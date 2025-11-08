Harga Burr Governance Token Hari Ini

Harga live Burr Governance Token (BURR) hari ini adalah --, dengan perubahan 0.00% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi BURR ke USD saat ini adalah -- per BURR.

Burr Governance Token saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 43,052, dengan suplai yang beredar 84.54M BURR. Selama 24 jam terakhir, BURR diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.03520368, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam kinerja jangka pendek, BURR bergerak 0.00% dalam satu jam terakhir dan -13.14% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Burr Governance Token (BURR)

Kapitalisasi Pasar $ 43.05K$ 43.05K $ 43.05K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 45.83K$ 45.83K $ 45.83K Suplai Peredaran 84.54M 84.54M 84.54M Total Suplai 89,993,941.16169943 89,993,941.16169943 89,993,941.16169943

Kapitalisasi Pasar Burr Governance Token saat ini adalah $ 43.05K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar BURR adalah 84.54M, dan total suplainya sebesar 89993941.16169943. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 45.83K.