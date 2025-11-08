Harga Bitcoin Bob Hari Ini

Harga live Bitcoin Bob (₿O₿) hari ini adalah $ 0.00038958, dengan perubahan 0.16% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi ₿O₿ ke USD saat ini adalah $ 0.00038958 per ₿O₿.

Bitcoin Bob saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 8,181.24, dengan suplai yang beredar 21.00M ₿O₿. Selama 24 jam terakhir, ₿O₿ diperdagangkan antara $ 0.0003761 (low) dan $ 0.0003953 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.03776657, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00034992.

Dalam kinerja jangka pendek, ₿O₿ bergerak -- dalam satu jam terakhir dan -8.42% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Bitcoin Bob (₿O₿)

Kapitalisasi Pasar $ 8.18K$ 8.18K $ 8.18K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 8.18K$ 8.18K $ 8.18K Suplai Peredaran 21.00M 21.00M 21.00M Total Suplai 21,000,000.0 21,000,000.0 21,000,000.0

Kapitalisasi Pasar Bitcoin Bob saat ini adalah $ 8.18K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar ₿O₿ adalah 21.00M, dan total suplainya sebesar 21000000.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 8.18K.