185, menunjukkan kehadiran pasar yang kuat dan minat investor.

Berapa aktivitas perdagangan yang dialami BEAR baru-baru ini?

Token tersebut mencatat volume perdagangan 24 jam sebesar Rp--, menunjukkan partisipasi aktif dari para trader global.

Bagaimana perbandingan Bear Market Coin dengan ATH dan ATL-nya?

ATH-nya adalah Rp30.60345131054300000, sementara ATL-nya adalah Rp0.09013799920250000, memberikan perspektif mengenai potensi harga jangka panjang dan penurunan harga.

Fundamental apa saja yang memengaruhi perilaku pasar BEAR?

Faktor utama meliputi pasokan beredar (999916586.088217 token), kinerja kategori dalam Solana Ecosystem,Meme,Solana Meme,Pump.fun Ecosystem, serta aktivitas on-chain di seluruh --, yang semuanya membentuk pergerakan harga token tersebut.