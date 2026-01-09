Berapa harga perdagangan saat ini dari Cerebrix AI?

Cerebrix AI (CRBRX) saat ini dihargai Rp1.47021031438554000 IDR, mencerminkan pergerakan harga sebesar 1.57% selama 24 jam terakhir. Harga ini merupakan nilai pasar terbaru yang digabungkan dari berbagai bursa utama dan diperbarui secara terus-menerus berdasarkan aktivitas pasar langsung.

Faktor-faktor apa saja yang memengaruhi pergerakan harga Cerebrix AI hari ini?

Pergerakan harga baru-baru ini selama 24 jam dipengaruhi oleh kombinasi sentimen pasar, fluktuasi likuiditas, dan kinerja menyeluruh dalam sektor Solana Ecosystem,Pump.fun Ecosystem. Tren ekonomi yang lebih luas serta aktivitas on-chain di -- juga dapat berkontribusi pada volatilitas jangka pendek.

Seberapa kuat minat perdagangan terhadap CRBRX?

Para investor telah menghasilkan volume perdagangan sebesar Rp-- dalam 24 jam terakhir, menandakan partisipasi aktif. Volume yang lebih tinggi biasanya menunjukkan meningkatnya kepercayaan dan penemuan harga yang lebih baik.

Bagaimana posisi Cerebrix AI dalam pasar kripto global?

Saat ini, Cerebrix AI menduduki peringkat pasar #7391 dengan kapitalisasi pasar sebesar Rp1469453600.853030000, menempatkannya sebagai salah satu aset paling mapan dalam sektornya.

Apa yang bisa kita ketahui dari jumlah suplai yang beredar tentang CRBRX?

Dengan jumlah token yang beredar sebanyak 999416517.689799, tingkat suplai tersebut memainkan peran penting dalam menentukan kelangkaan, inflasi jangka panjang, dan valuasi pasar.

Bagaimana harga hari ini dibandingkan dengan kinerja terbaru Cerebrix AI?

Rentang harga antara Rp1.37419177503816000 dan Rp1.47037847294832000 selama 24 jam terakhir menyoroti volatilitas intraday dan membantu para pedagang mengevaluasi peluang harga jangka pendek.

Bagaimana posisi Cerebrix AI dibandingkan dengan aset serupa?

Berbanding dengan token Solana Ecosystem,Pump.fun Ecosystem lainnya, CRBRX terus menunjukkan kinerja kompetitif, didukung oleh volume yang stabil dan minat yang konsisten dari para pelaku ritel maupun institusional.